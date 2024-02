Bruxelles-ul va debloca fonduri europene de 137 miliarde de euro pentru Polonia în contextul reformelor privind statul de drept

Într-o conferință de presă organizată vineri la Varșovia, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, alături de prim-ministrul belgian Alexander De Croo, reprezentând președinția Consiliului UE, și de prim-ministrul polonez Donald Tusk, au subliniat importanța susținerii valorilor democratice și a statului de drept în întreaga Europă.

În cadrul conferinței au fost abordate evoluțiile-cheie ale eforturilor Poloniei de a-și consolida instituțiile democratice, de a combate dezinformarea, de a-și sprijini sectorul agricol și de a aborda preocupările legate de frontiere, în special în ceea ce privește Ucraina.

We are impressed by Poland’s efforts to restore the Rule of Law as the backbone of its society.

These efforts are decisive.

Next week the @EU_Commission will table decisions on EU funds freeing up to €137 billion for Poland ↓ https://t.co/9fMlkgLOd1

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2024