BRACE-MY: Consolidarea poziției INCAS în rețeaua europeană de cercetare atmosferică

INCAS – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” a organizat, pe 19 februarie, evenimentul final al proiectului european BRACE-MY – Boosting Research Capabilities of the Romanian Cloud Microphysics Centre, marcând oficial încheierea unei inițiative strategice dedicate consolidării excelenței științifice în domeniul microfizicii norilor și al cercetării atmosferice. Evenimentul, desfășurat la sediul INCAS din București, în format hibrid, a reunit reprezentanți ai comunității științifice naționale și internaționale, ai infrastructurilor europene de cercetare, ai mediului academic și ai sectorului industrial.

Proiectul BRACE-MY, finanțat prin programul Orizont Europa, a avut ca obiectiv principal consolidarea capacității instituționale și științifice a INCAS în domeniul cercetării atmosferice, cu accent pe microfizica norilor. Consorțiul care a implementat proiectul BRACE-MY a fost format din INCAS, în calitate de coordonator, alături de University of Oslo (Norvegia), Leibniz Institute for Tropospheric Research – TROPOS (Germania) și Andøya Space (Norvegia), parteneri care au contribuit activ la atingerea obiectivelor prin expertiză științifică, activități comune de cercetare și sprijin pentru consolidarea capabilităților tehnice și instituționale.

Agenda evenimentului final a reflectat structura și impactul proiectului, incluzând prezentarea rezultatelor obținute pe parcursul implementării, a noilor capabilități de cercetare dezvoltate, precum și a impactului asupra poziționării INCAS în cadrul ecosistemului european de cercetare. Un accent deosebit a fost pus pe extinderea infrastructurii de cercetare, prin operaționalizarea sistemului de prelevare a particulelor de aerosol – HERA, echipament specializat care permite analiza avansată și determinarea concentrației nucleelor atmosferice de înghețare (Ice Nucleating Particles – INP).

Acest sistem completează instrumentația de cercetare dedicată microfizicii norilor deja operaționalizată la nivelul INCAS, contribuind la consolidarea capabilităților experimentale și la aprofundarea studiilor privind procesele de formare a gheții în atmosferă. Prin investițiile realizate în cadrul proiectului, INCAS și-a consolidat rolul de centru național de competență în domeniul microfizicii norilor, cu infrastructuri compatibile și interoperabile cu marile infrastructuri europene, inclusiv în contextul colaborării cu comunitatea ACTRIS.

Un element central al evenimentului l-a constituit prezentarea rezultatelor campaniilor experimentale desfășurate în medii climatice distincte, cu relevanță științifică majoră pentru studiul proceselor microfizice și al interacțiunilor aerosol–nor.

În acest context, au fost evidențiate misiunile desfășurate în Capul Verde (Africa), în perioada august–septembrie 2024, care au inclus activități complexe de calibrare și validare directă și indirectă (Cal/Val) a noului satelit ESA/JAXA EarthCARE. Acestea s-au derulat în cooperare cu aeronava de cercetare HALO, operată de DLR, cu aeronava SAFIRE ATR-42, nava germană de cercetare R/V Meteor, precum și cu Cape Verde Atmospheric Observatory (CVAO), sit ACTRIS de teledetecție situat pe insula São Vicente. În cadrul acestei campanii internaționale, INCAS a participat alături de parteneri, realizând segmente de zbor coordonate cu aeronavele HALO și ATR-42, ce au permis efectuarea de măsurători sinergice și colocalizate, precum și colectarea unor seturi de date de înaltă valoare științifică.

Campania desfășurată la Kiruna, în Suedia, în toamna anului 2025, a avut ca obiectiv principal validarea produselor satelitului EarthCARE în condiții de latitudine înaltă și realizarea de măsurători colocalizate cu situri de teledetecție la sol. Desfășurată într-un regim atmosferic arctic, distinct prin temperaturi scăzute, prezența frecventă a norilor mixti și procese complexe de formare a gheții, campania a oferit un cadru științific esențial pentru investigarea proprietăților microfizice ale norilor.

Corelarea observațiilor aeropurtate cu cele obținute de la sol a permis evaluarea riguroasă a performanței algoritmilor de recuperare satelitară și o mai bună înțelegere a proceselor microfizice specifice mediului arctic. Aceste campanii au permis INCAS să își consolideze capacitatea operațională prin optimizarea procedurilor de zbor și a fluxurilor de gestionare a datelor, iar experiența acumulată a facilitat integrarea eficientă a sistemului HERA în misiuni aeropurtate complexe, contribuind totodată la definirea bunelor practici pentru viitoarele operațiuni de cercetare.

Rezultatele științifice obținute au fost susținute de o activitate solidă de publicare și diseminare, precum și de consolidarea competențelor cercetătorilor tineri, doctoranzilor și studenților masteranzi, prin participarea la sesiuni de formare desfășurate atât în cadrul consorțiului, cât și în instituții din străinătate. Această componentă de dezvoltare profesională a contribuit la întărirea capacității instituționale a INCAS și la formarea unei noi generații de specialiști în microfizica norilor și cercetarea atmosferică, pregătiți să opereze instrumentație avansată și să se implice în proiecte internaționale competitive.

Evenimentul final a constituit, totodată, un cadru de lucru orientat către consolidarea colaborărilor viitoare și valorificarea operațională a rezultatelor obținute. Reprezentanții instituțiilor partenere și ai organizațiilor invitate au subliniat importanța consolidării cooperării europene și a investițiilor continue în infrastructuri de cercetare, ca premise pentru creșterea competitivității științifice a României.

INCAS își consolidează rolul de actor relevant în domeniul cercetării aerospațiale și atmosferice, proiectul BRACE-MY reprezentând nu doar un demers punctual de consolidare instituțională, ci un pas strategic în direcția integrării depline în rețelele europene de excelență. Extinderea capabilităților de cercetare și experiența acumulată în cadrul campaniilor desfășurate în Africa – Capul Verde și Europa – Suedia constituie fundamente solide pentru noi inițiative internaționale și pentru participarea activă la viitoare proiecte colaborative în domeniul științelor atmosferei.