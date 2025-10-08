ROMÂNIA
București se alătură inițiativei naționale ”HPV Free City”, pentru prevenirea infecțiilor cu HPV și a cancerelor asociate
Capitala s-a alăturat astăzi oficial inițiativei naționale „HPV Free City”, prin lansarea coaliției „București – HPV Free City”, demers comun al organizațiilor civice, mediului medical și instituțiilor publice, dedicat prevenirii infecțiilor cu virusul papiloma uman (HPV) și a cancerelor asociate acestora.
Lansarea de la București continuă astfel seria evenimentelor similare organizate anterior la Cluj-Napoca și Timișoara, în cadrul unui efort național de a crește nivelul de conștientizare privind riscurile infecției cu HPV și beneficiile vaccinării împotriva virusului.
Evenimentul de lansare, desfășurat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carola Davila” din București, a reunit reprezentanți ai autorităților, profesioniști din sănătate, tineri, membri ai societății civile și reprezentanți ai mass media.
Deschiderea a fost marcată de prezentarea oficială a inițiativei „HPV Free City” de către Paul Marc, președintele Federației Tinerilor din Cluj, organizația care a inițiat proiectul la nivel național.
„Prin inițiativa București HPV Free City continuăm demersul de a transforma prevenția într-o prioritate publică. Credem că prin educație, dialog și implicarea tinerilor putem crea comunități mai sănătoase și mai informate. Federația Tinerilor din Cluj își propune să construiască, alături de parteneri și autorități, un model replicabil de mobilizare comunitară pentru prevenirea infecțiilor cu HPV și a afecțiunilor asociate”, a declarat Paul Marc.
După mesajul de deschidere, membrii coaliției au semnat documentul oficial de susținere, un gest simbolic care marchează angajamentul comun pentru transformarea Bucureștiului într-un oraș „HPV Free”.
- persoanele asigurate de ambele sexe, cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 de ani, beneficiază de compensare 100% pentru vaccinul HPV;
- femeile asigurate cu vârsta cuprinsă între 27 și 45 de ani beneficiază de compensare 50% pentru același vaccin.
România respinge comasarea fondurilor de coeziune cu cele agricole. Bolojan a discutat cu comisarul european pentru agricultură despre consolidarea producției și procesării în România
Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu Christophe Hansen, comisarul european pentru agricultură și alimentație, vizita oficialului european având loc în contextul negocierilor privind noua Politică Agricolă Comună și Cadrul Financiar Multianual 2028–2034, informează Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
În cadrul întrevederii, premierul Bolojan a subliniat necesitatea consolidării producției și procesării produselor agricole din România. Acesta a arătat că există deficite importante în anumite sectoare, precum producția de carne de porc, dar și în capacitatea de procesare, ceea ce face ca România să exporte materie primă și să importe produse finite.
Premierul a evidențiat importanța investițiilor care să sprijine diversificarea producției, dezvoltarea infrastructurii agricole moderne și asocierea producătorilor locali, pentru a spori competitivitatea pe piață.
Comisarul european Christophe Hansen a prezentat măsurile propuse pentru protejarea fermierilor europeni și pentru sprijinirea dezvoltării zonelor rurale, astfel încât acestea să devină mai atractive pentru noile generații. Accentul este pus pe susținerea fermelor mici și de familie, stimularea tinerilor fermieri, precum și sprijinirea exploatațiilor mari, inclusiv prin investiții în tehnologii moderne, cum ar fi sistemele de irigații.
Citiți și PE este pregătit să negocieze cu țările membre simplificarea legislației UE în domeniul agriculturii. Eurodeputații vor mai multă flexibilitate și sprijin pentru fermieri pentru respectarea normelor PAC
Premierul a arătat că este esențial ca viitoarea Politică Agricolă Comună să rămână echilibrată și să beneficieze de un buget adecvat, în condițiile în care unele state membre propun diminuarea fondurilor europene. El a subliniat că regulile de accesare a finanțărilor trebuie să fie realiste și adaptate nivelului de dezvoltare al fiecărui stat, pentru a asigura protecția fermierilor și accesul efectiv la resursele disponibile. De asemenea, România consideră că fondurile de coeziune și cele dedicate PAC trebuie să rămână distincte, având roluri complementare.
Pachetul de propuneri privind Cadrul Financiar Multianual 2028–2034 a fost publicat de Comisia Europeană la 16 iulie 2025, iar negocierile urmează să se desfășoare pe parcursul a aproximativ doi ani.
Citiți și “Miercurea neagră pentru agricultura europeană”: Cum explică UE tăieri de 90 de miliarde de euro din bugetul politicii agricole comune? Fermierii declară că sunt pregătiți de război: “Bine ați venit în Vonderland”
Comisia Europeană a adoptat în luna iulie propunerea sa de buget multianual al UE 2028-2034, “un buget pentru o nouă epocă, care se ridică la nivelul ambiției Europei” cu o anvelopă propusă de 2.000 de miliarde de euro, o sporire de la 1,1% din PIB-ul statelor UE la 1,26% și o creștere cu peste 50% față de cadrul financiar multianual (CFM) anterior și mai mare decât alocările decise în urmă cu cinci ani ce au cuprins și fondul de redresare și reziliență. Cu toate acestea, Parlamentul European a criticat propunerea, subliniind că bugetul 2028-2034 propus de Comisia Europeană reprezintă “o înghețare a investițiilor” și criticând introducerea agriculturii și coeziunii în “megafonduri-umbrelă”. De asemenea, 14 state membre, între care și România, au transmis deja o scrisoare președintei Comisiei Europene, comunicând că se opun reducerii fondurilor de coeziune sau comasării cu cele agricole.
Bugetul propus de executivul european pentru ciclul 2028-2034 este structurat pe trei piloni. Primul pilon prevede comasarea politicilor tradiționale (agricultură și coeziune) sub forma unor planuri de parteneriat naționale și regionale cu o anvelopă de 865 de miliarde de euro, urmat de pilonul competitivității (cu accent pe inovație, securitate, apărare și spațiu) cu o alocare de 410 miliarde de euro și de pilonul Europei globale, cu o putere financiară de 200 de miliarde de euro care include parteneriatele globale, extinderea și un fond special de 100 de miliarde de euro pentru Ucraina.
Ministrul Bogdan Ivan, întrevedere cu omologul german: Am stabilit direcții clare pentru un parteneriat strategic România–Germania în domeniul energiei
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut miercuri discuții cu omologul său german, Katherina Reiche, și cu dr. Levin Holle, consilier de stat în cadrul Cancelariei Federale, în urma cărora au fost stabilite direcții clare pentru un parteneriat strategic România-Germania în domeniul energiei.
„Energia românească trebuie să lucreze pentru economia României! Am avut discuții aplicate cu omologul meu german, Katherina Reiche, ministrul federal al economiei și energiei și cu dr. Levin Holle, consilier de stat în cadrul Cancelariei Federale responsabil de politica economică și financiară, alături de reprezentanții celor mai mari companii din Germania. Am stabilit împreună direcții clare pentru un parteneriat strategic România–Germania în domeniul energiei, de la gaz natural și energie nucleară, până la solar și eolian”, a scris Bogdan Ivan, pe Facebook.
Ministrul a subliniat că obiectivele României sunt clare: creșterea capacității de producție și stocare a energiei electrice, valorificarea gazului și energiei produse intern pentru dezvoltarea industriei petrochimice și a altor ramuri cu valoare adăugată, precum și transformarea resurselor energetice în locuri de muncă și prosperitate pentru români.
Amintim că Bogdan Ivan a anunțat recent negocieri finale cu Comisia Europeană pentru a obține o amânare a închiderii centralelor pe cărbune, cel puțin în această iarnă, pentru a evita un scenariu în care țara noastră să se confrunte cu deficit de energie.
Și Germania explorează ideea de a extinde termenul limită de închidere a termocentralelor pe cărbune până când vor fi finalizate noile centrale pe gaze capabile să le înlocuiască.
Președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, Alexandru Rafila, întâlnire cu reprezentanții FIC: Un dialog deschis cu mediul de afaceri poate transforma sănătatea și educația în priorități reale naționale
Președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, Alexadru Rafila, a avut ieri, 7 octombrie, o întrevedere cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini (FIC) pe teme legate accesului la inovație în sănătate, prevenție și educatie pentru sănătate.
„Am avut o discuție consistentă despre modul în care putem asigura un acces echitabil, predictibil și la timp la inovație, deopotrivă medicamente si echipamente medicale în beneficiul pacienților din România”, a transmis fostul ministru al sănătății, Alexandru Rafila.
În cadrul reuniunii, Alexandru Rafila a reiterat importanța finanțărilor în sistemul de sănătate, fiind de fapt investiții pentru „viitorul României”: „Un sistem de sănătate modern, eficient și bazat pe inovație este esențial pentru consolidarea capitalului uman și pentru creșterea competitivității economice a țării.”
De asemenea, acesta a subliniat importanța unei abordări integrate între sănătate și educație, „două domenii fundamentale pentru dezvoltarea durabilă a României”.
Printre principalele idei discutate s-au numărat:
- Dezvoltarea unui cadru solid de parteneriat public–privat pentru inovație care să faciliteze accesul pacienților la tratamente și tehnologii avansate;
- Recunoașterea sănătății și educației domenii strategice pentru o forța de muncă calificată și sănătoasă, care asigură competitivitatea României în regiunea Europei Centrale și de Est;
- Consolidarea colaborării între sectorul public și cel privat pentru a construi un sistem de sănătate sustenabil, bazat pe valoare și orientat către prevenție si nevoile reale ale pacienților.
„Sprijin un dialog deschis și transparent cu mediul de afaceri, in scopul de a transforma sănătatea și educația în priorități reale naționale. Numai printr-o abordare comună, și prin investiții inteligente putem construi un sistem care să ofere românilor servicii medicale de calitate și o viață mai bun”, a conchis președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților.
Reprezentanții FIC au subliniat faptul că investițiile în sănătate sunt investiții în viitorul României — un sistem de sănătate durabil, eficient și bazat pe inovare este fundamental pentru consolidarea capitalului uman și îmbunătățirea competitivității economice a țării.
Nu în ultimul rând, FIC și-a reafirmat angajamentul de a colabora îndeaproape cu autoritățile în vederea prioritizării sănătății și educației ca direcții strategice la nivel național, sprijinind un sistem durabil, bazat pe valori, care promovează atât bunăstarea socială, cât și reziliența economică.
