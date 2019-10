Brexit-ul, factor de stres psihologic major. A fost înregistrat primul caz de psihoză declanșată de ieșirea Regatului Unit din UE

Ministrul afacerilor externe Ramona Mănescu a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Belgiei Didier Reynders, în contextul inaugurării oficiale a Festivalului Internațional de Arte Europalia, de la Bruxelles, potrivit unei postări pe Twitter.

În respectiva postare, ministrul român menționează că România și Belgia împărtășesc numeroase legături culturale și politice, iar cele două ministere de externe vor colabora în continuare pentru consolidarea lor.

A pleasure to meet 🇧🇪FM @dreynders in the margins of EUROPALIA ROMANIA. There are many traditional cultural and political connections between #Romania & #Belgium. We should always strive to enhance them @BelgiumMFA@MAERomania 🇷🇴#EuropaliaRomania pic.twitter.com/GxYMt1srbE

— Ramona Manescu (@RamonaManescu) October 1, 2019