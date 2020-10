Brexit: Premierul britanic, Boris Johnson, răspuns către UE: Vom relua negocierile comerciale doar atunci când vom vedea ”o schimbare fundamentală de abordare”

Uniunea Europeană este pregătită să intensifice discuțiile cu Regatul Unit în vederea obținerii unui acord privind viitoarele relații post-Brexit, după tratative purtate de înalți oficiali europeni și britanici care au arătat ”voință politică” pentru a avansa.

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, vicepreședintele Executivului european Maros Sefcovic, însărcinat cu relațiile interinstituționale și prospectivă, a avut luni, la Londra, o întâlnire cu ministrul michael Gove, în cadrul comitetului mixt Uniunea Europeană-Regatul Unit.

În acest context, oficialul european a reiterat importanța implementării în întregime a protocolului privind Irlanda de Nord din cadrul Acordului de retragere, în vederea menținerii ”păcii și stabilității pe Insula Irlandeză prin prezervarea Acordului de la Belfast”, asigurându-se astfel integritatea pieței unice europene.

De asemenea, Uniunea Europeană și-a arătat disponibilitatea de a colabora cu Regatul Unit pentru a identifica soluții, în concordanță cu Acordul de retragere și cu legislația europeană.

Ulterior, în cadrul unui mesaj postat pe Twitter, negociatorul-șef al UE pentru relațiile post-Brexit, Michel Barnier, a anunțat că a avut o convorbire telefonică cu omologul britanic, David Frost. ”Așa cum a precizat și președintele von der Leyen (n.r. al Comisiei Europene) vineri, am confirmat că UE rămâne deschisă pentru a intensifica discuțiile cu Londra în această săptămână, pe toate subiectele. Așteptăm acum răspunsul Regatului Unit”.

🇪🇺🇬🇧 I just spoke to @DavidGHFrost.

As stated by President @vonderleyen on Friday, I confirmed that the EU remains available to intensify talks in London this week, on all subjects, and based on legal texts.

We now wait for the UK’s reaction.

