BSDA 2026: Nicușor Dan asigură că programul SAFE nu va fi blocat și că acordul România-Ucraina privind sistemele antidronă va fi finalizat în 2-3 luni

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că acordul dintre România și Ucraina privind colaborarea în domeniul dronelor și al sistemelor antidrone va fi finalizat în următoarele două-trei luni și a asigurat că nu există riscul ca programul SAFE să fie blocat pentru România.

Șeful statului a explicat, într-o conferință de presă susținută la finalul vizitei sale expoziția Black Sea Defence Aerospace and Security – BSDA 2026, că parteneriatul are două componente principale. Prima vizează includerea unei componente de producție de drone în România în programul european SAFE – „Acțiunea pentru securitatea Europei” –, cu finanțare europeană.

„Lucrurile vor fi semnate, ca toate celelalte, până la 31 mai”, a declarat președintele.

A doua componentă privește un cadru mai larg de colaborare în domeniul dronelor și al sistemelor antidrone, pentru care discuțiile tehnice sunt în desfășurare.

„Aici este un proces tehnic în curs pe care aș zice că într-un orizont de una, două, trei luni o să-l finalizăm. Și acest parteneriat care a început la nivel strategic în martie, când a fost președintele (Volodimir Zelenski – n.r.), și care va fi concretizat tehnic, cum am zis, în una, două, trei luni va permite o colaborare mult mai flexibilă pe tot spectrul dronelor”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a susținut totodată că nu există riscul ca programul SAFE să fie blocat pentru România, deși Ordonanța de urgență 38/2026, care include prevederi privind programul european de înzestrare a armatei, a fost atacată la Curtea Constituțională a României de către Renate Weber.

„Nu există riscul acesta. Cumva, pe măsură ce ne apropiem de 31 mai, discuțiile pe SAFE sunt tot mai dese. Există un backup în Parlament. Există o posibilitate de a interveni legislativ în Parlament, în timp optim, astfel încât termenul de 31 mai să nu fie afectat”, a spus șeful statului.

OUG 38/2026 a fost adoptată de Guvernul condus de Ilie Bolojan și publicată în Monitorul Oficial pe 8 mai, la câteva zile după ce Executivul fusese demis prin moțiune de cenzură și funcționa ca guvern interimar.

În paralel, Nicușor Dan a subliniat, într-o postare publicată pe Facebook după vizita la expoziția internațională BSDA de la București, că investițiile în apărare au devenit o prioritate în actualul context internațional.

„Avem responsabilitatea să mărim alocările în zona de apărare, pentru că atunci când crește riscul asupra siguranței oamenilor, ne dăm seama că doar asigurând pacea societățile noastre pot să rămână libere și să prospere în viitor”, a transmis președintele, publicând mai multe fotografii în care apare alături de fiul său, care l-a însoțit la eveniment.

El a apreciat că expoziția BSDA 2026 reprezintă o oportunitate importantă pentru conectarea industriei românești de apărare cu investitori și parteneri internaționali. Potrivit șefului statului, ediția din acest an este cea mai mare organizată până acum și reunește companii cu o cifră de afaceri cumulată de aproximativ un trilion de dolari.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu instituții precum Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Departamentul de Război al SUA și Ambasada Statelor Unite la București.