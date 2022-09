Bosnia și Herțegovina se alătură mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene

Comisia Europeană a propus marți să suspende integral Acordul UE de facilitare a eliberării vizelor cu Rusia, afirmând că o “țară precum Rusia, care poartă un război de agresiune, nu ar trebui să poată beneficia de facilitarea eliberării vizelor atât timp cât continuă să își desfășoare politica externă distructivă și agresiunea militară împotriva Ucrainei, demonstrând astfel ignorarea totală a ordinii internaționale bazate pe norme”. Propunerea de la Bruxelles vine la o săptămână după ce miniștrii de externe din cele 27 de țări ale UE au convenit să suspende acordul cu Rusia privind acordarea de vize cetățenilor ruși.

Potrivit unui comunicat al executivului european, suspendarea vine drept răspuns la riscurile și amenințările sporite la adresa intereselor de securitate ale Uniunii și a securității naționale a statelor membre ca urmare a agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei.

Aceasta decizie înseamnă că cetățenii ruși nu se vor mai bucura de un acces privilegiat în UE și vor avea de urmat un proces mai lung, mai scump și mai dificil de solicitare a vizelor.

Statele membre vor dispune de o marjă largă de apreciere în ceea ce privește prelucrarea cererilor de viză de scurtă ședere din partea cetățenilor ruși și vor fi în măsură să asigure un control sporit în ceea ce privește resortisanții ruși care călătoresc în UE.

UE va rămâne deschisă anumitor categorii de solicitanți de viză ruși care călătoresc în scopuri esențiale, inclusiv, în special, membrilor de familie ai cetățenilor UE, jurnaliștilor, dizidenților și reprezentanților societății civile.

De asemenea, Comisia a prezentat o propunere privind nerecunoașterea pașapoartelor rusești eliberate în zonele ocupate din Ucraina.

Aceste propuneri survin în urma acordului politic la care au ajuns miniștrii afacerilor externe în cadrul reuniunii lor informale din 31 august privind o cale de urmat comună și coordonată în ceea ce privește eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși.

“Nu poate exista o relație obișnuită cu Rusia. Propunem suspendarea totală a Acordului UE de facilitare a eliberării vizelor și nerecunoașterea pașapoartelor rusești emise în regiunile ocupate. Facilitarea vizelor este un semn de încredere, pe care războiul de agresiune al Rusiei l-a spulberat complet“, a spus Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, într-un mesaj în care a difuzat propunerea instituției pe care o conduce.

