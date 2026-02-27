ROMÂNIA
BRACE-MY: Consolidarea poziției INCAS în rețeaua europeană de cercetare atmosferică
INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” a organizat, pe 19 februarie, evenimentul final al proiectului european BRACE-MY – Boosting Research Capabilities of the Romanian Cloud Microphysics Centre, marcând oficial încheierea unei inițiative strategice dedicate consolidării excelenței științifice în domeniul microfizicii norilor și al cercetării atmosferice. Evenimentul, desfășurat la sediul INCAS din București, în format hibrid, a reunit reprezentanți ai comunității științifice naționale și internaționale, ai infrastructurilor europene de cercetare, ai mediului academic și ai sectorului industrial.
Proiectul BRACE-MY, finanțat prin programul Orizont Europa, a avut ca obiectiv principal consolidarea capacității instituționale și științifice a INCAS în domeniul cercetării atmosferice, cu accent pe microfizica norilor. Consorțiul care a implementat proiectul BRACE-MY a fost format din INCAS, în calitate de coordonator, alături de University of Oslo (Norvegia), Leibniz Institute for Tropospheric Research – TROPOS (Germania) și Andøya Space (Norvegia), parteneri care au contribuit activ la atingerea obiectivelor prin expertiză științifică, activități comune de cercetare și sprijin pentru consolidarea capabilităților tehnice și instituționale.
Agenda evenimentului final a reflectat structura și impactul proiectului, incluzând prezentarea rezultatelor obținute pe parcursul implementării, a noilor capabilități de cercetare dezvoltate, precum și a impactului asupra poziționării INCAS în cadrul ecosistemului european de cercetare. Un accent deosebit a fost pus pe extinderea infrastructurii de cercetare, prin operaționalizarea sistemului de prelevare a particulelor de aerosol – HERA, echipament specializat care permite analiza avansată și determinarea concentrației nucleelor atmosferice de înghețare (Ice Nucleating Particles – INP).
Acest sistem completează instrumentația de cercetare dedicată microfizicii norilor deja operaționalizată la nivelul INCAS, contribuind la consolidarea capabilităților experimentale și la aprofundarea studiilor privind procesele de formare a gheții în atmosferă. Prin investițiile realizate în cadrul proiectului, INCAS și-a consolidat rolul de centru național de competență în domeniul microfizicii norilor, cu infrastructuri compatibile și interoperabile cu marile infrastructuri europene, inclusiv în contextul colaborării cu comunitatea ACTRIS.
Un element central al evenimentului l-a constituit prezentarea rezultatelor campaniilor experimentale desfășurate în medii climatice distincte, cu relevanță științifică majoră pentru studiul proceselor microfizice și al interacțiunilor aerosol–nor.
În acest context, au fost evidențiate misiunile desfășurate în Capul Verde (Africa), în perioada august–septembrie 2024, care au inclus activități complexe de calibrare și validare directă și indirectă (Cal/Val) a noului satelit ESA/JAXA EarthCARE. Acestea s-au derulat în cooperare cu aeronava de cercetare HALO, operată de DLR, cu aeronava SAFIRE ATR-42, nava germană de cercetare R/V Meteor, precum și cu Cape Verde Atmospheric Observatory (CVAO), sit ACTRIS de teledetecție situat pe insula São Vicente. În cadrul acestei campanii internaționale, INCAS a participat alături de parteneri, realizând segmente de zbor coordonate cu aeronavele HALO și ATR-42, ce au permis efectuarea de măsurători sinergice și colocalizate, precum și colectarea unor seturi de date de înaltă valoare științifică.
Campania desfășurată la Kiruna, în Suedia, în toamna anului 2025, a avut ca obiectiv principal validarea produselor satelitului EarthCARE în condiții de latitudine înaltă și realizarea de măsurători colocalizate cu situri de teledetecție la sol. Desfășurată într-un regim atmosferic arctic, distinct prin temperaturi scăzute, prezența frecventă a norilor mixti și procese complexe de formare a gheții, campania a oferit un cadru științific esențial pentru investigarea proprietăților microfizice ale norilor.
Corelarea observațiilor aeropurtate cu cele obținute de la sol a permis evaluarea riguroasă a performanței algoritmilor de recuperare satelitară și o mai bună înțelegere a proceselor microfizice specifice mediului arctic. Aceste campanii au permis INCAS să își consolideze capacitatea operațională prin optimizarea procedurilor de zbor și a fluxurilor de gestionare a datelor, iar experiența acumulată a facilitat integrarea eficientă a sistemului HERA în misiuni aeropurtate complexe, contribuind totodată la definirea bunelor practici pentru viitoarele operațiuni de cercetare.
Rezultatele științifice obținute au fost susținute de o activitate solidă de publicare și diseminare, precum și de consolidarea competențelor cercetătorilor tineri, doctoranzilor și studenților masteranzi, prin participarea la sesiuni de formare desfășurate atât în cadrul consorțiului, cât și în instituții din străinătate. Această componentă de dezvoltare profesională a contribuit la întărirea capacității instituționale a INCAS și la formarea unei noi generații de specialiști în microfizica norilor și cercetarea atmosferică, pregătiți să opereze instrumentație avansată și să se implice în proiecte internaționale competitive.
Evenimentul final a constituit, totodată, un cadru de lucru orientat către consolidarea colaborărilor viitoare și valorificarea operațională a rezultatelor obținute. Reprezentanții instituțiilor partenere și ai organizațiilor invitate au subliniat importanța consolidării cooperării europene și a investițiilor continue în infrastructuri de cercetare, ca premise pentru creșterea competitivității științifice a României.
INCAS își consolidează rolul de actor relevant în domeniul cercetării aerospațiale și atmosferice, proiectul BRACE-MY reprezentând nu doar un demers punctual de consolidare instituțională, ci un pas strategic în direcția integrării depline în rețelele europene de excelență. Extinderea capabilităților de cercetare și experiența acumulată în cadrul campaniilor desfășurate în Africa – Capul Verde și Europa – Suedia constituie fundamente solide pentru noi inițiative internaționale și pentru participarea activă la viitoare proiecte colaborative în domeniul științelor atmosferei.
Roxana Mînzatu: Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică în implementarea proiectelor din Fondul Social European Plus
Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a declarat joi seara că România are potențialul de a deveni un exemplu de bună practică în implementarea proiectelor finanțate prin Fondul Social European Plus (FSE+), pentru care țara noastră beneficiază de o alocare de 7,2 miliarde de euro.
„În cadrul reuniunii cu premierul Ilie Bolojan, am discutat despre accelerarea ritmului de implementare a proiectelor europene, precum și despre politicile sociale”, a transmis Mînzatu, referindu-se la întrevederea de la Bruxelles cu Ilie Bolojan.
„Îmi doresc ca România să fie un exemplu de bună practică în ceea ce privește implementarea proiectelor din Fondul Social European Plus, pentru care există o alocare de 7,2 miliarde de euro”, a subliniat vicepreședinta Comisiei.
Printre proiectele evidențiate s-a numărat SCI 2000 – Servicii Comunitare Integrate în 2000 de comunități rurale, pe care Mînzatu l-a descris drept un posibil model la nivel european. De asemenea, aceasta a menționat proiectul SMART PES derulat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, care vizează identificarea și integrarea pe piața muncii a unui număr estimat la 275.000 de beneficiari.
Un alt subiect discutat a fost posibilitatea suplimentării bugetelor proiectelor Erasmus cu finanțări din FSE+, pentru a facilita accesul tinerilor din comunități vulnerabile la programe educaționale și de mobilitate.
La rândul său, premierul Ilie Bolojan a reiterat că absorbția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă o prioritate pentru Guvern, obiectivul fiind accelerarea implementării proiectelor și deblocarea sumelor alocate României. Potrivit Executivului, principalele provocări rămân îndeplinirea jaloanelor asumate și creșterea ritmului de execuție.
În marja deplasării la Bruxelles, premierul a avut o întrevedere și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta stadiul implementării PNRR și prioritățile Guvernului României în perspectiva viitorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene, după 2028. Șeful Guvernului s-a întâlnit, de asemenea, cu comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, pentru a face un bilanț al situației fiscale a României și al implementării PNRR.
Vizita a avut loc după decizia Curții Constituționale a României de a declara constituțională legea privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților, un jalon-cheie inclus în cererea de plată nr. 3 din PNRR. La începutul lunii februarie, premierul avertizase că o nouă amânare a pronunțării ar putea duce la pierderea a peste 230 de milioane de euro din fondurile alocate României prin PNRR.
Totodată, prim-ministrul a precizat că săptămâna viitoare Executivul își propune finalizarea discuțiilor privind bugetul național, în contextul dezbaterilor mai ample privind viitorul cadru bugetar.
ICI București a participat la evenimentul de deschidere a AI:AT Coworking Hub pentru a discuta despre dezvoltarea capabilităților AI, accesul la infrastructura EuroHPC și implementarea aplicațiilor de AI
ICI București, în calitate de partener în cadrul BSC AI Factory, a participat la evenimentul de deschidere a AI:AT Coworking Hub, organizat de AI Factory Austria (AI:AT) la SOLARIS Viena, urmat de o reuniune dedicată ecosistemului european al AI.
Potrivit unui comunicat al institutului, evenimentul a reunit aproximativ 300 de reprezentanți din mediul de afaceri, cercetare și administrație publică, precum și membri ai consorțiului AI:AT și ai altor AI Factories europene.
Discuțiile au vizat dezvoltarea capabilităților AI la nivel național și european, accesul la infrastructura EuroHPC și exemple de implementare a aplicațiilor de inteligență artificială.
Programul a inclus intervenții ale coordonatorilor AI:AT și ale reprezentanților autorităților austriece, precum și paneluri dedicate infrastructurii, transferului tehnologic și cooperării europene. În cadrul sesiunii „AI Factories in the Network”, reprezentanți ai mai multor AI Factories au prezentat modele de organizare și experiențe din statele membre.
Participarea ICI București a contribuit la schimbul de informații privind modelele de implementare, accesul la infrastructură și cooperarea între ecosisteme naționale. Implicarea în astfel de inițiative susține coordonarea la nivel european în domeniul inteligenței artificiale și utilizarea infrastructurilor HPC pentru proiecte de cercetare și inovare.
Nazare: România țintește un deficit de 6,25% din PIB în 2026 și un nivel ridicat de investiții prin fonduri europene
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că România își propune în 2026 reducerea deficitului bugetar de la 7,65% la aproximativ 6,25% din PIB, în paralel cu menținerea investițiilor publice la un nivel ridicat, în special prin accelerarea absorbției fondurilor europene.
„România, din ce în ce mai pregătită pentru a proiecta leadership în regiunea Europei Centrale şi de Sud-Est”, a transmis ministrul, subliniind că noul pachet de relansare economică marchează „zonele strategice de care România are nevoie pentru a atrage investiții mari, într-o competiție regională și globală tot mai intensă”.
Potrivit acestuia, bugetul pentru 2026 va fi construit pe principiul că „relansarea economică și disciplina bugetară se susțin reciproc”. „Pentru a atrage mari investiții, trebuie să oferim stabilitate, predictibilitate și un stat care își ține finanțele sub control”, a afirmat Nazare.
Ministrul a explicat că ajustarea bugetară estimată pentru 2026 este de aproximativ 1,4% din PIB.
„În 2026 țintim reducerea deficitului de la 7,65% la aproximativ 6,25% din PIB, o ajustare de circa 1,4% din PIB. De ce este important? Pentru că, pe măsură ce statul se împrumută mai puțin, presiunea pe dobânzi scade, iar finanțarea devine mai accesibilă pentru economie. Stabilitatea bugetară este un avantaj competitiv în atragerea investițiilor”, a precizat acesta.
În paralel, Guvernul va menține investițiile la un nivel ridicat, în principal prin accelerarea absorbției fondurilor europene. „Investițiile statului se traduc în infrastructură, modernizare și proiecte strategice care cresc atractivitatea României pentru capitalul internațional”, a arătat ministrul.
Nazare a subliniat că pachetul de relansare economică recent adoptat completează aceste obiective, prin identificarea domeniilor-cheie pentru viitor, stimularea investițiilor private și prioritizarea resurselor „pentru a genera efect de multiplicare în economie” și pentru a oferi instrumente prin care antreprenorii români să devină mai activi în regiune.
Guvernul a adoptat marți pachetul de relansare economică în valoare de 5 miliarde de euro, un instrument strategic care va fi aplicat începând din acest an și până în 2032.
Pachetul ar trebui să sprijine dezvoltarea de noi capacități de producție, consolidarea lanțurilor economice locale și poziționarea României ca pol regional de creștere.
Pentru mediul de afaceri, măsurile se traduc în oportunități de creștere, parteneriate strategice și acces la proiecte de anvergură.
În plan social, efectele estimate includ crearea de locuri de muncă stabile și mai bine plătite, dezvoltarea comunităților locale și susținerea creșterii nivelului de trai pe termen lung.
Potrivit estimărilor publicate joi de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), economia României va crește cu 1,2% în 2026, urmată de un avans de 2,2% în 2027, pe fondul unei îmbunătățiri a balanței comerciale și al unui vârf al absorbției fondurilor europene din Mecanismul de Redresare și Reziliență/Planul Național de Redresare și Reziliență.
Pe plan fiscal, deficitul bugetar este estimat să se fi redus de la 9,3% din PIB la aproximativ 8% în 2025 și este prognozat să scadă la 6,2% din PIB în 2026, pe fondul măsurilor de consolidare bugetară.
