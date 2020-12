Brexit: Ursula von der Leyen afirmă în urma unei discuții telefonice cu Boris Johnson că depășirea divergențelor dintre UE și Regatul Unit va fi ”foarte dificilă”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis joi seara că depășirea divergențelor între Regatul Unit și Uniunea Europeană va fi foarte ”dificilă”, la finalul unei conversații telefonice cu prim-ministrul britanic, Boris Johnson.

”În această seară, a făcut un inventar alături de premierul Boris Johnson cu privire la negocierile aflate în derulare asupra unui acord cuprinzător între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Am salutat progresele subtanțiale înregistrate în legătură cu mai multe aspecte. Cu toate acestea, rămân diferențe substanțiale care trebuie rezolvate, cu precădere asupra pescuitului. (…) Negocierile continuă mâine”, a spus von der Leyen, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

Într-un comunicat de presă dat publicității după această discuție, Boris Johnson a reclamat că negocierile cu privire la un acord comercial se află într-o ”situație gravă”, reiterând că este ”foarte probabil” să nu se ajungă la un acord, blocajul fiind determinat de divergențele asupra problemei pescuitului.

”Premierul a subliniat că negocierile se află într-o situație gravă, Timpul este scurt și este foarte probabil ca un acord să nu fie obținut dacă Uniunea Europeană nu își schimbă substanțial poziția. Cu privire la pescuit, prim-ministrul a subliniat că Regatul Unit nu poate accepta situația că este singura țară suverană din lume care nu poate avea control asupra accesului la apele sale pentru o perioadă îndelungată, confruntându-se cu cote de pescuit care dezavantajează enorm propria industrie”, este menționat în comunicatul publicat de Downing Street, într-o notă mai pesimistă.

În urma acestor declarații, negociatorul-șef al Londrei, David Frost, a publicat un mesaj pe Twitter în care a punctat că ”progresul este blocat iar timpul se scurge”.

The situation in our talks with the EU is very serious tonight. Progress seems blocked and time is running out. The Prime Minister @BorisJohnson set out his concerns about the state of play to Commission President @vonderleyen this evening. https://t.co/wTOGrvXbWT

— David Frost (@DavidGHFrost) December 17, 2020