Bruxelles: Șeful diplomației române participă luni la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din UE 

Cu ocazia alegerilor parlamentare anticipate din Republica Moldova, eurodeputatul Daniel Buda (PNL, PPE) îi îndeamnă pe cetățenii moldoveni să își exercite dreptul la vot și să se gândească la viitorul european al țării.

„Îndemn toți cetățenii Republicii Moldova să meargă la vot. Este timpul ca Republica Moldova să își continue drumul democratic, strâns de valorile europene”, a scris deputatul european pe contul de Twitter.

Early parliamentary elections in the Republic of #Moldova!

I urge all Moldovan citizens to go to the #polls. It’s time for Moldova to continue its #democratic path close to #European values. pic.twitter.com/pnAfNWTmZb

— Daniel Buda (@MEPDanielBuda) July 11, 2021