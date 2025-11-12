Boris Pistorius apără reputația armatei germane la aniversarea de 70 de ani: Bundeswehr se află „într-un moment foarte bun; ne maturizăm”

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a apărat reputația armatei germane cu ocazia împlinirii a 70 de ani de existență a Bundeswehr, într-un moment în care Germania își consolidează capacitățile de apărare în fața amenințărilor tot mai vizibile din partea Rusiei, relatează DW.

„Suntem cei care zboară în Danemarca și în Belgia pentru a combate drone, pentru că putem face asta și pentru că ne putem mobiliza rapid”, a declarat Pistorius pentru postul public WDR.

Oficialul a criticat percepția negativă de care armata germană continuă să se lovească în spațiul public. „Ceea ce văd mereu, și asta este un fenomen tipic german, este că în nicio altă țară forțele armate nu sunt atât de denigrate ca în Germania”, a spus ministrul.

„Suntem mult mai buni decât reputația noastră”, a adăugat el, subliniind că Bundeswehr se află „într-un moment foarte bun; ne maturizăm”.

Pistorius a mai declarat că speră ca până la sfârșitul săptămânii să fie finalizat un acord privind noua lege a serviciului militar, care urmează să intre în vigoare în ianuarie anul viitor.

Unsere Soldatinnen und Soldaten schützen uns alle, unseren Frieden und unsere Freiheit – jeden Tag seit 70 Jahren. Sie ermöglichen, dass wir frei und sicher leben können. Vielen Dank für Ihren Einsatz für unser Land. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Bundeswehr. pic.twitter.com/KYveCB0PpW — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) November 12, 2025

Și cancelarul german Friedrich Merz a marcat aniversarea, exprimându-și aprecierea față de contribuția militarilor germani. „Soldații noștri ne-au protejat pe toți, pacea și libertatea noastră, în fiecare zi, timp de 70 de ani. Ei fac posibil ca noi să trăim în libertate și siguranță”, a scris Merz într-o postare pe platforma X.

De la invazia rusă în Ucraina din februarie 2022, Germania și-a intensificat eforturile de modernizare și consolidare a capacităților de apărare. Bundeswehr a fost însă adesea criticată în trecut pentru lipsa de echipamente, personal insuficient și eficiență scăzută, o imagine pe care noua conducere vrea acum să o schimbe.