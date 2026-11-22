Scăderea natalității, accesul limitat la tratamentele de fertilizare in vitro, necesitatea unor programe publice predictibile și noile tehnologii din medicina reproductivă au fost principalele teme ale conferinței dedicate fertilității, cu tema “Viitorul reproducerii umane: știință, etică și noi frontiere în medicina fertilității”, organizată în cadrul “Bucharest Leaders Summit: Empowering the Future”, potrivit unui comunicat oficial, remis CaleaEorpeana.ro

Evenimentul, desfășurat în cadrul campaniei „Împreună Protejăm România”, derulată de Grupul de Presă MediaUno, a reunit reprezentanți ai autorităților, medici, cercetători și experți internaționali în reproducere umană asistată.

Conferința a fost moderată de Cristi Șelaru, directorul Direcției Colecții din cadrul Bibliotecii Academiei Române, iar discuțiile au evidențiat necesitatea unei abordări integrate a infertilității, care să reunească politicile demografice, finanțarea serviciilor medicale, educația pentru sănătatea reproducerii și cercetarea științifică.

Alexandru Rafila: România riscă un dezastru demografic

Deputatul Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, a atras atenția asupra deteriorării indicatorilor demografici ai României. Potrivit datelor prezentate, rata totală a fertilității a scăzut de la 1,54 la 1,39 copii per femeie în 2024, cea mai accentuată reducere anuală din Uniunea Europeană.

Alexandru Rafila a subliniat că programele de sprijin pentru fertilizarea in vitro trebuie completate prin măsuri legislative și politici publice care să încurajeze natalitatea, în special în rândul cuplurilor tinere. În opinia sa, îmbătrânirea accelerată a populației va avea consecințe economice, sociale și asupra sistemului de sănătate.

„Vom ajunge, în cazul în care nu se vor lua aceste măsuri, la un dezastru demografic în România, care să fie foarte, foarte greu, dacă nu imposibil, de compensat”, a avertizat Prof. Dr. Alexandru Rafila.

Diana-Loreta Păun: Accesul la tratamentele pentru infertilitate trebuie să fie echitabil

Prof. dr. Diana-Loreta Păun, șefa Clinicii de Endocrinologie a Spitalului Universitar de Urgență București și prodecan pentru cercetare științifică și inovare la Facultatea de Medicină a UMF „Carol Davila”, a evidențiat amploarea fenomenului infertilității, care afectează aproximativ una din șase persoane la nivel mondial, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

Aceasta a pledat pentru recunoașterea infertilității ca problemă de sănătate publică, pentru diagnostic precoce și evaluarea ambilor parteneri, dar și pentru programe de finanțare sustenabile, care să reducă inegalitățile de acces la tratamente.

„Nu este suficient să dispunem de tehnologii avansate dacă acestea rămân inaccesibile unor segmente largi ale populației”, a declarat Prof. Dr. Diana-Loreta Păun.

Erna Stoian: Pacienții nu își permit să aștepte redeschiderea programelor FIV

Dr. Erna Stoian, medic primar obstetrică-ginecologie și coordonator al Centrului de Fertilizare In Vitro SANADOR, a atras atenția asupra lipsei de predictibilitate a programelor publice de finanțare a procedurilor FIV.

Medicul a explicat că pacienții ar trebui să poată solicita sprijin financiar imediat după diagnosticare, fără să depindă de perioade limitate de înscriere. Totodată, a subliniat importanța educației privind fertilitatea și impactul vârstei asupra șanselor de obținere a unei sarcini.

„Dacă o pacientă are peste 38 sau peste 40 de ani, uneori șase luni sau chiar numai câteva luni pot face diferența dintre un rezultat favorabil și unul nefavorabil”, a avertizat Dr. Erna Stoian.

Irena Gosheva: Educația digitală poate ajuta femeile să identifice din timp problemele de fertilitate

Dr. Irena Gosheva, specialist în obstetrică-ginecologie la Biotek, în Skopje, Macedonia de Nord, a prezentat rolul instrumentelor digitale în informarea și orientarea pacientelor către serviciile de sănătate reproductivă.

Aceasta a vorbit despre aplicația „Lady I- Intelligent Gynaecology”, dezvoltată pentru a oferi informații medicale adaptate vârstei, istoricului menstrual și nevoilor utilizatoarelor. Platforma urmărește să faciliteze recunoașterea timpurie a problemelor de fertilitate, să ofere informații bazate pe dovezi științifice și să sprijine pacientele în pregătirea consultațiilor medicale.

„Accesul la centrele de fertilizare in vitro este esențial, dar accesul la informații, evaluarea medicală la momentul potrivit și sprijinul acordat pacientelor sunt la fel de importante ca accesul propriu-zis la procedurile FIV”, a explicat Dr. Irena Gosheva.

Aurelian Justin: Bărbații trebuie evaluați medical în paralel cu femeile

Conf. dr. Aurelian Justin, medic urolog și prodecan în cadrul Facultății de Moașe și Asistență Medicală a UMF „Carol Davila”, a subliniat că factorii masculini contribuie, singuri sau împreună cu cei feminini, la aproximativ jumătate dintre cazurile de infertilitate.

Specialistul a susținut extinderea accesului la investigații urologice și andrologice, inclusiv în afara marilor centre universitare, și a arătat că tratarea unor cauze masculine poate permite obținerea unei sarcini fără fertilizare in vitro.

„Fertilitatea este o problemă a cuplului, iar bărbatul reprezintă jumătate din ecuație”, a declarat Dr. Aurelian Justin.

Denisa Marina Protopopescu: Progresele medicinei reproductive trebuie însoțite de responsabilitate etică

Conf. Univ. dr. Denisa Marina Protopopescu, specialist în obstetrică-ginecologie și fertilitate, Medic specialist în obstetrică-ginecologie, fertilitate și management sanitar, Inspector al Societății Europene de Reproducere Umană și Embriologie (ESHRE) din 2018, Coordonator al Grupului de Interes Special ESHRE „Fertilitatea globală și aspectele socioculturale ale infertilității”, din 2018 si CEO Centrul Medical International Bucuresti a prezentat perspectivele medicinei reproductive, de la utilizarea inteligenței artificiale și a celulelor stem până la ingineria genetică și transplantul uterin.

Aceasta a explicat că tehnologiile emergente, precum producerea de celule reproductive din celule stem, înlocuirea mitocondrială și dezvoltarea uterului artificial, deschid noi posibilități, dar ridică probleme privind siguranța copiilor, consimțământul informat și statutul juridic al părinților.

Specialista a subliniat și necesitatea ca România să investească în cercetare, educație și formare profesională, concomitent cu adaptarea cadrului legislativ.

„Succesul ar trebui măsurat prin sănătatea copiilor născuți, bunăstarea familiilor formate, demnitatea persoanelor implicate și echitatea oportunităților pe care le oferim”, a afirmat Dr. Denisa Marina Protopopescu.

Carmen Navarro: Noi metode pentru îmbunătățirea rezultatelor fertilizării in vitro

Dr. Carmen Navarro, specialist în medicină reproductivă și chirurgie laparoscopică, președinta Women Fertility Center și Women Care Center, a prezentat cele mai recente cercetări privind recuperarea și maturarea ovocitelor la pacientele cu rezervă ovariană scăzută.

Specialista a explicat că maturarea in vitro a ovocitelor imature poate oferi noi opțiuni pacientelor cu răspuns ovarian redus, celor care urmează tratamente oncologice sau celor pentru care procedurile convenționale nu au rezultate satisfăcătoare.

În cadrul prezentării, Carmen Navarro a evidențiat cercetările privind utilizarea exozomilor autologi în mediile de cultură, menționând rezultate experimentale care au indicat o rată de maturare a ovocitelor de 63%, comparativ cu 11,5% în grupul de control. Rezultatele susțin necesitatea continuării cercetărilor și perfecționării protocoalelor de laborator.

„Maturarea in vitro reprezintă o tehnică promițătoare pentru îmbunătățirea rezultatelor procedurilor de reproducere asistată”, a declarat Dr. Carmen Navarro.

Corina-Ana-Maria Miu: Inteligența artificială accelerează evaluarea embrionilor, dar nu garantează mai multe nașteri

Corina-Ana-Maria Miu, embriolog clinician certificat de Societatea Europeană de Reproducere Umană și Embriologie (ESHRE) și biochimist specialist în embriologie clinică la Centrul Medical Internațional, a analizat rolul inteligenței artificiale în laboratoarele de fertilizare in vitro.

Aceasta a prezentat rezultatele unui studiu clinic potrivit căruia evaluarea embrionilor cu ajutorul inteligenței artificiale a fost de zece ori mai rapidă decât evaluarea tradițională, fără să demonstreze însă o creștere a ratei nașterilor vii.

Specialista a subliniat că algoritmii pot îmbunătăți eficiența activității de laborator, dar nu pot înlocui experiența embriologilor, iar responsabilitatea deciziilor clinice trebuie să rămână în sarcina personalului medical.

„Inteligența artificială poate, într-adevăr, să transforme modul în care lucrăm în laboratoarele de fertilizare in vitro, dar nu ar trebui niciodată să înlocuiască cunoștințele, judecata profesională și responsabilitatea oamenilor care lucrează în laborator”, a afirmat Corina-Ana-Maria Miu.

Alina Comănescu: Pacienții oncologici trebuie să aibă șanse egale de a deveni părinți

Alina Comănescu, reprezentantă a pacienților și navigator de pacienți, a pledat pentru adoptarea unei strategii europene privind prezervarea fertilității persoanelor diagnosticate cu cancer.

Aceasta a atras atenția că tratamentele oncologice pot afecta ireversibil fertilitatea, în timp ce numeroși pacienți nu sunt informați despre posibilitățile de conservare a ovocitelor, spermatozoizilor sau țesuturilor reproductive înaintea începerii tratamentului.

Alina Comănescu a solicitat introducerea unor mecanisme unitare de consiliere și finanțare, astfel încât accesul la prezervarea fertilității să nu mai depindă de țara în care locuiește pacientul sau de posibilitățile sale financiare.

„O tânără din București merită să aibă aceleași șanse de a deveni mamă precum o tânără din Berlin, Porto sau Milano”, a subliniat Alina Comănescu.

Constantin Paraschiv: Evaluarea cardiologică este esențială pentru anumite paciente care urmează proceduri FIV

Constantin Paraschiv, biolog stagiar la Centrul Medical Internațional, a prezentat un caz clinic publicat în International Journal of Nursing and Health Care, referitor la transferul embrionar efectuat după tratarea prin ablație cu radiofrecvență a unei tulburări de ritm cardiac.

Prezentarea a evidențiat necesitatea colaborării dintre specialiștii în ginecologie, endocrinologie, urologie și cardiologie în evaluarea cuplurilor care urmează proceduri de fertilizare in vitro, în special atunci când există afecțiuni cardiovasculare preexistente.

Cazul clinic s-a încheiat cu nașterea unui copil sănătos, după un management cardiologic adecvat, demonstrând importanța evaluării preconcepționale și a individualizării tratamentului.

„Sarcina și stimularea ovariană pot crește susceptibilitatea la aritmii și pot favoriza reapariția sau agravarea unor afecțiuni preexistente”, a explicat Constantin Paraschiv.

Concluziile conferinței: Finanțare predictibilă, diagnostic precoce și acces echitabil la tratamente

Dezbaterile din cadrul Bucharest Leaders Summit au evidențiat faptul că infertilitatea trebuie abordată prin politici publice coerente, care să asigure continuitatea finanțării tratamentelor, accesul la investigații medicale pentru ambii parteneri și informarea populației cu privire la sănătatea reproductivă.

Participanții au subliniat importanța colaborării dintre autorități, instituții medicale, universități, cercetători și organizațiile de pacienți, astfel încât progresele medicinei reproductive să se reflecte în servicii accesibile și în creșterea calității îngrijirilor.

Conferința a adus în atenție și necesitatea adaptării legislației la evoluțiile tehnologice, precum și integrarea responsabilă a inteligenței artificiale în practica medicală.

În contextul declinului demografic al României, mesajul central al dezbaterii a fost că sprijinirea fertilității trebuie să devină o componentă importantă a politicilor de sănătate publică, iar posibilitatea de a beneficia de diagnostic și tratament nu ar trebui să depindă exclusiv de resursele financiare ale pacienților.

Conferinta a avut ca Parteneri Compania Nationala UNIFARM si SANADOR.

Despre organizatori:

Grupul de Presă MediaUno, împreună cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Institutul Național de Statistică și Asociația MediaUno organizează, în perioada 02 noiembrie- 07 decembrie 2026, Bucharest Leaders’ Summit: Empowering the Future.

Summitul se desfășoară în cadrul proiectului național „Împreună protejăm România”, inițiativă lansată în urmă cu șase ani pentru promovarea dialogului și cooperării dintre autoritățile publice, instituțiile fundamentale ale statului, mediul diplomatic, sectorul economic, mediul academic și de cercetare, societatea civilă și mass-media.

De la lansarea sa, proiectul a reunit peste 3.500 de vorbitori și participanți, în cadrul a peste 40 de summituri, conferințe tematice, gale și misiuni economice organizate în România și în străinătate, consacrate unor teme de importanță strategică pentru dezvoltarea și securitatea României.

Ediția din toamna 2026 cuprinde conferințe dedicate diplomației, securității și apărării, finanțelor, sănătății, industriei, energiei, cercetării și inovării, educației, agriculturii, digitalizării, dezvoltării durabile și leadershipului.