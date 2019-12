Klaus Iohannis intră în galeria marilor oameni de stat ai Europei: Va primi Premiul Carol cel Mare pentru contribuția sa la proiectul european

Eurodeputatul belgian și fostul lider al grupului ALDE, (actualmente Renew Europe), Guy Verhofstadt susține că ”Brexitul se va întâmpla acum”.

Potrivit lui Guy Verhofstadt, negociatorul-șef al Parlamentului European pentru Brexit, rezultatul alegerilor din Marea Britanie arată că ”poporul britanic și-a confirmat decizia din referendumul din 2016.”

Totodată, ”Uniunea Europeană trebuie să se concentreze acum pe construirea unui nou parteneriat strâns, corect și durabil cu Marea Britanie. Este în interesul nostru comun”, transmite deputatul european, Guy Verhoftadt pe contul de Twitter.

Brexit will now happen. The British people have confirmed their referendum decision of 2016. The EU must now focus on building a new close, fair and lasting partnership with Britain. It is in our common interest.

