Borrell: R. Moldova nu este cea mai bogată țară din Europa, dar a primit un număr atât de mare de refugiați. UE o va sprijini

Șeful diplomației americane, Antony Blinken, și-a exprimat vineri seară aprecierea pentru parteneriatul transatlantic dintre Statele Unite și Uniunea Europeană în răspunsul și măsurile comune pe care cei doi aliați le-au adoptat pentru a trage Rusia la răspundere ca urmare a invadării Ucrainei.

“Atunci când președintele Biden și-a preluat mandatul, una dintre primele călătorii pe care mi-a cerut să le fac a fost aici, pentru a-i întâlni pe liderii Uniunii Europene, deoarece președintele Biden era convins că acest parteneriat dintre noi este cu adevărat prima noastră opțiune“, a spus Blinken, în cadrul unor declarații comune de presă cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Together 🇪🇺🇺🇸 have deployed sanctions in record time.

The rouble is tumbling. Inflation has risen in Russia. Banks are cut-off from global markets.

Now, one after another, Western companies are stopping production, investment and sales. https://t.co/6yMdJU48Vr

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 4, 2022