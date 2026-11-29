Securitatea sistemelor bazate pe inteligență artificială și protecția infrastructurilor critice au fost printre temele abordate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București la Bucharest Security Conference 2026, desfășurată în perioada 20–21 noiembrie, la București. ICI București a participat la panelul „The Cyberspace within the AI Era: The Perfect Storm?”, în cadrul căruia au fost discutate riscurile de securitate asociate dezvoltării și utilizării inteligenței artificiale. Unul dintre subiectele abordate a fost necesitatea testării sistemelor înainte ca acestea să fie utilizate în domenii sensibile, în special în infrastructurile critice.

În acest context, a fost subliniată importanța red teaming, o metodă prin care sunt simulate atacuri pentru identificarea vulnerabilităților și verificarea eficienței măsurilor de securitate. Discuțiile au vizat și rolul bunelor practici și al standardizării în achizițiile publice de sisteme AI în prevenirea riscurilor cibernetice. Cerințele de securitate trebuie avute în vedere încă din etapa de selecție a soluțiilor și furnizorilor, nu doar după implementare.

În cazul sistemelor utilizate în infrastructuri critice, aceste decizii pot influența direct siguranța și continuitatea serviciilor.

În cadrul conferinței a fost prezentat și proiectul RO AI Factory, prin care România își dezvoltă infrastructura și serviciile dedicate inteligenței artificiale. ICI București, în calitate de Hosting Entity, contribuie la crearea unui ecosistem care să faciliteze accesul companiilor, cercetătorilor și instituțiilor publice la resurse de calcul de înaltă performanță și expertiză specializată.

Reprezentantul institutului a făcut referire și la participarea ICI București la United Nations Public Service Forum 2026, organizat la Tbilisi, și la Global AI Cities Summit 2026, desfășurat la Manchester. Experiențele și discuțiile din cadrul acestor evenimente au adus în atenție provocările legate de guvernanța inteligenței artificiale, utilizarea acesteia în administrația publică și necesitatea unor măsuri adecvate de securitate. Bucharest Security Conference, ajunsă la cea de-a zecea ediție, este organizată de Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și reunește reprezentanți ai instituțiilor publice, ai mediului academic și experți în securitate pentru dezbateri despre principalele provocări de securitate la nivel regional și internațional.