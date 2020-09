Brexit: Parlamentarii britanici au adoptat un amendament prin care pot bloca controversatul proiect de lege prin care Londra încalcă Acordul de retragere

Cindy McCain, văduva senatorului american John McCain, a devenit marţi cea mai recentă voce proeminentă din rândul republicanilor care şi-a anunţat sprijinul faţă de candidatul democrat Joe Biden în tentativa acestuia de a-l disloca pe preşedintele Donald Trump de la Casa Albă în urma alegerilor din noiembrie.

“Soţul meu John a trăit după un cod: mai întâi ţara”, a scris Cindy McCain pe Twitter.

“Noi suntem republicani, da, dar în primul rând americani. Există în această cursă un singur candidat care susţine valorile noastre ca naţiune, iar acesta este Joe Biden”, a continuat ea.

My husband John lived by a code: country first. We are Republicans, yes, but Americans foremost. There’s only one candidate in this race who stands up for our values as a nation, and that is @JoeBiden .

“Cindy, sunt profund onorat să am sprijinul și prietenia ta. Aceste alegeri sunt mai importante decât orice partid politic. Ne cere tuturor să ne reunim ca o singură America pentru a restabili sufletul națiunii. Împreună, o vom face”, a reacționat Biden, tot pe Twitter.

Cindy — I’m deeply honored to have your support and your friendship. This election is bigger than any one political party. It requires all of us to come together as one America to restore the soul of the nation. Together, we’ll get it done. https://t.co/Cwv27QuNVo

— Joe Biden (@JoeBiden) September 23, 2020