A ieșit fumul alb la Bruxelles. Liderii europeni au ajuns la un acord: Ursula von der Leyen va fi propusă președinte al Comisiei Europene

Corespondență din Bruxelles

Șefii de stat sau de guvern au luat decizia finală în privința persoanelor care vor conduce instituțiile Uniunii Europene în următorii cinci ani, a anunțat președintele Consiliului European Donald Tusk, într-o postare pe Twitter.

Într-o serie de postări pe Twitter ale lui Tusk, propunerile liderilor sunt: Ursula von der Leyen (ministru al Apărării, Germania/ PPE) – președinte al Comisiei Europene; Charles Michel (prim-ministru, Belgia/ ALDE) – președinte al Consiliului European; Josep Borrell (ministru de Externe, Spania/ S&D) – Înalt Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate); Christine Lagarde (director FMI Franța) – președinte al Băncii Centrale Europene.

Pentru funcția de președinte al Parlamentului European, liderii propun eurodeputaților ca funcția să fie ocupată de Serghei Stanișev (PES, Bulgaria) în primul mandat (2019-2022) și de Manfred Weber (Germania, PPE) în cel de-al doilea (2022-2024).

