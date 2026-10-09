Bruxelles-ul ar putea prezenta până la sfârșitul anului un pachet energetic post-2030 care ia în calcul nuclearul alături de regenerabile: Nu putem favoriza o anumită formă de producție în detrimentul alteia

*Corespondență Bruxelles

Comisia Europeană pregătește un pachet energetic pentru perioada post-2030, care vizează dezvoltarea energiei din surse regenerabile și a energiei nucleare și ar putea fi prezentat până la sfârșitul acestui an, a declarat joi o sursă europeană, în cadrul unui briefing, la Bruxelles. Abordarea pornește de la neutralitatea tehnologică și de la dreptul statelor membre de a-și decide mixul energetic.

Întrebată cum intenționează Comisia să răspundă divergențelor dintre statele care susțin o țintă pentru regenerabile în 2040 și cele care doresc includerea nuclearului în viitorul cadru energetic, sursa a indicat că lucrările sunt în curs.

„Urmărim acest lucru foarte atent și pregătim un pachet pentru perioada de după 2030 pe care, în cel mai bun caz, l-am prezenta până la sfârșitul acestui an. În acest context, analizăm, desigur, cum putem asigura cel mai bine dezvoltarea și implementarea rapidă a energiei din surse regenerabile și a energiei nucleare”, a declarat sursa europeană.

„Pentru noi, în primul rând, neutralitate tehnologică, întotdeauna. Așadar, nu putem favoriza o anumită formă de producție a energiei în detrimentul alteia, deoarece aceasta este și o decizie a statelor membre”, a adăugat aceasta.

Sursa a arătat că statele membre au opțiuni diferite privind utilizarea nuclearului și că cele care investesc în noi capacități doresc ca această tehnologie să aibă un rol mai important în viitoarele politici energetice europene.

„Însă vorbim despre energie curată, produsă pe plan intern, care ne permite să ne decarbonizăm industria, iar acesta va fi punctul nostru de plecare. Dar lucrările sunt în curs și sperăm să-l putem prezenta foarte curând”, a adăugat sursa europeană.

Discuțiile au loc în contextul în care Spania, Portugalia și Luxemburg au solicitat Comisiei Europene un nou obiectiv pentru extinderea producției de energie regenerabilă până în 2040. Dezbaterea privește alegerea între o țintă pentru regenerabile și un obiectiv mai larg pentru energia curată, care ar putea include și nuclearul.

Pentru 2030, UE are deja o țintă obligatorie de cel puțin 42,5% energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie, cu ambiția de a ajunge la 45%, însă nu are încă un obiectiv similar pentru 2040.

România susține dezvoltarea producției de energie nucleară ca sursă cu emisii reduse de carbon, pentru reducerea emisiilor și consolidarea securității energetice. Documentele de strategie nucleară pentru perioada 2026–2030, cu perspectiva anului 2050, publicate de Ministerul Mediului, includ între proiectele urmărite retehnologizarea unităților existente de la Cernavodă, finalizarea unităților 3 și 4 și dezvoltarea tehnologiei reactoarelor modulare mici.