ROMÂNIA
Bucharest Food Summit. ICI București și-a reafirmat rolul de partener în susținerea digitalizării și inovării în industriile-cheie ale economiei românești
ICI București a participat la cea de-a VIII-a ediție a Bucharest Food Summit, eveniment care a reunit lideri din mediul de afaceri, sectorul agroalimentar, zona fiscală și tehnologică s-au reunit pentru a identifica soluții strategice și a crea punți de colaborare.
Potrivit unui comunicat al institutului, summitul a constat în dezbateri consistente despre provocările actuale, de la restructurarea economiei și eficiența sistemului fiscal, până la inovațiile care pot accelera competitivitatea mediului de afaceri și a industriei agroalimentare.
Atmosfera din cadrul summitului a fost animată de prezentări interactive, sesiuni de networking și oportunități de expunere pentru producători și retaileri.
Ca în fiecare an, participanții au avut posibilitatea de a-și prezenta gratuit produsele, ceea ce a consolidat evenimentul ca platformă unică de promovare și colaborare.
Prin implicarea sa, ICI București și-a reafirmat rolul de partener în susținerea digitalizării și inovării în industriile-cheie ale economiei românești. Institutul rămâne un promotor activ al unor soluții sustenabile și eficiente pentru viitor.
POLITICĂ
Nicușor Dan și-a numit noua garnitură de consilieri la Cotroceni, între care Marius Lazurca – politică externă, Valentin Naumescu – afaceri europene, Ludovic Orban – politică internă, Eugen Tomac – consilier onorific
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni noua garnitură de consilieri prezidențiali de la Palatul Cotroceni și care vor compune Administrația Prezidențială a noului șef al statului, dintre aceștia remarcându-se Marius Lazurca, Ludovic Orban și Valentin Naumescu, în vreme ce europarlamentarul Eugen Tomac va fi consilier onorific.
Șeful statului “a decis numirea următorilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor asuma responsabilități în cadrul Administrației Prezidențiale, începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale remis CaleaEuropeană.ro.
“Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte”, arată sursa citată.
Noile numiri sunt următoarele:
Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025. Cu o experiență diplomatică care a cuprins și pozițiile de ambasador al României la Vatican, în Ungaria, Republica Moldova și Mexic, Lazurca este și propunerea lui Nicușor Dan pentru șefia Serviciului de Informații Externe, însă pentru care nu a întrunit un consens cu partidele din coaliția guvernamentală.
Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025. Secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe în perioada în care România semna tratatul de aderare la UE, Naumescu are un profil diplomatic și academic conturat, fiind profesor universitar la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj-Napoca. În 2019 a fondat think tank-ul Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE) sub deviza “României europene”. Premiul anual al ICDE a fost acordat în decembrie 2024 lui Nicușor Dan, moment în care ICDE a lansat în premieră invitația ca acesta să fie candidat la alegerile prezidențiale.
Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025. Un liberal cu o carieră politică de peste trei decenii, a fost președinte al PNL între 2017 și 2021 și prim-ministru al României în perioada 2019-2020. În 2020, l-a propus pe Nicușor Dan candidat comun PNL-USR pentru Primăria Capitalei. În acel an, Nicușor Dan a câștigat alegerile și a devenit primarul general al Capitalei. Cariera politică a lui Orban s-a separat de PNL în 2021, când a pierdut alegerile interne din partid în favoarea lui Florin Cîțu, susținut de președintele de atunci Klaus Iohannis. Orban a fondat atunci Partidul Forța Dreptei. A candidat la alegerile prezidențiale din 2024, dar s-a retras pe finalul cursei electorale în favoarea Elenei Lasconi. La alegerile din 2025 l-a susținut pe Nicușor Dan.
Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.
Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025. Președinte al Partidului Mișcarea Populară, Tomac este membru al Parlamentului European din 2019, fiind reales în 2024 în cadrul unei alianțe cu USR. El a mai fost membru al echipei Administrației Prezidențiale în ultimul mandat al președintelui Traian Băsescu, care este mentorul său politic.
Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025.
Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025.
Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025.
Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025.
Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025.
Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025.
Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025.
Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025.
Andreea Miu – consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025.
Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025.
Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.
“Președintele României le urează succes în exercitarea noilor atribuții și își exprimă încrederea că noua echipă va contribui la consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării”, conchide sursa citată.
ROMÂNIA
În cadrul evenimentului Tech Transfer, ICI București a prezentat proiectul Enkivers, o inițiativă în domeniul securității digitale europene și primul „seif digital” european cu aplicabilitate globală
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) a participat la Tech Transfer | in-conference event, parte a How to Web Conference 2025, unde a prezentat proiectul Enkivers, o inițiativă în domeniul securității digitale europene.
Enkivers este primul „seif digital” european cu aplicabilitate globală, dedicat protejării documentelor, ideilor și conceptelor vizuale într-un mediu criptat și securizat. Arhitectura unică integrează niveluri avansate de securitate cibernetică, mecanisme de autentificare și conceptul de „dată certă” pentru validarea temporală a fișierelor.
Citiți și: România lansează Enkivers, primul „seif digital” european cu aplicabilitate globală, dezvoltat de InfoCons și ICI București
Evenimentul a reunit start-up-uri, investitori și reprezentanți ai mediului academic și de cercetare. În zona expozițională, alături de Enkivers, au fost prezentate proiecte precum ReciPet: reciclarea chimică a pet-urilor), reLeaser: laser în terapii oncologice și Diamond Like Coating: straturi subțiri de diamant cu aplicații multiple.
Tech Transfer este o inițiativă a Launch Romania powered by BCR, cu sprijinul Google și How to Web, co-organizat cu Magurele Science Park și în colaborare cu UEFISCDI, EIT Community RIS Hub Romania, Tech Connect, Cherciu & Co, Icerberg și Tetra Fest.
EDUCAȚIE
România are nevoie de un pact pentru educație și cercetare asumat de factorul politic, afirmă ministrul Daniel David: Măsurile trebuie să corespundă practicilor UE și OCDE
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a transmis duminică, cu prilejul Zilei Internaționale a Profesorului, că societatea românească are nevoie de un „pact pentru Deceniul Educației și Cercetării în România (2026–2036)”.
„În România trăim acum un an dificil pentru educație și pentru societatea românească în ansamblu, anul 2025 fiind probabil cel mai periculos an pentru țară după Revoluția din 1989. Au mai fost ani dificili pentru țară – atât economic, cât și politic -, dar în 2025, crizele interne politice și economice sunt puternic combinate, pe fondul unui război la graniță, al unor atacuri hibride asupra țării și al unor crize internaționale legate de reașezarea arhitecturii ordinii mondiale”, a declarat ministrul.
Daniel David a precizat că, în multe locuri, presiunea bugetară, schimbările din sistem și nevoia de adaptare continuă par să umbrească sensul profund al muncii în educație. „Dar tot în astfel de momente se vede adevărata forță a educației: puterea de a transforma criza în progres și incertitudinea în sens”, a spus el.
Ministrul a afirmat că, pentru a reuși, este nevoie de un pact pentru Deceniul Educației și Cercetării în România (2026–2036), bazat pe trei puncte simple, pe care intenționează să-l obțină asumat de factorul politic din țară:
- În fiecare an, începând cu 2026, bugetul destinat educației și cercetării va fi mai mare decât cel din anul precedent (în termeni nominali și prin raportare la PIB).
- Cele două domenii dedicate cunoașterii – educația și cercetarea (știința) – rămân în aceeași autoritate națională, pentru a contribui coordonat la dezvoltarea țării ca o societate bazată pe cunoaștere.
- Măsurile majore în aceste domenii trebuie să corespundă unor practici UE/OCDE, țintind mereu spre cele mai bune practici UE/OCDE. Devierile de la aceste practici vor fi prezentate și argumentate public.
„Vă mulțumesc pentru răbdarea, implicarea și demnitatea cu care vă faceți datoria zi de zi, chiar și atunci când trăim astfel de vremuri. România are nevoie de dumneavoastră – de mințile și inimile care formează generațiile viitoare. La mulți ani tuturor profesorilor și oamenilor educației care cred în puterea educației! O mulțumire în plus celor care în acest vremuri complicate ați înțeles pericolul momentului, v-ați exprimat eventualele nemulțumiri cu demnitatea cuvenită rolului de profesor, ați răspuns cu onoare chemării de a sta împreună pentru a confrunta problemele și ați ales să fiți parte din soluție”, a conchis Daniel David.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Bucharest Food Summit. ICI București și-a reafirmat rolul de partener în susținerea digitalizării și inovării în industriile-cheie ale economiei românești
R. Moldova, conectată oficial la Zona unică de plăți în euro (SEPA): Încă un pas concret spre integrarea deplină în spațiul economic european
Condițiile președintelui Cehiei pentru numirea viitorului premier: o poziție fermă pro-NATO și pro-UE și protejarea instituțiilor democratice
Criză politică în Franța: Sébastien Lecornu demisionează din funcția de premier la mai puțin de o lună după numire
Dan Motreanu: Peste 1,1 milioane de persoane vulnerabile din România primesc ajutor din fonduri europene pentru cheltuieli cu hrana
Premierul slovac Robert Fico consideră că războiul din Ucraina „nu este războiul nostru” și că victoria lui Babis în alegerile legislative din Cehia ar putea consolida Grupul de la Vișegrad
Nicușor Dan și-a numit noua garnitură de consilieri la Cotroceni, între care Marius Lazurca – politică externă, Valentin Naumescu – afaceri europene, Ludovic Orban – politică internă, Eugen Tomac – consilier onorific
Serviciul militar în Germania va deveni, cel mai probabil, obligatoriu, apreciază cancelarul Friedrich Merz
Donald Trump consideră că propunerea lui Putin de a prelungi cu un an tratatul New Start reprezintă „o idee bună”
Iulian Chifu: Pacea în Gaza și singularizarea lui Putin în agresiunea din Ucraina
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Trending
- NATO1 week ago
Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos
- ROMÂNIA1 week ago
Ministrul Finanțelor, discuție cu premierul Bolojan: Accelerarea digitalizării ANAF și a Autorității Vamale Române va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților
- ROMÂNIA6 days ago
Centrul TGA INCAS plasează România în prim-planul cercetării aerospațiale și al inovației verzi și se preconizează că va juca un rol crucial în viitoarele inițiative de cercetare de mare complexitate
- NATO6 days ago
Ursula von der Leyen, întrevedere cu Mark Rutte: O acțiune decisivă din partea Europei, în coordonare cu NATO, poate marca un adevărat punct de cotitură în războiul din Ucraina
- ROMÂNIA1 week ago
Ministrul Economiei cere Comisiei Europene limitarea importurilor de ciment din afara UE: România are un specific diferit și trebuie tratată echitabil