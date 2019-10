BREAKING NEWS Liderii UE-27 au decis să accepte acordul pentru Brexit: La 1 noiembrie 2019, ieșirea Marii Britanii din UE trebuie să intre în vigoare

Corespondență din Bruxelles

Președintele Klaus Iohannis s-a întâlnit, la Bruxelles, cu președinta aleasă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cei doi oficiali discutând cu privire la portofoliul alocat României în cadrul Comisiei Europene, în contextul în care țara noastră, alături de Franța și Ungaria, trebuie să facă noi propuneri de candidați pentru viitorul executiv european, al cărui debut de mandat a fost amânat până la 1 decembrie.

”O foarte bună întâlnire cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, înaintea unui Consiliu European intens”, a scris Iohannis, pe Twitter.

Very good meeting with President-elect of the European Commission @vonderleyen ahead of an intense #EUCO. pic.twitter.com/j2nsq5pIG8

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) October 17, 2019