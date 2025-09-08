COMISIA EUROPEANA
Bruxelles-ul, pregătit „pentru toate posibilitățile”, după amenințările lui Trump cu noi tarife în contextul amenzii record impuse Google
Comisia Europeană a transmis, luni, că este pregătită pentru toate posibilitățile” și că „toate opțiunile rămân pe masă”, într-o reacție la amenințările președintelui american Donald Trump cu introducerea unor noi taxe vamale asupra produselor europene, în contextul amenzii record de aproape trei miliarde de euro impuse companiei Google, informează EFE, preluat de Agerpres.
„Ca în orice circumstanță, Comisia Europeană este pregătită pentru toate posibilitățile și toate opțiunile rămân pe masă”, a declarat purtătorul de cuvânt al executivului european, Olof Scholz, întrebat de jurnaliști cu privire la reacția Washingtonului după ce Bruxelles-ul a sancționat Google cu 2,95 miliarde de euro pentru abuz de poziție dominantă pe piața publicității online.
Trump a amenințat pe rețeaua Truth Social că va declanșa o procedură în baza Secțiunii 301 din Legea Comerțului din 1974, care permite impunerea de taxe vamale sau alte represalii comerciale împotriva statelor acuzate că aplică politici discriminatorii împotriva companiilor americane. Totuși, Bruxelles-ul a refuzat să comenteze suplimentar, apreciind că deocamdată scenariul rămâne „ipotetic”.
Amenda aplicată Google este a doua cea mai mare din istoria Comisiei Europene pentru abuz de poziție dominantă, după sancțiunea de peste patru miliarde de euro pentru sistemul Android. În urma unor investigații care au durat patru ani, executivul european consideră că situația ar putea fi remediată doar prin vânzarea unei părți din activitatea de publicitate online, dar compania are la dispoziție 60 de zile pentru a propune alternative.
Luna trecută, Trump avertizase că va impune taxe împotriva statelor care aplică reglementări considerate „discriminatorii” pentru giganții tehnologici americani, inclusiv Regulamentul european privind Serviciile Digitale (DSA). Potrivit Reuters, administrația americană analizează chiar și sancțiuni împotriva UE sau a oficialilor responsabili de aplicarea legislației.
Aceste tensiuni apar la scurt timp după încheierea unei înțelegeri comerciale între Trump și Ursula von der Leyen, prin care UE a evitat taxe vamale de 30% asupra exporturilor sale către SUA. Concesiile făcute de partea europeană includ acceptarea unor tarife vamale de 15% pentru majoritatea produselor europene exportate în SUA (și 50% pentru oțel și aluminiu), achiziția de produse energetice americane în valoare de 750 miliarde de dolari, investiții suplimentare de 600 miliarde de dolari în SUA și extinderea achizițiilor de echipamente militare americane.
În acest context, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a explicat că menținerea sprijinului american pentru securitatea Europei și pentru Ucraina a cântărit greu în decizia de a evita escaladarea unui conflict comercial. „De aceea (…) noi am ales diplomația în locul escaladării. Am oferit spațiu dialogului, am ales reținerea pentru că suntem responsabili”, a declarat Costa.
COMISIA EUROPEANA
Parlamentul European: Doar 16 inițiative din 255 asumate de Comisia von der Leyen II au fost adoptate până la 31 august 2025
Din cele 255 de inițiative anunțate de Comisia Europeană începând cu 1 ianuarie 2025, în cadrul celor șapte priorități strategice din programul său pentru actualul mandat (2024–2029), 163 au fost deja propuse, însă doar 16 au fost adoptate de co-legiuitori, arată o evaluare a Serviciului de Cercetare al Parlamentului European (EPRS). Alte 147 de propuneri se află încă în curs de negociere între Parlament și Consiliu, dintre care 101 evoluează în ritm normal, 24 sunt aproape de adoptare, iar 22 sunt blocate sau înaintează foarte lent.
Progres pe priorități strategice
1. Un nou plan pentru prosperitatea și competitivitatea durabilă a Europei
Vizează piața internă, tranziția verde și digitală, investițiile și energia.
- Anunțate: 121 / Propuse: 82 / Adoptate: 12 / În negociere: 70 (47 ritm normal, 13 aproape de adoptare, 10 lente/blocate).
2. O nouă eră pentru apărare și securitate europeană
Inițiative privind apărarea comună, securitatea cibernetică și mobilitatea militară.
- Anunțate: 40 / Propuse: 27 / Adoptate: 2 / În negociere: 25 (21 ritm normal, 4 aproape de adoptare, 0 blocate).
3. Sprijinirea oamenilor, consolidarea societăților și a modelului social european
Politici pentru piața muncii, educație și coeziune socială.
- Anunțate: 24 / Propuse: 17 / Adoptate: 1 / În negociere: 16 (12 ritm normal, 2 aproape de adoptare, 2 blocate).
4. Menținerea calității vieții: securitate alimentară, apă și natură
Acoperă sustenabilitatea, agricultura și biodiversitatea.
- Anunțate: 22 / Propuse: 13 / Adoptate: 0 / În negociere: 13 (10 ritm normal, 2 aproape de adoptare, 1 blocată).
5. Protejarea democrației și apărarea valorilor europene
Dosare legate de statul de drept, migrație și drepturi fundamentale.
- Anunțate: 15 / Propuse: 10 / Adoptate: 0 / În negociere: 10 (5 ritm normal, 2 aproape de adoptare, 3 blocate).
6. O Europă globală: valorificarea puterii și parteneriatelor
Inițiative de politică externă, comerț și parteneriate strategice.
- Anunțate: 23 / Propuse: 12 / Adoptate: 1 / În negociere: 11 (5 ritm normal, 1 aproape de adoptare, 5 blocate).
7. O Europă rezilientă: protejarea cetățenilor în perioade de criză
Măsuri pentru reziliența sanitară, energetică și civilă.
- Anunțate: 10 / Propuse: 2 / Adoptate: 0 / În negociere: 2 (1 ritm normal, 0 aproape de adoptare, 1 blocată).
În concluzie, la opt luni de la începutul mandatului, Comisia von der Leyen II a depus oficial aproape două treimi dintre inițiativele anunțate (63,9%), însă doar 6,3% din total au fost adoptate. Majoritatea rămân în faza de negociere, iar 35,3% nu au fost încă înaintate.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței în domeniul publicității
Comisia Europeană a amendat Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor antitrust ale UE, prin denaturarea concurenței în industria tehnologiilor publicitare („adtech”). Potrivit comunicatului oficial, Google și-a favorizat propriile sale servicii de publicitate în detrimentul unor furnizori concurenți.
Comisia Europeană a dispus ca Google să pună capăt acestor practici de auto-preferință și să implementeze măsuri pentru eliminarea conflictelor de interese inerente pe întreg lanțul de aprovizionare adtech.
Google are acum 60 de zile pentru a informa Comisia cu privire la modul în care intenționează să respecte aceste măsuri.
Google este o companie multinațională americană din domeniul tehnologiei, a cărei principală sursă de venituri o reprezintă publicitatea. Mai precis, Google vinde publicitate pe propriile site-uri web și aplicații și intermediază între agenții de publicitate care doresc să-și plaseze anunțurile online și editorii (adică terți, site-uri web și aplicații) care pot furniza spațiul respectiv.
Agenții de publicitate și editorii se bazează pe instrumentele digitale ale industriei adtech pentru plasarea de reclame în timp real care nu sunt legate de o interogare de căutare, cum ar fi bannerele publicitare pe site-urile web ale ziarelor („reclame afișate”).
În special, industria adtech oferă trei instrumente digitale:
- servere de publicitate pentru editori, utilizate de editori pentru a gestiona spațiul publicitar de pe site-urile și aplicațiile lor web;
- instrumente de cumpărare programatică de publicitate pentru web-ul deschis, utilizate de agenții de publicitate pentru a-și gestiona campaniile publicitare automatizate;
- burse de publicitate în care cererea și oferta se întâlnesc în timp real, de obicei prin licitații, pentru a cumpăra și vinde anunțuri afișate.
Ancheta Comisiei a constatat că Google deține o poziție dominantă:
- pe piața serverelor de publicitate pentru publisheri, prin serviciul său „DFP”;
- pe piața instrumentelor programatice de cumpărare a publicității pentru open web, prin serviciile „Google Ads” și „DV360”.
În special, Comisia a constatat că, între cel puțin 2014 și prezent, Google a abuzat de aceste poziții dominante, încălcând Articolul 102 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene („TFUE”), prin:
Favorizarea propriului său ad exchange, AdX, în procesul de selecție a reclamelor gestionat de serverul său dominant pentru publisheri, DFP, de exemplu prin informarea anticipată a AdX cu privire la valoarea celei mai bune oferte de la concurenți, pe care trebuia să o depășească pentru a câștiga licitația.
Favorizarea AdX în modul în care instrumentele sale de cumpărare a publicității, Google Ads și DV360, plasează oferte pe ad exchanges. De exemplu, Google Ads evita ad exchanges concurente și plasa majoritar oferte pe AdX, făcându-l astfel cel mai atractiv ad exchange.
Comisia a concluzionat că aceste practici aveau scopul intenționat de a oferi AdX un avantaj competitiv și ar fi putut bloca dezvoltarea ad exchanges concurente. Aceasta a consolidat rolul central al AdX în lanțul de aprovizionare adtech, precum și capacitatea Google de a percepe taxe ridicate pentru serviciul său.
Comisia a dispus ca Google să pună capăt acestor practici de auto-preferință. De asemenea, compania trebuie să implementeze măsuri pentru eliminarea conflictelor de interese inerente pe întreg lanțul de aprovizionare adtech. Google are acum 60 de zile pentru a informa Comisia cu privire la măsurile pe care intenționează să le propună în acest sens. Odată primite, Comisia le va evalua cu atenție pentru a stabili dacă elimină conflictele de interese. În cazul în care acestea nu sunt suficiente, și cu respectarea dreptului Google de a fi auzită, Comisia va impune o măsură corectivă adecvată. Comisia a semnalat deja opinia sa preliminară conform căreia doar cedarea unei părți din serviciile Google ar putea rezolva situația conflictelor de interese, dar dorește mai întâi să analizeze propunerea companiei.
Vicerpreședinta pentru probleme de reglementare a Google, Lee-Anne Mulholland, a declarat că „decizia Comisiei Europene privind serviciile noastre Adtech este greșită și vom face apel. Ne impune o amendă nejustificată și schimbări care vor afecta mii de firme europene, complicându-le eforturile de a câștiga bani”, scrie Agerpres.
Președintele american Donald Trump a avertizat în 26 august – fără a menționa explicit UE – că țările sau organizațiile care reglementează domeniul tehnologic se expun unor taxe vamale și restricții la exporturile în SUA.
Google a mai fost amendată de două ori cu sume mari chiar săptămâna aceasta. În SUA, compania a fost condamnată miercuri la plata unor despăgubiri de 425,7 milioane de dolari pentru aproape 100 de milioane de utilizatori cărora – conform deciziei unui juriu din San Francisco – le-a afectat viața privată. CNIL, autoritatea din Franța pentru respectarea vieții private, a aplicat de asemenea, în aceeași zi, o amendă de 325 de milioane de euro pentru nereguli în privința publicității și a modulelor cookie.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană pregătește un amplu plan de restructurare a aparatului administrativ pentru a eficientiza activitatea și a reduce costurile
Comisia Europeană pregătește un amplu plan de restructurare, care ar urma să fie prezentat cel târziu la sfârșitul anului viitor, conform unor documente divulgate, și care urmărește să facă funcția publică, extrem de complexă, mai eficientă și mai rentabilă.
Potrivit unui document consultat de Politico, Piotr Serafin, responsabilul blocului pentru buget și administrație publică, a fost însărcinat cu „o revizuire la scară largă a organizării și funcționării Comisiei, împreună cu un exercițiu de evaluare comparativă externă”.
Intenția este de a crea o „administrație publică modernă și eficientă, care să pună în aplicare prioritățile noastre politice”, fiind în același timp capabilă să gestioneze „volatilitatea ca nouă normalitate” și să reducă atât complexitatea, cât și, acolo unde este posibil, costurile.
Doi funcționari ai Comisiei, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a vorbi despre acest proces sensibil, au declarat că se iau în considerare modele alternative prin care departamentele ar putea fi fuzionate.
Până la sfârșitul anului 2026, executivul UE va lua măsuri pentru a elimina „procesele inutile” și pentru a încuraja „o colaborare mai strânsă”, după ce va efectua o evaluare aprofundată a „cine face ce”.
În toamna acestui an va fi convocat un grup extern la nivel înalt pentru a oferi consultanță cu privire la acest proces, lansarea revizuirii oficiale fiind prevăzută pentru sfârșitul anului 2025 sau începutul anului 2026.
Într-o declarație pentru Politico, un purtător de cuvânt al Comisiei a confirmat că grupul extern la nivel înalt va fi format din șapte până la nouă consilieri „proveniți în principal din sfera publică (sau semipublică) sau din mediul academic, din domenii relevante pentru revizuire, precum digitalizarea, cultura organizațională și reforma funcției publice. Experți cu înaltă calificare din alte organizații, inclusiv din sectorul privat, pot fi, de asemenea, invitați în calitate de <<experți invitați>>”.
Setul final de recomandări, a spus purtătorul de cuvânt, va fi gata până la sfârșitul anului viitor.
Comisia, care este responsabilă pentru îndeplinirea majorității funcțiilor administrative zilnice ale blocului, are aproximativ 32.000 de angajați care lucrează în toate domeniile birocrației.
De la preluarea mandatului în 2019, von der Leyen a încercat să eficientizeze fluxul decizional, centralizând controlul în sediul său din Berlaymont pentru a se asigura că UE poate reacționa mai rapid la evenimente și crize precum invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.
Serafin a fost inițial solicitat să întreprindă revizuirea atunci când a fost numit în funcție la începutul noului mandat, anul trecut. O fostă secretară generală a Comisiei, oficialul irlandez Catherine Day, a fost numită consilier special pentru a ajuta la supravegherea procesului.
În ultimii ani, complexitatea Comisiei a crescut, responsabilitatea pentru elaborarea și punerea în aplicare a politicilor cheie revenind direcțiilor generale tradiționale și secretariatului general central, sub controlul personal al Ursulei von der Leyen.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
SRI a documentat un caz de trădare: Un fost șef din serviciul de informații al R. Moldova ar fi divulgat secrete de stat ale României către KGB din Belarus
Bruxelles-ul, pregătit „pentru toate posibilitățile”, după amenințările lui Trump cu noi tarife în contextul amenzii record impuse Google
Alexandru Nazare, discuții cu reprezentanții Băncii Mondiale: Ministerul Finanțelor lucrează la măsuri care să simplifice birocrația pentru antreprenori și investitori
Aproape 290 milioane de lei pentru IMM-urile din industria prelucrătoare, printr-un nou program cu finanțare elvețiano-română
Friedrich Merz cere Europei să-și traseze propria cale, acceptând că „relația cu SUA se schimbă”: „Trebuie să ne ajustăm interesele, fără nostalgie falsă” pentru legăturile cu Statele Unite
Germania declară „nu există motive de îngrijorare” cu privire la potențialele efecte ale instabilității politice din Franța asupra zonei euro
România va pleda la Copenhaga pentru politici agricole adaptate specificului național și sprijin concret pentru fermieri
România rămâne o țară de interes pentru piețele financiare, dar sunt necesare politici clare de responsabilitate fiscală, i-au spus lui Bolojan investitorii internaționali coordonați de J.P. Morgan
Ar fi trebuit să fie clar până acum că Trump nu este și nu va fi niciodată un aliat, semnalează Josep Borrell, Guy Verhofstadt și Domènec Ruiz Devesa într-un articol de opinie în care propun o „cale alternativă”
Centrul de Investigații și Conformitate Criptomonede al ICI București a organizat cursul „Introducere în tehnologia Blockchain și Cripto-Active”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări” apărarea
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Trending
- COMISIA EUROPEANA7 days ago
Nicușor Dan, către Ursula von der Leyen, la Baza Mihail Kogălniceanu: România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră
- CHINA1 week ago
“Spiritul de la Shanghai”? Xi și Putin atacă Occidentul la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic
- PARLAMENTUL EUROPEAN1 week ago
Maia Sandu se va adresa Parlamentului European de la Strasbourg cu o zi înaintea discursului privind Starea UE al Ursulei von der Leyen
- COMISIA EUROPEANA6 days ago
Raport: Investiții militare record în UE, cu România între statele care și-au majorat bugetul cu peste 10%. În 2025, UE va investi în premieră peste 2% din PIB pentru apărare, dar fragmentarea persistă față de SUA, China și Rusia
- EDITORIALE1 week ago
Iulian Chifu: Rusia lui Putin nu vrea nici o pace în Ucraina