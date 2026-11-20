Primăria Municipiului București anunță lansarea primei expoziții internaționale dedicate orașelor inteligente. Proiectul, care va avea loc în primăvara anului 2028, urmărește transformarea Capitalei într-un pol al inovării urbane pentru Europa de Sud-Est, prin dezvoltarea unei platforme care va reuni administrații publice, companii, investitori și experți în dezvoltare urbană, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.

În cadrul lansării oficiale a proiectului, care a avut loc pe 19 noiembrie 2026, Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a prezentat conceptul, obiectivele și principalele direcții de dezvoltare ale evenimentului internațional, programat să se desfășoare în perioada 26–28 aprilie 2028.

La evenimentul de lansare au participat directori de companii, primari din București și din țară, ambasadori, rectori de universități și specialiști, într-un cadru dedicat dialogului și identificării oportunităților de colaborare pentru ediția internațională din 2028.

Proiectul este conceput cu obiectivul de a se autofinanța, prin sponsorizări, parteneriate și participarea expozanților. Pentru prima ediție, susținerea este deja confirmată de Vodafone (Platinum), Veolia și PPC (Gold), Banca Transilvania, Green Tech și Raiffeisen Bank (Silver).

Expoziția internațională urmărește atragerea de investiții, facilitarea accesului administrațiilor locale la tehnologii și expertiză internațională și promovarea unor soluții concrete pentru provocările urbane.

„Orașele nu pot răspunde singure provocărilor viitorului. Este nevoie de colaborare, expertiză și inovație. Bucureștiul își propune să devină un oraș de referință la nivel european și un pol al inovării urbane în Europa de Sud-Est. Tehnologia nu este un scop în sine, ci un instrument prin care orașele pot deveni mai bine administrate, mai eficiente și mai conectate la nevoile oamenilor. Ambiția noastră este să transformăm ideile în proiecte concrete și inovația în soluții care îmbunătățesc viața de zi cu zi a cetățenilor”, a declarat primarul general Ciprian Ciucu.

EXPOZIȚIE, CONFERINȚĂ ȘI GALĂ DE PREMIERE

Evenimentul internațional va avea trei componente principale:

Expoziție internațională , în cadrul căreia companiile vor prezenta tehnologii și soluții pentru orașe inteligente. Expoziția va include și standuri dedicate unor orașe din România și unor țări din regiune, care vor putea prezenta propriile proiecte și inițiative de dezvoltare urbană.

, în cadrul căreia companiile vor prezenta tehnologii și soluții pentru orașe inteligente. Expoziția va include și standuri dedicate unor orașe din România și unor țări din regiune, care vor putea prezenta propriile proiecte și inițiative de dezvoltare urbană. Conferință internațională , care va reuni experți și lideri din domeniu pentru prezentarea unor proiecte, studii de caz și bune practici din alte orașe.

, care va reuni experți și lideri din domeniu pentru prezentarea unor proiecte, studii de caz și bune practici din alte orașe. Gală de premiere, dedicată proiectelor și inițiativelor care contribuie la îmbunătățirea calității vieții în orașe.

Proiectul este structurat pe patru domenii principale: Mobilitate urbană, Mediu, Infrastructură inteligentă și Guvernanță digitală. De la transport și gestionarea resurselor până la digitalizarea serviciilor publice, accentul va fi pus pe soluții aplicabile, cu impact asupra funcționării orașelor și a vieții locuitorilor.

BUCUREȘTIUL, UN POL REGIONAL DE INOVARE URBANĂ

Prin amploarea și formatul său internațional, proiectul își propune să poziționeze Bucureștiul ca destinație regională pentru industria Smart City și ca spațiu de prezentare a inovațiilor urbane. Participarea administrațiilor și a companiilor din mai multe țări va permite conectarea cererii de soluții pentru orașe cu oferta de tehnologii și servicii specializate, contribuind la dezvoltarea unei piețe regionale dedicate transformării urbane.

Mai multe informații despre proiect: https://sceebucharest.com/