Brexit: Londra anticipează o săptămână ”majoră” pentru discuțiile cu Uniunea Europeană referitoare la un acord comercial, în contextul în care timpul trece

Uniunea Europeană și Regatul Unit reiau negocierile în format fizic la Londra, în încercarea de a depăși aceleași ”divergențe fundamentale” pentru a ajunge la un consens cu privire la un acord comercial post-Brexit, în contextul în care mai sunt doar 34 de zile până la încheierea perioadei de tranziție.

”În conformitate cu regulile belgiene, eu și echipa mea am ieșit din carantină. Negocierile în format fizic pot continua. Voi informa statele membre și Parlamentul European astăzi, Persistă aceleași divergene fundamentale. Voi călători la Londra în această seară pentru a continua discuțiile cu David Frost și echipa sa”, a transmis negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier, explicând faptul că a ieșit din carantină după ce un membru al echipei sale a fost testat pozitiv pentru COVID-19, lucru care a determinat ca tratativele între UE și Regatul Unit să se desfășoare în format online.

In line with Belgian rules, my team and I are no longer in quarantine. Physical negotiations can continue.

I am briefing Member States & @Europarl_EN today. Same significant divergences persist.

Travelling to London this evening to continue 🇪🇺🇬🇧 talks w/ @DavidGHFrost + team.

— Michel Barnier (@MichelBarnier) November 27, 2020