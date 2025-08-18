COMUNICATE DE PRESĂ
Bucharest International Air Show lansează împreună cu ICI București prima colecție oficială de NFT-uri „Cloud Chasers”
Aviația pășește în era digitală prin suveniruri unice, certificate pe blockchain Bucharest International Air Show (BIAS), cel mai mare eveniment aviatic din România și unul dintre cele mai importante din Europa, face astăzi, 18 august 2025, un pas revoluționar în lumea aviației, alături de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București), prin lansarea colecției sale oficiale de NFT-uri „Cloud Chasers”, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.
Această colecție digitală unică oferă fanilor, pasionaților și colecționarilor oportunitatea de a deține o parte din istoria spectacolelor aeriene, securizată și autentică prin tehnologia blockchain.
NFT-urile (Non-Fungible Tokens) sunt certificate digitale unice, stocate pe blockchain, care dovedesc proprietatea și autenticitatea unui obiect digital. Spre deosebire de alte tipuri de fișiere digitale, NFT-urile nu pot fi copiate sau înlocuite, fiecare fiind unică în felul său. Colecția „Cloud Chasers” surprinde cele mai spectaculoase momente din istoria BIAS, cu imagini exclusive din edițiile anterioare, transformate în opere digitale care aduc la viață fiecare zbor și acrobație aeriană.
Colecția este limitată la 50 de NFT-uri. 15 ediții speciale „Stratosphere VIP” oferă acces exclusiv la experiențe reale în lumea aviației, precum întâlniri cu piloții, acces rapid la sesiunile de autografe și intrare în zona VIP a show-ului. Celelalte 35 de NFT-uri „Sky Legends” reconstituie în mod artistic momente-cheie din spectacolele BIAS, oferind o experiență digitală unică.
Toate NFT-urile „Cloud Chasers” sunt disponibile pe platforma oficială ICI D|SERVICES: http://nft.ici.ro/cloud-chasers, dezvoltată de ICI București. Utilizatorii pot achiziționa NFTurile folosind portofele digitale compatibile cu tehnologia blockchain MultiversX (EGLD). Astfel, colecționarii din întreaga lume pot păstra un fragment autentic din atmosfera spectacolelor BIAS, într-un format modern și sigur.
„Un NFT este, pe scurt, un certificat digital unic, stocat pe blockchain, care garantează autenticitatea și unicitatea unui obiect digital – fie că vorbim despre o fotografie, un videoclip sau o ilustrație. Prin această colecție dedicată Bucharest International Air Show, am transformat momente spectaculoase din aviație în obiecte digitale de colecție, pe care pasionații le pot deține în mod autentic. Este o modalitate prin care tehnologia și pasiunea se întâlnesc pentru a crea experiențe noi și memorabile.” – Adrian Victor Vevera, Director General ICI București.
„Zborul acrobatic este despre adrenalină pură, libertate și spectacol. Prin colecția de NFT a Bucharest International Air Show, imortalizăm aceste momente intense și le oferim fanilor șansa de a le păstra pentru totdeauna, într-o formă digitală unică. Este felul nostru de a duce emoția și frumusețea zborului dincolo de cer, direct în colecțiile pasionaților.” – George Rotaru, coordonatorul demonstrațiilor aeriene BIAS și directorul Aeroclubului României.
COMUNICATE DE PRESĂ
ICI București aniversează 55 de ani de excelență în cercetare și inovație digitală
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București marchează astăzi un moment de referință: 55 de ani dedicată cercetării, inovației și transformării digitale în România. Fondat în anul 1970, institutul a devenit un reped în domeniul tehnologiei înformației și comunicațiilor, contribuind decisiv la digitalizarea administrației publice și la susținerea mediului privat.
Pe parcursul celor cinci decenii și jumătate, ICI București a funcționat ca un „pilon esențial al cercetării aplicative și al transferului tehnologic”, adaptându-se constant la noile cerința tehnologice și la transformările societății. De asemenea, Institutul a jucat un rol cheie în dezvoltarea unor proiecte de avengură națională și internațională, menite să consolideze poziția României în ecosistemul global de cercetare și inovare.
„Mulțumesc tuturor celor care au fost și sunt parte din povestea ICI București – colegilor, colaboratorilor, partenerilor naționali și internaționali. Viitorul ne rezervă provocări, dar suntem pregătiți să le întâmpinăm, continuând să inovăm, să cercetăm și să creăm valoare pentru societate”, a transmis conducerea Institutului într-un mesaj oficial.
COMUNICATE DE PRESĂ
PPC România aduce energie, tehnologie și creativitate pe Calea Victoriei, în cadrul proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”
PPC România îi invită pe bucureșteni la un weekend plin de energie și experiențe interactive pe Calea Victoriei, în cadrul proiectului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”, unde vizitatorii vor putea descoperi instalația „Big Energy for Big Gadgets”, creată special de PPC România pentru acest eveniment și vor putea vizita magazinul mobil PPC, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
În zilele de 21 și 22 iunie, între orele 16:00 și 20:00, cei care se vor afla în fața Cercului Militar pot alege să trăiască o experiență interactivă. „Big Energy for Big Gadgets” va oferi posibilitatea de a interacționa cu un ștecher uriaș, un adaptor tip puzzle și un telefon LED supradimensionat. Provocarea: conectarea corectă a componentelor pentru a genera #EnergiePentruOrice la foto corner-ul amenajat la fața locului. Vizitatorii sunt invitați să conecteze corect elementele unei instalații de mari dimensiuni şi să genereze #EnergiePentruOrice în zona foto amenajată de PPC. Instalația include un ștecher uriaș, un adaptor ca un puzzle și un telefon LED supradimensionat.
În aceeași zonă poate fi vizitat și magazinul mobil PPC, sub forma unui vehicul modular, primul de acest fel din România care aparține unui furnizor de energie. Magazinul mobil PPC este dotat cu toate facilitățile unui magazin obișnuit, cu o zonă de interacțiune cu clienții, oferindu-le aceeași experiență pe care o pot avea și în restul spațiilor comerciale PPC Energie din țară.
„Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” promovează mobilitatea pietonală și transformă orașul într-o platformă de explorare culturală prin artă, dialog și comunitate. PPC România sprijină activ acest demers, care se aliniază cu strategia companiei de a fi o prezență activă și relevantă în comunitățile din toată țara.
Proiectul este organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București.
PPC Energie este furnizorul de energie electrică și gaze naturale dedicat în a răspunde nevoilor clientului de astăzi, preocupat de economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din toată țara și o rețea de 80 de magazine moderne, portofoliul PPC Energie cuprinde produse și servicii cu valoare adăugată care oferă clienților confort și siguranță.
COMUNICATE DE PRESĂ
Elite ale societății românești, onorate pe 21 iunie, în cadrul celei de-a XII-a ediții a Galei Premiilor MLNR
Într-un gest de recunoaștere a valorilor autentice ale României, Marea Lojă Națională din România (M.L.N.R.) organizează, pe 21 iunie, la Ateneul Român, cea de-a douăsprezecea ediție a Galei Premiilor M.L.N.R., un eveniment care onorează excelența în șapte domenii fundamentale pentru societate.
Premiile – în valoare de 10.000 de euro fiecare – sunt oferite personalităților care au adus contribuții semnificative în domenii cheie pentru dezvoltarea națională. Inițiativa vine într-un moment în care, potrivit MLNR, este necesară reafirmarea valorilor reale, după decenii în care „nonvaloarea a fost promovată în varii domenii”.
„(…) Gala Premiilor M.L.N.R. nu este doar un eveniment festiv, ci și o ocazie de a onora elitele societății românești. Fiecare premiu acordat este o mărturie a valorilor fundamentale care stau la baza unei societăți prospere: adevăr, integritate și binefacere. (…) Fie ca aceste premii să inspire pe toți cei prezenți să continue să aspire la excelență și să rămână dedicați misiunii de a face lumea un loc mai bun”, a transmis Marele Maestru al Marii Loji Nationale din România, Cătălin Tohăneanu.
Premiile acordate în cadrul galei:
1. Premiul GRIGORE MOISIL pentru Științe Exacte
Nominalizări:
- Prof. univ. dr. Anton AIRINEI, fizician, cercetător științific gradul I, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni“, Iași al Academiei Române, pentru lucrări în Știința Polimerilor.
- Prof. univ. dr. Lucian BEZNEA, matematician, cercetător științific gradul I, Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române, pentru lucrări publicate în 2024 în domeniul proceselor Markov și a problemelor Dirichlet.
- Cercetător dr. Mirel BÎRLAN, astrofizician, cercetător științific gradul I, Institutul de Astronomie al Academiei Române, pentru lucrări în domeniul spectroscopiei și dinamicii asteroizilor și cometelor.
2. Premiul HENRI COAND` pentru Științe Aplicate
Nominalizări:
- Prof. univ. dr. ing. Dragoș AXINTE – Universitatea din Nottingham, UK pentru contribuțiile în domeniul roboților speciali pentru explorat interstiții foarte mici-submilimetrice (Thin Soft Robots).
- Prof. univ. dr. ing. Lucian BUȘONIU – Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Membru corespondent al Academiei Române, pentru contribuțiile în domeniile inteligenței artificiale cu aplicații în planificarea optimistă (Optimistic Planning) și robotică.
- Prof. univ. dr. ing. Liviu MARȘAVINA – Universitatea Politehnica din Timișoara, Membru corespondent al Academiei Române, pentru contribuțiile în domeniul caracterizării comportării mecanice a materialelor celulare.
3. Premiul CAROL DAVILA pentru Medicină
Nominalizări:
- Prof. univ. dr. Michael SCHENKE – Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova pentru „Randomized, open-label, phase 2 study of nivolumab plus ipilimumab or nivolumab monotherapy in patients with advanced or metastatic solid tumors of high tumor mutational burden” publicat în „JOURNAL FOR IMMUNOTHERAPY OF CANCER”, 2024.
- Prof. univ. dr. Simona Olimpia DIMA – Universitatea de Medicina si Farmacie CAROL DAVILA Bucuresti, director științific Institutul Clinic Fundeni, pentru„DEZVOLTAREA CERCETĂRII GENOMICE ÎN ROMÂNIA”.
- Prof. univ. dr. Camelia C. DIACONU – Universitatea de Medicina și Farmacie CAROL DAVILA Bucuresti, şefa Clinicii de Medicină Internă a Spitalului Clinic de Urgență Bucureşti pentru TRATAT DE MEDICINĂ INTERNĂ, Grupul Editorial ALL, 2024.
- Valentin LAZEA, economist–șef al Băncii Naționale a României pentru„A moral history of monetary and fiscal policies”, lucrare publicata inCambridge Scholars Publishing, 2024.
- Asist. univ. dr. Alexandra-Claudia GROSU – Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor pentru “Sustenabilitatea datoriei publice a statelor Uniunii Europene”,Editura Economică, București, 2024.
- Prof. univ. Dr. Ec. Dr. Ing. Ionut PURICA – cercetător la Academia Română, Institutul de Prognoză Economică şi director executiv al Centrului de Consultanță Energetică și Ambientala, pentru „Climate Change and Circular Economics: Human Society as a ClosedThermodynamic System”, Editura Elsevier, 2024.
5. Premiul NICOLAE TITULESCU pentru Diplomație și Politologie
Nominalizări:
- Excelența Sa, domnul Victor MICULA, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României la Kiev, pentru susținerea efortului de război și a rezistenței Ucrainei în fața agresiunii Federației Ruse și pentru apărarea drepturilor colective și a identității naționale a minorității române din Ucraina.
- Luca NICULESCU, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe, pentru coordonarea procesului de aderare a României la OECD.
- Cătălin PREDOIU, Prim-ministru Interimar al României, pentru coordonarea, în calitate de Ministru al Afacerilor Interne, a procesului de aderare deplină a României la spațiul Schengen.
6. Premiul SPIRU HARET pentru Educație, Mediu, IT
Nominalizări:
- Prof. univ. dr. Constantin CUCOȘ – Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași pentru lucrarea Pedagogia, Editura Polirom, 2024.
- Prof. univ. dr. Marius TURDA – Oxford Brookes University, pentru volumul “In cautarea romanului perfect” – Specific national, degenerare rasiala si selectie sociala in Romania moderna, Editura Polirom, 2024.
- Prof. univ. dr. Romiță IUCU – Președintele Consiliului de Orientare și Analiză Strategică (COAS) al Universității din București și profesor de politici publice și pedagogia învățământului superior, Membru corespondent al Academiei Române, pentru contribuțiile fundamentale la domeniul investigării și implementării noii diplome europene (European Degree).
7. Premiul CONSTANTIN BRÂNCUȘI pentru Artă și Cultură
Nominalizări:
- Prof. univ. dr. Mircea MIHĂIEȘ – Universitatea de Vest pentru volumul A doua viata a lui Corto Maltese, Editura Polirom, 2024.
- Conf. univ. dr. Lucian DINDIRICĂ, membru CNA pentru înfiintarea la Craiova în 2024 a Muzeului Cărții și Exilului Românesc care găzduieste zestrea de carte a peste 40 de academicieni, scriitori și artiști precum Dan Berindei, Dinu C.Giurescu, Basarab Nicolescu, Mircea Eliade, Horia Vintilă, etc.
- Dirijorul Cristian MĂCELARU pentru Albumul cu lucrări simfonice de George Enescu, înregistrat cu Orchestre National de France și lansat în aprilie 2024 la Paris.
Premiile se acordă tuturor cetățenilor români rezidenți sau nerezidenți pe teritoriul României, indiferent de sex, religie sau vârstă, masoni sau profani, care în cursul anului anterior decernării premiilor, au realizat o lucrare, o descoperire, invenție sau inovație, au emis o teorie, teoremă, ecuație, au pus la punct o tehnică, metodă, procedeu cu impact macro-social într-unul dintre cele 7 domenii premiate sau prin exercitarea profesiei ori a demnității publice au adus importante servicii ori beneficii țării.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Unul din cinci tineri români nu lucrează și nu studiază (raport OCDE). Ce soluții propune Consiliul Investitorilor Străini pentru modernizarea pieței muncii
Germania poate juca un rol important în asigurarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, dar nu are capacitatea de a trimite trupe, afirmă șeful diplomației germane
Eurostat: România, în topul țărilor europene la numărul de firme noi deschise
Industria de apărare din Slovacia înregistrează profituri record din exporturi către Ucraina, deși guvernul Fico a suspendat oficial asistența militară pentru Kiev
UE avertizează că, într-o perioadă în care nevoile umanitare ating cote fără precedent, respectarea dreptului internațional umanitar este tot mai amenințată
Deși “onorat” să-i găzduiască pe liderii europeni, Trump pune presiune pe Zelenski și sugerează că Ucraina nu va recupera Crimeea pierdută în timpul lui Obama și nu va intra în NATO
China oferă un sprijin „crucial” care alimentează războiul lui Putin în Ucraina, avertizează ministrul german de externe
Înaintea întâlnirii cu Trump la Casa Albă, Zelenski se declară „încrezător” în garanțiile de securitate pentru Ucraina și subliniază importanța unei păci durabile
Nicușor Dan reafirmă seriozitatea României față de investitorii străini: Bugetul pentru 2026 și îndeplinirea obiectivelor pentru aderarea la OCDE vor consolida încrederea în România
Bucharest International Air Show lansează împreună cu ICI București prima colecție oficială de NFT-uri „Cloud Chasers”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
UE nu dorește să se decupleze de China, dar își va apăra întotdeauna interesele, subliniază Ursula von der Leyen, prezentându-le eurodeputaților trei priorități pentru o relație bazată pe predictibilitate și fiabilitate
Trending
- CONSILIUL UE1 week ago
Statele UE dau undă verde celei de-a patra plăți de 3,2 miliarde de euro din cadrul Facilității pentru Ucraina, destinată economiei și administrației publice
- ROMÂNIA5 days ago
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024, menționată în raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România
- INTERNAȚIONAL6 days ago
Nicușor Dan participă la reuniunea virtuală a Coaliției de Voință pentru Ucraina, inițiată de Germania. Nu este clar dacă șeful statului va lua parte și la discuțiile europenilor cu Trump
- ROMÂNIA6 days ago
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
- ROMÂNIA5 days ago
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat