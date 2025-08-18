Bucharest International Air Show lansează împreună cu ICI București prima colecție oficială de NFT-uri „Cloud Chasers”

Aviația pășește în era digitală prin suveniruri unice, certificate pe blockchain Bucharest International Air Show (BIAS), cel mai mare eveniment aviatic din România și unul dintre cele mai importante din Europa, face astăzi, 18 august 2025, un pas revoluționar în lumea aviației, alături de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București), prin lansarea colecției sale oficiale de NFT-uri „Cloud Chasers”, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.

Această colecție digitală unică oferă fanilor, pasionaților și colecționarilor oportunitatea de a deține o parte din istoria spectacolelor aeriene, securizată și autentică prin tehnologia blockchain.

NFT-urile (Non-Fungible Tokens) sunt certificate digitale unice, stocate pe blockchain, care dovedesc proprietatea și autenticitatea unui obiect digital. Spre deosebire de alte tipuri de fișiere digitale, NFT-urile nu pot fi copiate sau înlocuite, fiecare fiind unică în felul său. Colecția „Cloud Chasers” surprinde cele mai spectaculoase momente din istoria BIAS, cu imagini exclusive din edițiile anterioare, transformate în opere digitale care aduc la viață fiecare zbor și acrobație aeriană.

Colecția este limitată la 50 de NFT-uri. 15 ediții speciale „Stratosphere VIP” oferă acces exclusiv la experiențe reale în lumea aviației, precum întâlniri cu piloții, acces rapid la sesiunile de autografe și intrare în zona VIP a show-ului. Celelalte 35 de NFT-uri „Sky Legends” reconstituie în mod artistic momente-cheie din spectacolele BIAS, oferind o experiență digitală unică.

Toate NFT-urile „Cloud Chasers” sunt disponibile pe platforma oficială ICI D|SERVICES: http://nft.ici.ro/cloud-chasers, dezvoltată de ICI București. Utilizatorii pot achiziționa NFTurile folosind portofele digitale compatibile cu tehnologia blockchain MultiversX (EGLD). Astfel, colecționarii din întreaga lume pot păstra un fragment autentic din atmosfera spectacolelor BIAS, într-un format modern și sigur.

„Un NFT este, pe scurt, un certificat digital unic, stocat pe blockchain, care garantează autenticitatea și unicitatea unui obiect digital – fie că vorbim despre o fotografie, un videoclip sau o ilustrație. Prin această colecție dedicată Bucharest International Air Show, am transformat momente spectaculoase din aviație în obiecte digitale de colecție, pe care pasionații le pot deține în mod autentic. Este o modalitate prin care tehnologia și pasiunea se întâlnesc pentru a crea experiențe noi și memorabile.” – Adrian Victor Vevera, Director General ICI București.

„Zborul acrobatic este despre adrenalină pură, libertate și spectacol. Prin colecția de NFT a Bucharest International Air Show, imortalizăm aceste momente intense și le oferim fanilor șansa de a le păstra pentru totdeauna, într-o formă digitală unică. Este felul nostru de a duce emoția și frumusețea zborului dincolo de cer, direct în colecțiile pasionaților.” – George Rotaru, coordonatorul demonstrațiilor aeriene BIAS și directorul Aeroclubului României.