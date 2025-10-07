COMISIA EUROPEANA
Bruxelles-ul pregătește „cea mai robustă clauză de salvgardare prezentată vreodată” pentru protejarea industriei siderurgice din UE
Comisia Europeană va prezenta marți un pachet de măsuri fără precedent pentru a limita importurile de oțel și a proteja producătorii europeni de concurența tot mai agresivă a Chinei, potrivit AFP, preluat de Agerpres.
Noul plan, care va fi anunțat în Parlamentul European de la Strasbourg de către comisarul pentru Industrie, Stéphane Séjourné, și comisarul pentru Comerț, Maroš Šefčovič, urmărește să înlocuiască actuala clauză de salvgardare introdusă în 2019.
„Aceasta este cea mai robustă clauză de salvgardare prezentată vreodată”, a declarat Séjourné săptămâna trecută, subliniind că măsurile sunt vitale pentru salvarea unei industrii strategice pentru economia europeană.
Potrivit proiectului, cotele de oțel străin care pot fi importate fără taxe suplimentare vor fi reduse cu aproape jumătate, iar importurile care depășesc aceste limite vor fi taxate cu 50%, dublu față de nivelul actual. Noua politică ar urma să se alinieze astfel celor aplicate deja în Statele Unite și Canada.
„Nu ne jucăm de-a Trump”, a subliniat totuși Séjourné, precizând că scopul măsurii nu este unul protecționist, ci de a restabili echilibrul și suveranitatea economică a Europei. „Europa a fost ultima piață majoră atât de deschisă, fără reciprocitate. Suveranitatea noastră era în joc”, a adăugat comisarul european.
În paralel, Bruxelles-ul poartă negocieri cu Washingtonul pentru o scutire de taxe vamale aplicate oțelului european, în încercarea de a construi un front comun transatlantic în fața presiunii exercitate de Beijing.
Conform datelor organizației World Steel, China a produs în 2024 peste 1.000 de milioane de tone de oțel, mai mult de jumătate din producția mondială — de departe înaintea Indiei (149 de milioane), Japoniei (84 de milioane) și SUA (79 de milioane). În comparație, Germania a produs doar 37 de milioane de tone, Spania 12 milioane, iar Franța sub 11 milioane.
„Industria siderurgică europeană era în pragul colapsului. O vom proteja astfel încât să poată investi, să se decarbonizeze și să redevină competitivă”, a promis Séjourné.
Sectorul siderurgic european, care asigură 300.000 de locuri de muncă directe și 2,5 milioane indirecte, a fost grav afectat de supracapacitatea industrială chineză și de scăderea cererii interne. În 2023, profitabilitatea producătorilor europeni de oțel a ajuns la doar 0,3%, iar în Germania și Franța se înmulțesc planurile de concedieri și închideri de oțelării.
În Germania, conglomeratul Thyssenkrupp analizează vânzarea diviziei de oțel către compania indiană Jindal Steel, iar în Franța, ArcelorMittal a anunțat 600 de concedieri și amenință să renunțe la proiectul de decarbonizare a furnalelor din Dunkerque, dacă noul plan al Comisiei nu va oferi protecția necesară.
Confruntată cu două noi moțiuni de cenzură, Ursula von der Leyen cere “unitate în fața lui Putin și a prietenilor săi obedienți din Europa”
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, confruntată în Parlamentul European cu două noi moţiuni de cenzură, a cerut luni într-un discurs în plenul acestei instituţii unitate între forţele pro-UE împotriva celor care încearcă în opinia ei să destabilizeze Europa, menţionându-l aici pe preşedintele rus Vladimir Putin, potrivit extraselor din discurs prezentate de AFP şi EFE.
“Obiectivul acestei unităţi nu este în mod necesar să fim de acord în fiecare detaliu: tensiunea şi dezbaterea sunt o parte inerentă şi importantă a elaborării politicilor. Obiectivul este panorama de ansamblu, să ne unim în jurul a ceea ce avem în comun pentru a sprijini europenii în această lume periculoasă”, a spus Von der Leyen în discursul său în plenul Parlamentului European, potrivit Agerpres.
Cele două moţiuni de cenzură au fost depuse de grupurile politice Patrioţi pentru Europa şi Stânga.
Deşi şansele lor de a reuşi la votul prevăzut pentru joi sunt practic nule, fiind nevoie de o majoritate de două treimi, ele reflectă o schimbare de ambianţă în Parlamentul European, unde partidele europene suveraniste au înregistrat un progres la alegerile europarlamentare din 2024.
Dar acestea nu au reuşit schimbarea raporturilor de forţe în care grupurile politice progresiste pro-europene, respectiv popularii (PPE), socialiştii (S&D), liberalii (Renew) şi Verzii, au format o majoritate care a susţinut-o pe Ursula von der Leyen pentru încă un mandat la conducerea Comisiei Europene, moţiunile de acum fiind însă şi un test pentru această majoritate.
Criticile aduse Comisiei Europene în aceste moţiuni privesc în principal acordul comercial cu SUA convenit de Ursula von der Leyen cu preşedintele american Donald Trump, acord dezechilibrat în favoarea SUA, de asemenea acordul comercial cu Mercosur, precum şi inacţiunea UE în faţa situaţiei umanitare grave din Fâşia Gaza.
În discursul său în plenul Parlamentului European, unde von der Leyen a venit însoţită de majoritatea comisarilor europeni, ea s-a adresat în special europarlamentarilor indecişi, dar care împărtăşesc criticile formulate la adresa Comisiei Europene, cărora le-a promis că echipa sa de comisari este disponibilă pentru a discuta orice probleme.
“Ştiu că există o îngrijorare reală şi legitimă. Doresc să-mi reafirm angajamentul dialogului comisarilor mei cu dumneavoastră în orice format este necesar pentru a încerca să găsim răspunsuri împreună. Este o responsabilitate comună şi (…) ştiu că această Cameră este pregătită să şi-o asume”, a spus ea.
Potrivit şefei Comisiei Europene, adversarii Uniunii Europene “nu doar sunt pregătiţi să exploateze orice diviziune” din interiorul acesteia, ci “incită în mod activ aceste diviziuni”.
Preşedintele rus Vladimir “Putin nu îşi ascunde dispreţul faţă de Uniunea noastră şi faţă de fundamentele pe care ea se susţine. Nu-şi ascunde nici bucuria şi sprijinul faţă de toţi prietenii săi obedienţi din Europa care fac munca pentru el. Acesta este cel mai vechi truc din lume: semănarea diviziunii şi răspândirea dezinformării pentru ca europenii să se lupte între ei, pentru a încerca să ne facă să lăsăm garda jos“, a susţinut ea.
În opinia Ursulei von der Leyen, aceasta este o “capcană” în care UE nu poate să cadă şi mesajul cel mai puternic pe care îl poate transmite “este acela al unităţii”.
Ursula von der Leyen și Comisia pe care o conduce ar fi nevoiți să demisioneze dacă oricare dintre cele două moțiuni ar fi adoptată, deși acest lucru este puțin probabil, având în vedere că ea beneficiază de sprijinul majorității parlamentarilor.
Cu toate acestea, această mișcare ar putea oferi aliaților centristi ai lui von der Leyen șansa de a obține concesii, așa cum au făcut-o în cadrul ultimei moțiuni de cenzură din iulie.
Citiți și Raport: Cum a orchestrat propaganda rusă un atac împotriva Ursulei von der Leyen înainte de moțiunea de cenzură inițiată de AUR. George Simion, portretizat în “David” care luptă cu un “Goliat” european corupt
O majoritate a Parlamentului European a respins pe 10 iulie, prin vot, moțiunea de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, a cărei eventuală a aprobare ar fi condus la demisia întregului colegiu de comisari, demersul lansat de europarlamentari eurosceptici și de extremă-dreapta eșuând, dar lăsând în urmă imaginea unui lider vulnerabilizat.
Astfel, cu 175 voturi pentru, 360 împotrivă și 18 abțineri, Parlamentul European a respins moțiunea. În context, Ursula von der Leyen a adoptat un ton sfidător, apărându-și mandatul de președintă a Comisiei Europene și promițând că „nu va permite niciodată extremiștilor să rescrie istoria”.
UE și Japonia vor consolida legăturile în domeniul cercetării prin acordul ”Orizont Europa”
UE și Japonia au convenit să aprofundeze cooperarea în domeniul cercetării și inovării, negocierile privind asocierea Japoniei la Orizont Europa urmând să se încheie până la sfârșitul anului 2025, a menționat Executivul European într-un comunicat oficial.
În cadrul unei reuniuni la Kyoto, comisarul pentru start-up-uri, cercetare și inovare, Ekaterina Zaharieva, și ministrul japonez pentru politică științifică și tehnologică, Minoru Kiuchi, au subliniat importanța colaborării pentru a aborda provocările globale și a stimula competitivitatea.
Acordul ar deschide calea cercetătorilor japonezi să se alăture partenerilor din UE în condiții de egalitate în cadrul programului de lucru Orizont Europa 2026/2027, în special în cadrul pilonului II, care finanțează proiecte în domeniile climei, energiei, mobilității, digitalului, industriei, spațiului și sănătății.
„Europa și Japonia dispun de talent și de tehnologie, dar trebuie să le utilizăm împreună. Asocierea la programul Orizont Europa va face acest lucru posibil, oferind cercetătorilor noștri șansa de a realiza progrese revoluționare pe care oamenii le vor vedea în spitalele lor, în facturile la energie și în tehnologiile pe care le utilizează în fiecare zi. Aceasta este cooperarea în acțiune”, a transmis comisarul european, Zaharieva.
Cele două părți au salutat, de asemenea, un nou raport al grupului de experți UE-Japonia privind materialele avansate, care evidențiază nevoile comune în domeniul construcțiilor, energiei, mobilității, electronicii și cercetării bazate pe date. Aceste priorități vor ghida proiectele viitoare și dialogurile politice.
Japonia este un partener strategic al UE în domeniul științei și inovării de mai bine de două decenii. Negocierile oficiale privind asocierea la Orizont Europa au început în noiembrie 2024.
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a promis celor din domeniul tehnologiei că Uniunea Europeană va crea condițiilor propice pentru ca acest sector să se dezvolte pe bătrânul continent.
Prezentă la evenimentul intitulat „Săptămâna tehnologiei italiene”, aceasta și-a exprimat dorința într-un discurs ca profesioniștii din acest sector „să aleagă Europa, ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa”.
„Știm că numărul unicornilor este încă prea mic, iar o treime dintre ei ajung să părăsească continentul nostru. Acesta este un semnal de alarmă. Nu putem accepta ca cei mai talentați dintre noi să fie nevoiți să plece pentru a se realiza. Trebuie să găsiți solul potrivit pentru a vă dezvolta aici, în Europa”, a arătat von der Leyen, vorbind despre eforturile pe care le depune Uniunea Europeană pentru a îndepărta trei dintre obstacolele care stau în calea dezvoltării profesioniștilor din domeniul tech.
Today, at the Turin Tech Week, I see some of Italy’s best and brightest.
I want them to thrive right here at home.
I want them to choose Europe.
And we will create the right conditions for it ↓ https://t.co/pZESGecAY9
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 3, 2025
Prima dintre chestiuni atinsă de președinta Comisiei Europene este cea a lipsei de finanțare.
„Iată adevărul surprinzător. Europa nu duce lipsă de capital. Economiile gospodăriilor europene se ridică la aproape 1,4 trilioane de euro, comparativ cu puțin peste 800 de miliarde în Statele Unite. Ceea ce ne lipsește este capitalul de risc și capitalul propriu. Aici, în Europa, doar 24 % din averea financiară a gospodăriilor este investită în capital propriu, comparativ cu 42 % în SUA. Trebuie să recuperăm decalajul și trebuie să o facem rapid. De aceea, ca prim pas, creăm un fond de mai multe miliarde de euro, Scaleup Europe Fund, în parteneriat cu investitori privați. Fondul va realiza investiții directe în capitaluri proprii în sectoare strategice, precum inteligența artificială, tehnologia cuantică, tehnologiile curate și altele. Acesta va ajuta companiile în creștere, precum a dumneavoastră, să își acopere deficitul de finanțare. Dar avem nevoie și de o soluție mai structurală. Avem nevoie de o piață de capital profundă și lichidă pentru Europa, unde să puteți găsi capitalul de care aveți nevoie fără a traversa oceanul. Acesta este obiectivul noii noastre Uniuni a economiilor și investițiilor. Vă aducem finanțarea – pentru ca dumneavoastră să vă puteți dezvolta chiar aici, acasă”, a arătat Ursula von der Leyen.
Fragmentarea pieței unice reprezintă un alt obstacol, a mai transmis oficialul european.
„Trăim într-o epocă în care o linie de cod poate traversa continentul într-o milisecundă, în timp ce start-up-ul din spatele acesteia rămâne blocat la frontieră. Știți prea bine acest lucru. De prea multe ori, este mai ușor să te extinzi pe un alt continent decât în Europa. Poate fi un coșmar să ai de-a face cu 27 de birocrații și legislații diferite. Deci, cum putem remedia această situație? Propunem o abordare complet nouă a modului în care companiile inovatoare operează în Europa. Noi o numim „regimul 28”. În loc să modificăm 27 de sisteme naționale pentru a le apropia, începem ceva nou. Anul viitor, vom prezenta o nouă legislație, pentru a crea un set unic și simplu de norme în întreaga Uniune. Acesta va fi același în Torino, Lyon, Barcelona sau München. Astfel, veți putea să vă extindeți peste granițe mult mai ușor decât până acum. Ideea mea este simplă. Un start-up din San Francisco se poate extinde cu ușurință în întreaga SUA. Vreau ca același lucru să fie valabil și pentru dumneavoastră. Pentru că Europa este casa dumneavoastră. Și trebuie să vă simțiți ca acasă oriunde în Europa”, a dezvăluit președinta Comisiei Europene.
Cea de-a treia problemă este provocată de adoptarea lentă a noilor tehnologii, a mai arătat oficialul european.
„Tocmai în acest domeniu au întâmpinat dificultăți întreprinderile în urmă cu treizeci de ani, când companiile noastre au fost prea lente în procesul de digitalizare și de trecere la mediul online. Astfel, am pierdut teren în fața principalilor noștri concurenți. De data aceasta, Europa are o poziție de start mai puternică. Marile companii europene adoptă IA în același ritm ca și omoloagele lor din SUA. Însă întreprinderile mai mici rămân în urmă. Și alți concurenți, precum China și India, avansează rapid. Trebuie să schimbăm viteza. Trebuie să accelerăm adoptarea IA la toate nivelurile. De aceea, săptămâna viitoare vom prezenta o strategie de aplicare a AI. Aceasta se bazează pe un principiu fundamental, dar transformator. AI pe primul loc. Ori de câte ori o companie sau o instituție publică se confruntă cu o nouă provocare, prima întrebare trebuie să fie: cum poate ajuta AI? Pentru că, atunci când IA este implicată, ajungem la soluții mai bune. Rapide. Fiabile. Accesibile. Unele dintre start-up-urile voastre sunt deja pionieri în acest domeniu. IA poate ajuta medicii să diagnosticheze cancerul sau să accelereze descoperirea de medicamente inovatoare. Adoptarea IA trebuie să fie generalizată. Și vrem să contribuim la accelerarea acestui proces. Prin urmare, vom crea o rețea europeană de centre de screening avansate bazate pe IA. Acest lucru înseamnă asistență medicală de cea mai înaltă calitate în toate colțurile Europei, cu timpi de așteptare mai scurți. Și vom stimula spitalele și companiile farmaceutice să adopte soluții inovatoare bazate pe IA. Pentru că IA poate salva vieți. Iar Europa trebuie să fie în avangardă”, a dezvăluit ea, precizând că va promova aceeași abordare „AI first” în toate industriile strategice.
Președinta Comisiei Europene i-a contrazis pe scepticii care spun că „Europa a întârziat în cursa pentru AI” și că „o altă generație de talente europene va fi nevoită să plece”.
„Nu sunt de acord. Nu numai pentru că cursa pentru AI abia începe. Ci și pentru că am văzut de ce sunt capabili europenii atunci când ne propunem un obiectiv. Inclusiv în domeniul tehnologiei. Acum zece ani, Europa era în urma restului lumii în cursa pentru puterea de calcul. Aveam un singur supercomputer în topul mondial. Dar apoi întregul continent s-a mobilizat. Am făcut din supercomputere o prioritate absolută a primului meu mandat. Astăzi, avem patru supercomputere în topul mondial. Două dintre ele se află în Italia. Acestea sprijină start-up-urile noastre inovatoare să dezvolte, să antreneze și să implementeze modelele lor de IA de nouă generație. Am sfidat scepticii și am făcut din Europa un lider mondial. Știu că această poveste despre depășirea obstacolelor vă poate părea familiară. Pentru că este și povestea multora dintre voi, cei prezenți aici. De câte ori vi s-a spus că ținteați prea sus? De câte ori ați crezut că nu mai aveți nimic de încercat? Și totuși, iată-vă aici. Nu pentru că nu ați eșuat niciodată, ci pentru că ați găsit întotdeauna puterea de a porni din nou la drum. Acesta este spiritul pe care îl simt în această sală. Și vreau ca Uniunea noastră să se inspire din voi. Nu vom precupeți niciun efort pentru a face din Europa un continent al IA. Nu vom precupeți niciun efort pentru a vă determina să alegeți Europa. Pentru că aceasta este marea misiune a epocii noastre”, a conchis Ursula von der Leyen.
