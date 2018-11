Brexit. Negociatorii britanici și cei europeni au ajuns la un acord. Guvernul de la Londra se reunește astăzi pentru a examina proiectul de acord

Uniunea Europeană și Marea Britanie au convenit asupra unui proiect al textului referitor la Brexit. Premierul Theresa May i-a convocat astăzi pe miniștrii Cabinetului său pentru a îl prezenta, anunță Reuters, citat de Adevărul.ro.

”Cabinetul se va reuni miercuri la 14:00 (ora locală 17.00 ora României) pentru a examina proiectul de acord pe care echipele de negociatori l-au încheiat la Bruxelles şi pentru a decide următoarele etape”, a indicat guvernul.

Întâlnirea sensibilă de astăzi este rezultatul unor lungi luni de negocieri. Putem anticipa că, în eventualitatea în care acordul va fi acceptat de membrii Cabinetului de la Londra și va fi supus votului Legislativului național, laburiștii, aflați în opoziție, vor bloca documentul convenit de echipele de negociere.

Celelate 27 de state membre vor trebui, de asemenea, să-și de a acordul asupra documentului pentru a organiza summitul care să formalizeze această înțelegere.

Miniștrii, care și-au exprimat rezervarea cu privire la direcția în care au mers negocierile, au fost invitați marți seara la reședinția din Downing Street 10 pentru a citi documentul, înainte ca Marea Britanie să confirme că s-a ajuns la un acord care, potrivit presei britanice, va avea aproximativ 500 de pagini.

Întâlnirea de astăzi va fi un moment de ”make or break” pentru May, care îi provoacă pe miniștrii săi să accepte acordul sau să demisioneze. Chiar dacă May va obține aprobarea unui număr suficient de miniștri din Cabinet pentru a-și asigura funcția, încă este nevoie de aprobarea propunerii de către ceilalți lideri ai UE pentru organizarea unui summit, care, potrivit unui diplomat european, cel mai probabil va avea loc pe data de 25 noiembrie.

Elemente-cheie ale acordului dintre cele două părți au început să apară în presă încă de aseară. Marea Britanie a fost convinsă să accepte ca o comisie independentă de arbitraj – care va fi formată dintr-un număr egal de reprezentanți britanici și europeni, dar și un element indepedent – să decidă când se va încheia perioada perioda ”clauzei de salvgardare”, care va lua forma unui acord vamal temporar pentru întreaga Mare Britanie, cu măsuri specifice pentru Irlanda de Nord, care va rămâne mai mult în conformitate cu reglementările pieţei unice decât restul Regatului Unit, anunță The Guardian.

Va exista o revizuire în luna iulie a anului 2020, a precizat o sursă de la Bruxelles, cu doar șase luni înainte de terminarea perioadei de tranziție, în cadrul căreia se va stabili dacă Marea Britanie este pregătită să încheie un acord de liber schimb sau dacă se va extinde perioada de tranziție, cel mai probabil până în 2021.

Theresa May a obținut posibilitatea ca Marea Britanie să nu fie forțată să creeze o frontieră vamală cu Irlanda, acest lucru fiind sprijinit și de negociatorul-șef al Uniunii Europene, Michel Barnier.

Acordul include, de asemenea, și prevederi privind drepturile cetățenilor după Brexit, dar și detalii legate de factura de divorț care, potrivit BBC, se ridică la 39 de miliarde de lire sterline.

Obținerea unui acord a avut urmări pozitive și asupra lirei sterline, care s-a apreciat la 1.3036 de dolari pe unitate.

Susținătorii prexit se tem însă că May acceptă subjugarea Marii Britanii față de UE. Prin încercarea de a părăsi comunitatea europeană, păstrând în același timp legături stânse cu UE, May și-a atras nemulțumirea susținătorilor Brexit, naționaliștilor scoțieni, partidului Irlandei de Nord care sprijină guvernul și pe unii dintre miniștri.

Nu este încă foarte clar dacă premierul Theresa May poate ocnvinge Parlamentul să aprobe acordul.