Bruxelles-ul propune noi măsuri pentru consolidarea luptei împotriva fraudei cu TVA, estimată la peste 32 mld. de euro anual

Comisia Europeană a prezentat astăzi o propunere legislativă menită să consolideze cooperarea dintre Parchetul European (EPPO), Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și statele membre, prin facilitarea accesului direct la informații privind TVA-ul și prin îmbunătățirea schimbului de date în cadrul investigațiilor.

Noua inițiativă oferă un temei juridic clar pentru transmiterea de informații între instituțiile europene și autoritățile naționale și permite accesul imediat la date relevante privind comerțul transfrontalier. Scopul este întărirea capacității UE de a combate frauda care afectează interesele financiare ale Uniunii, în special fraudele complexe de tip carusel.

„Combaterea fraudei în materie de TVA este o prioritate pentru mine și pentru Comisie. Această propunere va consolida capacitatea noastră de a ne proteja interesele financiare și de a asigura corectitudinea pe piața unică. Cei care încearcă să obțină profituri prin fraudă vor fi trași la răspundere. Cu ajutorul instrumentelor digitale și al unui schimb de informații mai eficient, construim un sistem fiscal mai puternic și mai echitabil pentru toți”, a declarat Wopke Hoekstra, comisar pentru climă, zero emisii nete și creștere economică curată.

Frauda carusel: pierderi uriașe pentru bugetele naționale

Comisia atrage atenția că frauda de tip carusel, cunoscută și ca „fraudă MTIC”, rămâne unul dintre cele mai costisitoare tipuri de fraudă cu TVA din UE. Conform estimărilor, pierderile provocate doar de acest fenomen variază între 12,5 miliarde și 32,8 miliarde de euro anual, fiind adesea coordonate de rețele criminale bine organizate.

Aceste pierderi reprezintă doar o parte din așa-numitul „VAT gap”, diferența dintre veniturile teoretice din TVA și cele efectiv colectate. În 2022, această diferență a fost estimată la 89,3 miliarde de euro la nivelul Uniunii.

Acces în timp real la date pentru EPPO și OLAF

Propunerea Comisiei este strâns legată de pachetul „TVA în era digitală”, care introduce raportarea digitală în timp real pentru comerțul transfrontalier. Noile reguli vor permite:

acces imediat al EPPO și OLAF la datele privind TVA , pentru evaluarea rapidă a cazurilor suspecte la nivel european;

identificarea mai promptă a comportamentelor frauduloase , înainte ca acestea să genereze pierderi majore;

investigații coordonate la nivelul UE, cu un flux de informații mult mai eficient.

Comisia subliniază că, prin accesul la date actualizate și integrarea instrumentelor digitale existente, autoritățile europene vor putea urmări mai eficient operațiunile suspecte și vor reduce timpii de reacție în cazurile de fraudă.

Consolidarea cooperării între EPPO, OLAF și Eurofisc

Textul mai prevede crearea unor canale de comunicare directe și sigure între EPPO, OLAF și Eurofisc, rețeaua specializată a statelor membre pentru combaterea fraudei cu TVA. Aceste conexiuni vor facilita:

schimbul imediat de informații critice;

coordonarea investigațiilor transfrontaliere;

utilizarea unor soluții digitale avansate pentru schimbul securizat de date fiscale.

Propunerea urmează să fie transmisă Consiliului UE pentru negociere și aprobare, iar Parlamentul European și Comitetul Economic și Social vor fi consultate. Noile reguli vor intra în vigoare după adoptarea formală de către co-legiuitori și publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.