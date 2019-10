BREXIT Președintele Parlamentului European: Extinderea flexibilă oferă timp Regatului Unit pentru a lămuri clar ce dorește

Extinderea termenului pentru Brexit ,,oferă timp Regatului Unit pentru a lămuri clar ce dorește”, transmite președintele Parlamentului European, David Sassoli, într-o postare pe Twitter.

În respectiva postare, Sassoli ia notă de ultimele evoluții în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din UE, subliniind că ,,Parlamentul European va continua să examineze acordul de retragere”.

Liderii UE27, înarmați cu o atitudine pozitivă, au convenit o extindere flexibilă a Brexit până la 31 ianuarie 2020. Acest lucru oferă timp Regatului Unit pentru a lămuri clar ce dorește. Între timp, Parlamentul European va continua să examineze acordul de retragere”, transmite șeful Parlamentului European.

Positive EU27 leaders have agreed a flexible #Brexit extension until 31 January 2020. This gives time for the UK to make clear what it wants. In the meantime, the @Europarl_EN will continue to scrutinise the withdrawal agreement.

