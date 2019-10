Brexit: Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron salută acordul, însă îndeamnă la prudență după ce precedentele înțelegeri au fost respinse de Parlamentul Marii Britanii

Corespondență din Bruxelles

Uniunea Europeană și Marea Britanie au ajuns la un acord privind Brexit, au anunțat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și premierul Marii Britanii, Boris Johnson, șeful executivului european recomandându-le șefilor de stat sau de guvern din UE, care se reunesc joi și vineri la Bruxelles, să susțină acest acord.

”Acolo unde este o voință, este și o înțelegere. Avem una! Este un acord corect și echilibrat pentru UE și pentru Regatul Unit și este un testament al angajamentului nostru de a găsi soluții. Recomand Consiliului European să susțină acest acord”, a scris Juncker, pe Twitter, atașând și o scrisoare pe care a transmis-o liderilor europeni.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal – we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019