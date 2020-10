BREXIT: Boris Johnson îl asigură pe Emmanuel Macron că Regatul Unit va explora fiecare cale pentru a ajunge la un acord comercial cu UE înainte de 15 octombrie

Premierul britanic Boris Johnson și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au semnat joi, la Londra, un Acord de parteneriat strategic, politic și de liber schimb care simbolizează apropierea dintre cele două flancuri, occidental și răsăritean, ale Europei.

“Consolidăm relația dintre Regatul Unit și Ucraina și formalizăm angajamentul Regatului Unit față de suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei”, se arată într-un mesaj pe Twitter publicat de Downing Street 10.

Marea Britanie este cel mai fervent susținător al Ucrainei, a subliniat premierul Johnson, menționând sprijinul în materie de apărare, eforturi de stabilizare sau asistența umanitară.

We’re strengthening the UK-Ukraine relationship and formalising the UK’s commitment to uphold Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/dKBhSUlxiL

Today PM @BorisJohnson and President @ZelenskyyUa of Ukraine signed the Political, Free Trade and Strategic Partnership Agreement.

“Mesajul nostru este clar. Suntem absolut angajați să susținem suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”, a mai subliniat Johnson, într-un mesaj separat.

Acordul a fost descris de ministrul de externe ucrainean drept un moment istoric prin care cele două flancuri ale Europei – de Vest și de Est – au devenit și mai apropiate.

The UK is Ukraine’s most fervent supporter.

Whether it’s our defence support, stabilisation efforts, humanitarian assistance or close cooperation on political issues, our message is clear – we are utterly committed to upholding Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. https://t.co/dkwoCY7QK2

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 8, 2020