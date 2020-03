BREAKING NEWS Italia a depășit China la numărul deceselor provocate de noul coronavirus

La 70 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice, aniversați anul trecut, NATO a efectuat cel mai amplu sondaj cu privire la activitatea sa, iar România, care a împlinit 15 ani de la aderare în 2019, se situează între primele cinci state membre ale căror cetățeni au cea mai mare încredere că apartenența la NATO le protejează țara de un atac din partea unei țări străine. De asemenea, România este pe locul al treilea între cele 29 de națiuni euro-atlantice în ce privește sprijinul cetățenilor pentru cara țara noastră să rămână stat membru al Alianța Nord-Atlantică.

Aceste cifre au fost lansate joi de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în cadrul raportului anual 2019 al Alianței Nord-Atlantice, document prezentat în premieră într-o conferință de presă virtuală în contextul măsurilor de precauție luate pentru evitarea răspândirii pandemiei de coronavirus.

”2019 a fost un an în care am făcut mari pași în adaptarea suplimentară a NATO. A fost și anul în care am marcat aniversarea noastră de 70 de ani. Anul trecut, am comandat un sondaj, pe aproape 29.000 de cetățeni din toate cele 29 de aliați NATO și Macedonia de Nord. Cel mai cuprinzător sondaj despre NATO care a fost realizat vreodată”, a spus Stoltenberg, după ce în debutul conferinței de presă a abordat provocarea coronavirusului, asigurând că NATO va continua să lucreze ”pentru depășirea acestei crize”.



Peste 80% dintre europeni, americani și canadieni consideră importantă colaborarea dintre America de Nord și Europa

Sondajul arată că o medie de 81% dintre cetățenii statelor membre consideră importantă colaborarea dintre America de Nord și Europa în materie de siguranță și securitate.

De asemenea, cetățenii aliați sunt de acord cu principiul de bază al apărării colective, 76% fiind de acord că alții aliați NATO ar trebui să-i apere dacă sunt atacați. În același timp, 71% sunt de acord că propria țară ar trebui să acționeze în apărarea altui Aliat.

O medie de 64% dintre cetățeni ar vota pentru ca țara lor să rămână în NATO în cazul în care ar fi organizat un referendum în acest sens.

Totodată, o medie de 60% dintre cetățeni consideră că apartenența țării lor la NATO îi face mai puțin susceptibili unui atac inamic.

România, în top 3 țări euro-atlantice în ce privește încrederea în NATO

În ce privește România, sondajul arată că 78% dintre cetățenii țării noastre consideră că apartenența la NATO ne protejează și ”face puțin probabil” un atac din partea unei țări străine. Același procent fiind valabil și pentru cetățenii Danemarcei și Norvegiei.

Cele trei țări sunt devansate doar de Polonia (87%) și Lituania (81%).

La polul opus sunt cetățenii din Franța (54%), Slovenia (54%), Statele Unite (49%) și Muntenegru (43%).

Totodată, România este între primele trei țări aliate când vine vorba despre susținerea apartenenței la Alianța Nord-Atlantică. Cu alte cuvinte, 85% dintre cetățenii români ar vota pentru ca țara noastră să rămână stat membru al NATO.

La acest capitol, România este devansată doar de Albania (95%) și Polonia (90%).

Cele mai îngrijorătoare cifre în această privinți sunt înregistrate în Franța, Islanda și Slovenia, unde numai 50% ar vota pentru păstrarea calității de țară membră a Alianței.

România, în raportul anual al NATO din 2019

Asemenea anilor precedenți, raportul anual prezentat de secretarul general cuprinde peste de referiri la România, la contribuția țării noastre în NATO și la măsurile luate de aliați pentru a asigura securitatea țării noastre.

Raportul de anul acesta (disponibil aici) plasează România pe locul al 6-lea în rândul țărilor aliate care alocă minim 2% din PIB pentru apărare (dintr-un total de 9 state membre) și pe locul al 8-lea în ce privește alocarea a minim 20% din bugetul apărării pentru dezvoltarea capabilităților militare (25,7% din buget).

De asemenea, țara noastră a găzduit două exerciții militare importante în 2019 – Steadfast Cobalt și Sea Shield.

Raportul consemnează și faptul că, în 2019, fostul ministru român de externe Mircea Geoană a înlocuit-o pe Rose Gottemoeller în funcție de secretar general adjunct al NATO, devenind deopotrivă primul român și întâiul est-european în această poziție.

Totodată, în redactarea raportului au fost utilizate drept testimoniale mai multe declarații ale cetățenilor români care lucrează în cadrul NATO.

Nu în ultimul rând, România este a cincea țară aliată în termeni de contribuții cu efective militare la misiuna Alianței în Afganistan, unde participă cu 797 de militari.