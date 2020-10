Brexit: Premierul britanic, Boris Johnson, cere UE ”o schimbare fundamentală de abordare” și anunță că Regatul Unit se pregătește de încheierea perioadei de tranziție fără un acord

Premierul britanic, Boris Johnson, a declarat vineri că va continua să poarte cu Uniunea Europeană tratative în încercarea de a ajunge la un compromis cu privire la un acord comercial, dar a acuzat Bruxelles-ul că nu a dat dovadă de deschidere în a negocia un acord de tip Canada, potrivit Politico Europe și The Guardian.

Într-o declarație televizată, șeful Executivului de la Londra a anunțat în acest context că a sosit momentul ca țara sa să se pregătească pentru încheierea perioadei de tranziție post-Brexit fără un acord cu UE dacă nu va exista o schimbare de abordare din partea europenilor.

”De la bun început am fost expliciți că nu dorim nimic mai mult decât o relație (n.r. comercială) de tipul celei cu Canada, bazată pe prietenie și comerț liber. Judecând după ultimul summit al Consiliului European, devine clar că acest gen de acord nu va funcționa pentru partenerii europeni. Ei doar doresc să-și mențină abilitatea de a deține controlul asupra libertății noastre legislative, pescuitului, într-o manieră inacceptabilă pentru o țară îndependentă”, a acuzat Boris Johnson într-un răspun menit, teoretic, să clarifice care este viitoare poziție a Londrei în aceste negocieri, în contextul în care însuși premierul britanic și-a fixat drept termen-limită pentru această decizie data de 15 octombrie.

”Am tras concluzia că trebuie să ne pregătim pentru 1 ianuarie cu aranjamente mai degrabă de genul celor cu Australia, bazate pe principiile comerţului liber global. Dacă nu va exista o schimbare fundamentală de abordare din partea UE, vom merge către soluţia australiană. Şi trebuie să o facem cu mare încredere”, a precizat şeful executivului britanic, referindu-se aparent la regulile minimaliste ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC), în contextul în care Uniunea nu are un acord comercial cu Australia, conform Reuters, citat de Agerpres.

Într-un răspuns acordat prim-ministrului britanic, Boris Johnson, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reiterat poziția Uniunii, aceea că își dorește un acord comercial, dar nu cu orice cost, și a anunțat că discuțiile continuă, lucru ce sugerează că Bruxelles-ul nu a interpretat mesajul lui Johnson drept o dovadă că Londra a abandonat speranța obținerii unui acord.

”Cum am plănuit, echipa noastră de negociere va călători săptămâna viitoare la Londra pentru negocieri intensificate”, a transmis von der Leyen, diminuând retorica de ”no-deal” a lui Johnson.

🇪🇺-🇬🇧 talks: the EU continues to work for a deal, but not at any price.

As planned, our negotiation team will go to London next week to intensify these negotiations.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 16, 2020