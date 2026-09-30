“Brexitul a făcut mai mult rău decât bine”: Premierul Andy Burnham anunță opțiuni pentru o relație mai strânsă între Regatul Unit și UE

Premierul britanic Andy Burnham a anunțat că va prezenta, în cursul acestui an, mai multe opțiuni pentru o relație pe termen lung între Regatul Unit și Uniunea Europeană, afirmând că Brexitul „a făcut mai mult rău decât bine”, declarațiile fiind făcute marți, la Liverpool, în cadrul conferinței Partidului Laburist.

Burnham a sugerat că guvernul britanic ar putea reconsidera „liniile roșii” stabilite în programul electoral laburist din 2024, care excludeau revenirea Regatului Unit în uniunea vamală sau în piața unică europeană, consemnează dpa, Deutsche Welle și BBC.

În cadrul primului său discurs adresat propriului partid de la învestirea în funcție, liderul laburist a susținut că Marea Britanie trebuie să își stabilească „relația pe termen lung” cu UE, despre care a spus că rămâne principala piață de desfacere a țării.

„Nu vom oferi Marii Britanii calea clară de care avem nevoie pentru restul secolului până când nu vom decide asupra unei relații pe termen lung cu ceea ce rămâne principala noastră piață de desfacere”, a declarat Burnham, conform Agerpres.

Premierul britanic a afirmat, de asemenea, că Regatul Unit a „pierdut o parte din controlul” asupra economiei și imigrației în urma ieșirii din UE. „Nu pot spune că situația actuală este satisfăcătoare. Brexitul a făcut mai mult rău decât bine”, a adăugat el.

Burnham a anunțat că intenționează să folosească viitorul summit dintre Regatul Unit și UE pentru a prezenta mai multe variante privind relația dintre cele două părți și pentru a încerca să obțină un consens asupra uneia dintre acestea.

„Așadar, voi profita de ocazia summitului (dintre Regatul Unit și UE) pentru a vă prezenta – și a prezenta țării – ceea ce consider a fi diferitele opțiuni privind relația pe termen lung a Marii Britanii cu partenerii noștri europeni. Și există diverse opțiuni (…). Voi vedea dacă putem ajunge la un consens asupra uneia dintre ele, care să ne ofere claritate cu privire la poziția noastră și la viitorul continentului în care trăim”, a spus premierul britanic.

Un summit între Regatul Unit și UE, programat inițial pentru luna iulie, a fost amânat în urma demisiei predecesorului lui Burnham, Keir Starmer, iar o nouă dată nu a fost încă stabilită, mai notează dpa.

Un sondaj Politico publicat în ajunul discursului lui Burnham arată că șapte din zece alegători doresc ca guvernul să stabilească o relație mai strânsă cu Uniunea Europeană. Și în rândul alegătorilor care susțin partidul Reform UK al lui Nigel Farage, unul dintre promotorii Brexitului, o majoritate, respectiv 51%, împărtășește opinia că actualul acord cu Bruxelles este prea distant.

Înaintea unei întâlniri pe care a avut-o cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la New York, premierul Burnham a refuzat să excludă posibilitatea ca Partidul Laburist să participe la următoarele alegeri generale cu promisiunea revenirii Regatului Unit în Uniunea Europeană.