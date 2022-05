Boris Johnson: Viitorul sistem aerian de luptă al Regatului Unit ar putea deveni ”piatra de temelie” a relației UK-Japonia

Prima Doamnă a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, sosește vineri în România ca parte a unei vizite în Europa care mai cuprinde și o deplasare în Slovacia, ea urmând să petreacă Ziua Mamei (n.r. – pe care americanii o celebrează anul acesta la data de 8 mai) alături de mamele și copiii ucraineni care au fost nevoiți să își părăsească țara din cauza războiului lui Putin. Soția președintelui Joe Biden va vizita România pentru a doua oară, însă pentru prima dată în calitate de Primă Doamnă. În 2014, a Doua Doamnă a Statelor Unite, Jill Biden, l-a însoțit în România pe vicepreședintele de atunci al SUA, Joe Biden, într-un context similar: al doilea om din administrația Obama venea la București pentru a-i asigura pe aliații români de întregul sprijin american după ce Rusia anexase ilegale peninsula Crimeea și declanșase acțiunea de destabilizare a Ucrainei. Vizita sa în România, care urmează vizitei din luna martie a vicepreședintei Kamala Harris, are loc și în anul în care România și SUA marchează 25 de ani de Parteneriat Strategic.

Potrivit unui comunicat al Casei Albe remis CaleaEuropeană.ro, Prima Doamnă a SUA călătorește în România pentru a vizita trupele americane, pentru a reafirma legăturile bilaterale puternice ale SUA cu acești doi aliați din NATO, pentru a asculta opiniile refugiaților ucraineni, pentru a-și arăta sprijinul pentru poporul ucrainean și pentru a-și exprima recunoștința pentru eforturile de ajutorare ale țărilor vecine, ale agențiilor Organizației Națiunilor Unite (ONU) și ale organizațiilor neguvernamentale

“Voi vizita și trupele americane și îmi voi exprima recunoștința pentru eforturile de ajutorare ale țărilor vecine și ale lucrătorilor umanitari”, a scris Biden, pe Twitter, înainte să se îmbarce în avionul cu destinația România, primul popas fiind Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, urmat apoi de o deplasare la București, unde Jill Biden se va întâlni și cu soția președintelui Klaus Iohannis, Prima Doamnă Carmen Iohannis.

On my way to Romania and Slovakia to spend Mother’s Day with Ukrainian🌻 mothers and children who were forced to flee their homes because of Putin’s war.

I will also visit U.S. troops and express gratitude for the relief efforts of neighboring countries and aid workers.

— Jill Biden (@FLOTUS) May 6, 2022