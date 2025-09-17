COMISIA EUROPEANA
Bruxelles-ul suspendă sprijinul bilateral pentru Israel și propune suspendarea concesiilor comerciale și sancționarea miniștrilor extremiști și a coloniștilor violenți
În urma anunțului făcut de președinta von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii, Comisia Europeană a prezentat Consiliului, miercuri, 17 septembrie, propunerea sa de suspendare a anumitor dispoziții legate de comerț din Acordul de asociere dintre UE și Israel , precum și propunerile sale de sancțiuni împotriva Hamas, a miniștrilor extremiști și a coloniștilor violenți.
De asemenea, Comisia suspendă sprijinul bilateral acordat Israelului, cu excepția sprijinului acordat societății civile și Yad Vashem. În mod concret, acest lucru afectează viitoarele alocări anuale între 2025 și 2027, precum și proiectele de cooperare instituțională în curs cu Israelul și proiectele finanțate în cadrul Mecanismului de cooperare regională UE-Israel.
„Evenimentele oribile care au loc zilnic în Gaza trebuie să înceteze. Trebuie să existe o încetare imediată a focului, acces nerestricționat pentru toate ajutoarele umanitare și eliberarea tuturor ostaticilor deținuți de Hamas. Uniunea Europeană rămâne cel mai mare donator de ajutor umanitar și un campion de neclintit al soluției bazate pe coexistența a două state. Reflectând aceste angajamente principiale și ținând seama de evoluțiile recente grave din Cisiordania, propunem suspendarea concesiilor comerciale cu Israelul, sancționarea miniștrilor extremiști și a coloniștilor violenți și suspendarea sprijinului bilateral acordat Israelului, fără a afecta activitatea noastră cu societatea civilă israeliană sau cu Yad Vashem.”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Comisia Europeană este pregătită să ia măsuri împotriva Israelului pentru acțiunile din Gaza, dar nu există unitate în rândul statelor membre, arată Înaltul Reprezentant al UE
Propunerile urmează unei examinări a respectării de către Israel a articolului 2 din acord, care a constatat că acțiunile întreprinse de guvernul israelian reprezintă o încălcare a elementelor esențiale legate de respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice. Acest lucru conferă UE dreptul de a suspenda acordul în mod unilateral.
Mai precis, această încălcare se referă la deteriorarea rapidă a situației umanitare din Gaza în urma intervenției militare a Israelului, a blocadei ajutorului umanitar, a intensificării operațiunilor militare și a deciziei autorităților israeliene de a avansa planul de colonizare în așa-numita zonă E1 din Cisiordania, ceea ce subminează și mai mult soluția bazată pe coexistența a două state.
Suspendarea se referă la principalele dispoziții comerciale ale acordului și, în practică, înseamnă că importurile din Israel își vor pierde accesul preferențial la piața UE. Prin urmare, acestor mărfuri li se vor percepe taxe la nivelul aplicat oricărei alte țări terțe cu care UE nu are un acord de liber schimb. Această decizie trebuie adoptată de către Consiliu (statele membre) cu majoritate calificată, iar suspendarea va intra în vigoare la 30 de zile de la notificarea Consiliului de Asociere.
În ceea ce privește sancțiunile împotriva Hamas, a miniștrilor extremiști ai guvernului israelian și a coloniștilor violenți, sunt vizați 10 membri ai biroului politic ai organizației teroriste și 9 persoane din al doilea grup. Pentru a intra în vigoare, Consiliul trebuie să aprobe decizia în unanimitate.
Comisia Europeană propune o „nouă agendă strategică UE-India” ce vizează sporirea prosperității și a securității pentru ambii parteneri: Suntem gata să investim în viitorul nostru comun
Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au adoptat o comunicare comună în care se prezintă o „nouă agendă strategică UE-India”, care marchează o etapă importantă în relațiile dintre UE și India.
Această inițiativă, anunțată de președinta von der Leyen în orientările sale politice pentru perioada 2024-2029, vizează aprofundarea, extinderea și o mai bună coordonare a cooperării bilaterale, sporirea prosperității și a securității pentru ambii parteneri și contribuția la abordarea principalelor provocări globale.
„Acum este momentul să ne concentrăm pe parteneri de încredere și să consolidăm parteneriatele bazate pe interese comune și ghidate de valori comune. Cu noua noastră strategie UE-India, ducem relația noastră la un nivel superior. Promovarea comerțului, a investițiilor și a mobilității talentelor. Consolidarea securității noastre economice comune. Promovarea tranziției către o economie curată și stimularea inovării împreună. Aprofundarea cooperării noastre industriale în domeniul apărării. Europa este deja cel mai mare partener comercial al Indiei și ne-am angajat să finalizăm acordul nostru de liber schimb până la sfârșitul anului. Europa este deschisă pentru afaceri. Și suntem gata să investim în viitorul nostru comun cu India”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un comunicat al instituției pe care o conduce.
„India este unul dintre cei mai importanți actori de pe scena mondială actuală și un partener natural pentru Uniunea Europeană. Există numeroase domenii în care interesele, punctele forte și voința politică ale celor două părți coincid. Intensificarea colaborării noastre – pe care o propunem astăzi – va fi benefică pentru securitatea și prosperitatea cetățenilor și întreprinderilor de pe ambele părți. Există și domenii în care nu suntem de acord. În ultimă instanță, parteneriatul nostru vizează apărarea unei ordini internaționale bazate pe norme. Negocierile noastre vor aborda aceste provocări”, a declarat, la rândul său, Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas.
În urma vizitei Colegiului în India din luna februarie, comunicarea comună prezintă viziunea strategică a UE pentru consolidarea cooperării cu New Delhi. Aceasta identifică cinci domenii de interes comun și puncte forte complementare, bazându-se pe legăturile existente și abordând în același timp domeniile care prezintă potențial pentru o implicare sporită.
În contextul realităților geopolitice în schimbare, relațiile mai strânse dintre UE și India sunt din ce în ce mai importante pentru consolidarea creșterii economice și a securității, precum și pentru diversificarea lanțurilor de aprovizionare ca răspuns la ordinea mondială incertă de astăzi, arată Comisia Europeană.
Dincolo de dimensiunea bilaterală, noua agendă strategică evidențiază angajamentul comun al UE și al Indiei în ceea ce privește problemele globale și cu parteneri terți, reflectând influența globală crescândă a Indiei.
Prosperitate, durabilitate, tehnologie și inovare
Comunicarea comună identifică un potențial semnificativ neexploatat în domeniul comerțului și al investițiilor, prezentând strategii de consolidare a legăturilor comerciale, în special finalizarea negocierilor în curs privind un acord de liber schimb (ALS).
Aceasta propune consolidarea lanțurilor de aprovizionare, promovând în același timp tehnologiile emergente critice și angajamentul în domeniul digital, cu o atenție specială acordată consolidării securității economice în cadrul Consiliului pentru comerț și tehnologie (TTC).
Această nouă strategie propune, de asemenea, aprofundarea cooperării în domeniul tehnologic, inclusiv un potențial parteneriat UE-India pentru start-up-uri, și invită India să se asocieze programului Orizont Europa.
Ea sugerează inițiative ambițioase pentru decarbonizare și tranziția către o economie curată, cum ar fi intensificarea cooperării în domeniul energiilor regenerabile, dezvoltarea capacităților în domeniul hidrogenului verde și extinderea finanțării ecologice. În plus, ea evidențiază oportunitățile de consolidare în comun a securității alimentare, a sănătății, a rezilienței la schimbările climatice și la dezastre.
Securitate și apărare
Comunicarea comună promovează parteneriatul propus între UE și India în domeniul securității și apărării. Acest lucru va consolida consultările strategice și inițiativele comune, inclusiv în ceea ce privește gestionarea crizelor, securitatea maritimă, apărarea cibernetică și combaterea terorismului, și va stimula cooperarea industrială în domeniul apărării, punând accentul pe stimularea capacităților de producție și tehnologice, securizarea lanțurilor de aprovizionare și promovarea inovării.
Lansarea negocierilor pentru un acord privind securitatea informațiilor, menit să faciliteze schimbul de informații clasificate, va sprijini o cooperare mai strânsă în domeniul securității și apărării.
Alte domenii de interes sunt cooperarea mai strânsă în regiunea Indo-Pacific, abordarea amenințărilor hibride, securitatea spațială și intensificarea angajamentului în ceea ce privește războiul Rusiei împotriva Ucrainei, flotele fantomă și sancțiunile.
Conectivitate și probleme globale
Comunicarea comună pune accentul pe consolidarea inițiativelor regionale în materie de conectivitate, cum ar fi Coridorul economic India-Orientul Mijlociu-Europa (IMEC), și promovează cooperarea trilaterală Global Gateway și UE-India cu și în țări terțe. Aceasta vizează consolidarea cooperării cu India în cadrul forumurilor multilaterale și încurajarea Indiei să promoveze dreptul internațional, valorile multilaterale și guvernanța globală.
Factori favorizanți la toate nivelurile
Comunicarea comună acordă prioritate maximizării interacțiunii și consolidării coordonării UE-India la toate nivelurile.
Aceasta include mobilitatea competențelor cu ajutorul Biroului european pilot pentru accesul la informații juridice, care facilitează mobilitatea forței de muncă.
Se propune dezvoltarea unui cadru cuprinzător de cooperare în materie de mobilitate, care să acopere studiile, munca și cercetarea. Pe lângă o implicare mai profundă a societății civile, a tinerilor și a grupurilor de reflecție, propunerea de creare a unui forum de afaceri UE-India sprijină extinderea colaborării cu mediul de afaceri.
Comisia Europeană își exprimă îngrijorarea cu privire la contractul încheiat de Spania cu Huawei: „Ar crește riscul de interferență străină”
Contractul în valoare de milioane de euro încheiat de Spania cu Huawei pentru stocarea înregistrărilor judiciare ar putea duce la interferențe străine, a avertizat miercuri Henna Virkkunen, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene responsabil pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, informează Politico Europe.
Publicația spaniolă The Objective a relatat în luna iulie că Huawei a câștigat un contract în valoare de 12,3 milioane de euro din partea Ministerului de Interne pentru stocarea înregistrărilor telefonice autorizate judiciar și utilizate atât de agențiile de aplicare a legii, cât și de serviciile de informații — o decizie care a stârnit critici aspre din partea unor oficiali și analiști.
Răspunzând la o întrebare adresată de un eurodeputat, Virkkunen a declarat că decizia „poate crea o dependență de un furnizor cu risc ridicat într-un sector critic și sensibil”.
O astfel de dependență, a spus ea, „ar crește riscul de interferență străină”.
Ministerul spaniol de Interne a declarat pentru Politico că contractul „nu implică niciun risc de securitate și respectă nivelurile cerute în Schema de Securitate Națională”. Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, a declarat pe 9 septembrie că serviciile de securitate controlează datele de pe servere și că nu ar fi posibilă extragerea datelor.
Huawei nu oferit informații în urma solicitării publicației de a comenta cu privire la această temă.
În ultimii ani, Bruxelles și un grup numeros de capitale ale UE au solicitat o abordare prudentă în ceea ce privește utilizarea tehnologiei chineze și, în special, a Huawei, care este considerată un furnizor cu risc ridicat în conformitate cu criteriile stabilite în 2020 în cadrul unui „set de instrumente” de securitate 5G.
Cu toate acestea, Comisia Europeană a estimat că doar 10 țări au implementat integral setul de instrumente, iar altele l-au implementat parțial sau deloc.
Comisia însăși s-a angajat să „evite expunerea propriilor rețele de comunicații corporative la rețelele mobile care utilizează Huawei și ZTE”, a declarat Virkkunen în răspunsul său de miercuri.
Ursula von der Leyen și Donald Trump au discutat despre înăsprirea sancțiunilor asupra economiei de război a Rusiei: UE va accelera eliminarea importurilor de petrol rusesc
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că a discutat cu președintele SUA, Donald Trump, cu privire la măsuri suplimentare pentru întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei, în vederea încheierii războiului din Ucraina, după ce Bloomberg relatase că Uniunea Europeană a amânat noul pachet de măsuri restrictive la adresa Moscovei, pe care Donald Trump nu îl găsește suficient de dur.
“Am avut o conversație plăcută cu președintele Statelor Unite privind consolidarea eforturilor noastre comune de a crește presiunea economică asupra Rusiei prin măsuri suplimentare”, a precizat președinta Comisiei Europene pe platforma X.
Conversația a avut loc foarte probabil în timp ce Donald Trump se afla în zbor spre Europa, cu destinația Marea Britanie, unde devine miercuri și joi primul lider de la Casa Albă care este onorat cu două vizite de stat în Regatul Unit.
I had a good call with @POTUS on strengthening our joint efforts to increase economic pressure on Russia through additional measures.
The Commission will soon present its 19th package of sanctions, targeting crypto, banks, and energy.
Russia’s war economy, sustained by revenues…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2025
Ursula von der Leyen a indicat că executivul UE va prezenta în curând propunerile sale pentru un al 19-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei de la începutul invaziei Ucrainei în 2022. Acesta va include măsuri care vizează criptomonedele, băncile și energia, a menționat ea.
Trump a cerut duminică țărilor europene să își înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei și și-a reiterat solicitarea ca acestea să înceteze achiziționarea de petrol din Rusia ca măsură de presiune pentru a pune capăt războiului din Ucraina. El a reiterat astfel mesajul pe care îl exprimase deja într-o scrisoare trimisă sâmbătă statelor membre NATO în care a avertizat că nu va impune noi sancțiuni Moscovei în timp ce unii aliați continuă să achiziționeze țiței rusesc. Într-o discuție cu liderii țărilor ce fac parte din Coaliția de Voință, ce a avut loc la începutul acestei luni, Donald Trump le-a cerut europenilor să nu mai cumpere petrol rusesc și să pună presiune pe China să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.
În urma conversației telefonice, șefa Comisiei Europene a părut să dea curs acestei solicitări.
“Economia de război a Rusiei, susținută de veniturile din combustibilii fosili, finanțează vărsarea de sânge din Ucraina. Pentru a pune capăt acestei situații, Comisia va propune accelerarea eliminării treptate a importurilor de combustibili fosili din Rusia”, a continuat ea, în condițiile în care Uniunea Europeană și-a asumat deja că va renunța la importul de petrol până în anul 2027.
Cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei vizează aproximativ șase bănci și companii energetice rusești, precum și sistemele de plată și de carduri de credit din Rusia, platformele de tranzacționare a criptomonedelor și restricții suplimentare asupra comerțului cu petrol al Rusiei, potrivit Bloomberg.
