BREAKING NEWS Liderii UE s-au înțeles asupra planului de 1.824,3 miliarde de euro și a condiționării fondurilor europene de statul de drept

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au ajuns joi seară la un nou acord privind bugetul UE și fondul de redresare economică post-COVID-19 de 1824,3 miliarde de euro precum și cu privire la condiționarea fondurilor europene de respectarea statului de drept, după ce adoptarea pachetului de relansare a fost blocată inițial de Ungaria și de Polonia.

“Avem acord pentru Cadrul Financiar Multianual și pachetul de reconstrucție. Acum putem începe implementarea și reconstrucția economiilor noastre. Istoricul pachetul de reconstructie va împinge înainte tranziția digitală și tranziția verde”, a scris președintele Consiliului European, Charles Michel, pe Twitter.

În completare, purtătorul său de cuvânt a precizat că au fost adoptate concluziile privind Cadrul Financiar Multianual și privind mecanismul de condiționare a fondurilor europene de crieteriul statului de drept.

