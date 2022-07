Borrell: UE trebuie să mai depună eforturi pentru a convinge unii parteneri din G20 să ia atitudine împotriva Rusiei

Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, și ministrul moldovean al afacerilor interne, Ana Revenco, au lansat luni, la Praga, Centrul de sprijin al UE pentru securitatea internă și gestionarea frontierelor, cu sediul în Republica Moldova, informează Comisia Europeană într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În calitate de platformă operațională, Centrul de sprijin al UE va sprijini cooperarea în domeniul securității interne și al gestionării frontierelor între UE, agențiile sale, statele membre și autoritățile moldovenești. Hub-ul va fi stabilit la Chișinău și va fi coordonat de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

“Războiul nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei a condus la riscuri pentru securitatea internă atât în UE, cât și în Republica Moldova. Datorită poziției sale geografice, Moldova are un rol-cheie în abordarea implicațiilor penale și de securitate ale invaziei Rusiei în Ucraina. Lansarea hub-ului de sprijin al UE este o reflectare suplimentară a perspectivei europene a Republicii Moldova, în conformitate cu decizia Consiliului European de a acorda Moldovei statutul de țară candidată”, arată executivul european, în vreme ce Ministerul de Interne de la Chișinău, într-un alt comunicat, subliniază că “din acest moment, Republica Moldova fortifică centura de securitate a Europei și devine stat producător de securitate pentru spațiul european“.

🇲🇩🇪🇺 The JHA Council decided: This is the first time that the European Union has opened a HUB of EU support for internal security and border management in Moldova.

The HUB will be operational in Chișinău.@YlvaJohansson @EU2022_CZ#JHACouncil #HomeAffairs

— Ana Revenco (@RevencoAna) July 11, 2022