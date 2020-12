Brexit: Boris Johnson apreciază că pozițiile Regatului Unit și UE privind viitoarea relație sunt încă foarte îndepărtate: Sunt întotdeauna optimist, dar trebuie să fiu onest, situaţia este delicată

Premierul britanic Boris Johnson a apreciat marți că pozițiile Londrei și ale Uniunii Europene privind viitoare relație sunt încă foarte indepărtate, apreciind că ”situația este delicată”, potrivit Reuters și AFP, citate de Agerpres.

În cadrul unei viite la un spital londonez pe care a efectuat-o marți, Johnson a precizat că ”sunt întotdeauna optimist, dar trebuie să fiu onest cu voi, situaţia în acest moment este delicată. Prietenii noştri trebuie să înţeleagă că Regatul Unit a părăsit UE pentru a putea exercita un control democratic. Suntem încă departe”, informează Politico Europe.

Prim-ministrul britanic a recunoscut că ar putea veni un moment în care Londra va trebui să recunoască faptul că se îndreaptă spre un Brexit fără acord. Johnson a spus că situaţia este ”foarte înşelătoare”. ”Trebuie să fii optimist, trebuie să crezi că există puterea raţiunii”, a subliniat acesta.

Declarațiile sale vin în contextul în care luni seara Boris Johnson a avut o convorbire telefonică cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ce a durat mai bine de 90 de minute, în urma căreia cei doi au ajuns la concluzia că nu sunt încă întrunite condițiile pentru încheierea unui tratat comercial.

În contextul în care mai sunt aproximativ trei săptămâni până la încheierea perioadei de tranziție, lucru ce implică o încetare a aplicării normelor europene în Regatul Unit, și pe fondul înregistrării sincopelor în negocierile purtate de negociatorii-șefi Michel Barnier și David Frost, Ursula von der Leyen și Boris Johnson au convenit să se întâlnească în persoană în zilele următoare, la Bruxelles, având speranța identificării compromisului.

De altfel, negociatorul-șef al UE Michel Barnier a anunțat în cadrul unui mesaj postat pe Twitter, transmis după informarea statelor membre cu privire la stadiul tratativelor, că lucrează îndeaproape cu omologul său britanic David Frost și cu echipa acestuia pentru a pregăti întrevederea dintre von der Leyen și Johnson, a cărei dată nu a fost încă fixată. ”Unitate deplină. Nu vom sacrifica niciodată viitorul de dragul prezentului. Accesul la piețele noastră vine cu condiții”, a completat Barnier.

🇪🇺🇬🇧 Briefed all Member States at the #GAC today. Full unity. We will never sacrifice our future for the present. Access to our market comes with conditions.

Working closely with @DavidGHFrost and team to prepare upcoming meeting between @vonderleyen and @BorisJohnson. pic.twitter.com/3HTtnYZ9e0

