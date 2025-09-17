Bruxelles-ul suspendă sprijinul bilateral pentru Israel și propune suspendarea concesiilor comerciale și sancționarea miniștrilor extremiști și a coloniștilor violenți

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au adoptat o comunicare comună în care se prezintă o „nouă agendă strategică UE-India”, care marchează o etapă importantă în relațiile dintre UE și India.

Această inițiativă, anunțată de președinta von der Leyen în orientările sale politice pentru perioada 2024-2029, vizează aprofundarea, extinderea și o mai bună coordonare a cooperării bilaterale, sporirea prosperității și a securității pentru ambii parteneri și contribuția la abordarea principalelor provocări globale.

„Acum este momentul să ne concentrăm pe parteneri de încredere și să consolidăm parteneriatele bazate pe interese comune și ghidate de valori comune. Cu noua noastră strategie UE-India, ducem relația noastră la un nivel superior. Promovarea comerțului, a investițiilor și a mobilității talentelor. Consolidarea securității noastre economice comune. Promovarea tranziției către o economie curată și stimularea inovării împreună. Aprofundarea cooperării noastre industriale în domeniul apărării. Europa este deja cel mai mare partener comercial al Indiei și ne-am angajat să finalizăm acordul nostru de liber schimb până la sfârșitul anului. Europa este deschisă pentru afaceri. Și suntem gata să investim în viitorul nostru comun cu India”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un comunicat al instituției pe care o conduce.

„India este unul dintre cei mai importanți actori de pe scena mondială actuală și un partener natural pentru Uniunea Europeană. Există numeroase domenii în care interesele, punctele forte și voința politică ale celor două părți coincid. Intensificarea colaborării noastre – pe care o propunem astăzi – va fi benefică pentru securitatea și prosperitatea cetățenilor și întreprinderilor de pe ambele părți. Există și domenii în care nu suntem de acord. În ultimă instanță, parteneriatul nostru vizează apărarea unei ordini internaționale bazate pe norme. Negocierile noastre vor aborda aceste provocări”, a declarat, la rândul său, Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas.

În urma vizitei Colegiului în India din luna februarie, comunicarea comună prezintă viziunea strategică a UE pentru consolidarea cooperării cu New Delhi. Aceasta identifică cinci domenii de interes comun și puncte forte complementare, bazându-se pe legăturile existente și abordând în același timp domeniile care prezintă potențial pentru o implicare sporită.

În contextul realităților geopolitice în schimbare, relațiile mai strânse dintre UE și India sunt din ce în ce mai importante pentru consolidarea creșterii economice și a securității, precum și pentru diversificarea lanțurilor de aprovizionare ca răspuns la ordinea mondială incertă de astăzi, arată Comisia Europeană.

Dincolo de dimensiunea bilaterală, noua agendă strategică evidențiază angajamentul comun al UE și al Indiei în ceea ce privește problemele globale și cu parteneri terți, reflectând influența globală crescândă a Indiei.

Prosperitate, durabilitate, tehnologie și inovare

Comunicarea comună identifică un potențial semnificativ neexploatat în domeniul comerțului și al investițiilor, prezentând strategii de consolidare a legăturilor comerciale, în special finalizarea negocierilor în curs privind un acord de liber schimb (ALS).

Aceasta propune consolidarea lanțurilor de aprovizionare, promovând în același timp tehnologiile emergente critice și angajamentul în domeniul digital, cu o atenție specială acordată consolidării securității economice în cadrul Consiliului pentru comerț și tehnologie (TTC).

Această nouă strategie propune, de asemenea, aprofundarea cooperării în domeniul tehnologic, inclusiv un potențial parteneriat UE-India pentru start-up-uri, și invită India să se asocieze programului Orizont Europa.

Ea sugerează inițiative ambițioase pentru decarbonizare și tranziția către o economie curată, cum ar fi intensificarea cooperării în domeniul energiilor regenerabile, dezvoltarea capacităților în domeniul hidrogenului verde și extinderea finanțării ecologice. În plus, ea evidențiază oportunitățile de consolidare în comun a securității alimentare, a sănătății, a rezilienței la schimbările climatice și la dezastre.

Securitate și apărare

Comunicarea comună promovează parteneriatul propus între UE și India în domeniul securității și apărării. Acest lucru va consolida consultările strategice și inițiativele comune, inclusiv în ceea ce privește gestionarea crizelor, securitatea maritimă, apărarea cibernetică și combaterea terorismului, și va stimula cooperarea industrială în domeniul apărării, punând accentul pe stimularea capacităților de producție și tehnologice, securizarea lanțurilor de aprovizionare și promovarea inovării.

Lansarea negocierilor pentru un acord privind securitatea informațiilor, menit să faciliteze schimbul de informații clasificate, va sprijini o cooperare mai strânsă în domeniul securității și apărării.

Alte domenii de interes sunt cooperarea mai strânsă în regiunea Indo-Pacific, abordarea amenințărilor hibride, securitatea spațială și intensificarea angajamentului în ceea ce privește războiul Rusiei împotriva Ucrainei, flotele fantomă și sancțiunile.

Conectivitate și probleme globale

Comunicarea comună pune accentul pe consolidarea inițiativelor regionale în materie de conectivitate, cum ar fi Coridorul economic India-Orientul Mijlociu-Europa (IMEC), și promovează cooperarea trilaterală Global Gateway și UE-India cu și în țări terțe. Aceasta vizează consolidarea cooperării cu India în cadrul forumurilor multilaterale și încurajarea Indiei să promoveze dreptul internațional, valorile multilaterale și guvernanța globală.

Factori favorizanți la toate nivelurile

Comunicarea comună acordă prioritate maximizării interacțiunii și consolidării coordonării UE-India la toate nivelurile.

Aceasta include mobilitatea competențelor cu ajutorul Biroului european pilot pentru accesul la informații juridice, care facilitează mobilitatea forței de muncă.

Se propune dezvoltarea unui cadru cuprinzător de cooperare în materie de mobilitate, care să acopere studiile, munca și cercetarea. Pe lângă o implicare mai profundă a societății civile, a tinerilor și a grupurilor de reflecție, propunerea de creare a unui forum de afaceri UE-India sprijină extinderea colaborării cu mediul de afaceri.