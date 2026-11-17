Comisia Europeană a adoptat o comunicare care stabilește o viziune strategică pentru sportul european și 12 acțiuni pentru îmbunătățirea guvernanței, consolidarea solidarității financiare și extinderea accesului la activități sportive. Sectorul reprezintă 3,4% din PIB și susține 6 milioane de locuri de muncă, potrivit Executivului european.

La 15 ani de la precedenta comunicare privind sportul, noul document urmărește să consolideze caracteristicile modelului european, precum deschiderea, solidaritatea, meritul sportiv, incluziunea și accesibilitatea. Acțiunile sunt organizate în jurul a trei priorități: guvernanța, sustenabilitatea și solidaritatea, respectiv rolul sportului în societate.

„Europa câștigă în sport. Și vrem ca Europa să continue să câștige. Suntem casa unora dintre cei mai mari sportivi, cluburi și competiții din lume. Dar în spatele fiecărei medalii și trofee se află o poveste de succes mult mai mare: cluburi locale, antrenori, voluntari și milioane de fani. Acesta este punctul forte al modelului european în domeniul sportului. Prin aceste 12 acțiuni, dorim să construim pe acest succes, să îi consolidăm bazele și să creăm mai multe oportunități pentru ca toată lumea să participe. Excelență în vârf. Oportunități la toate nivelurile”, transmite Glenn Micallef, comisar pentru echitate între generații, tineret, cultură și sport

Pentru monitorizarea guvernanței, un organism independent, „EU Sportwatch”, va publica periodic un raport privind situația sportului în Europa și un tablou de bord european, cu analize comparative și recomandări.

Comisia va sprijini și extinderea dialogului social în sport dincolo de fotbalul profesionist. Totodată, o anexă orientativă la comunicare explică modul în care particularitățile sportului pot fi reconciliate cu normele UE privind piața internă și concurența, în lumina jurisprudenței recente a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În privința finanțării, Executivul european va analiza circulația veniturilor între sportul de elită și cel de masă, precum și între discipline, pentru a identifica modalități de consolidare a solidarității în sector.

O coaliție pentru investiții strategice în sport va contribui la identificarea nevoilor de infrastructură, la îmbunătățirea planificării investițiilor și la utilizarea mai eficientă a fondurilor europene disponibile.

Comisia va propune, de asemenea, o recomandare a Consiliului pentru recunoașterea și sprijinirea voluntarilor. Inițiativa va viza competențele, oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții și reducerea sarcinilor administrative pentru cluburile conduse de voluntari.

În mediul digital, propunerea de act legislativ privind echitatea digitală va urmări inclusiv asigurarea unor practici clare și transparente în vânzarea online a biletelor. Comisia intenționează să consolideze și aplicarea legislației împotriva transmisiunilor online ilegale ale evenimentelor sportive în direct.

Protecția participanților la activități sportive constituie o altă direcție de acțiune. Un grup la nivel înalt va lucra la consolidarea măsurilor împotriva abuzului, hărțuirii și discriminării.

În paralel, Comisia va propune revizuirea recomandării Consiliului privind activitatea fizică benefică pentru sănătate și va sprijini înființarea unor centre de date privind sportul și activitatea fizică în statele membre.

Punerea în aplicare a inițiativelor va implica statele membre, autoritățile regionale și locale, organizațiile sportive, partenerii sociali, instituțiile de învățământ și societatea civilă.