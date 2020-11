Brexit: Uniunea Europeană și Regatul Unit vor rata probabil termenul de 15 noiembrie pentru obținerea unui acord comercial

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a transmis miercuri omologului său britanic solidaritatea României cu Marea Britanie după ce doi diplomați britanici au fost expulzați din Belarus.

“Astfel de acțiuni vor izola Belarusul în continuare. Dialogul politic deschis, respectul deplin pentru drepturile omului, inclusiv libertatea de întrunire, sunt singura cale de ieșire din această criză”, a spus Aurescu, într-un mesaj pe Twitter.

#RO🇷🇴 stands in solidarity with the #UK🇬🇧 in the case of the 2 diplomats expelled from #Belarus. Such actions will only isolate Belarus further. Open political dialogue, full respect for human rights, including freedom of assembly, are the only way out of this crisis @DominicRaab

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) November 11, 2020