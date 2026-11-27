Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat la finalul unul summit european pe care l-a descris drept total inutil că țara sa nu va accepta niciun compromis sau nicio propunere de buget multianual al UE pentru 2028-2034 care ar implica o reducere a fondurilor europene destinate Budapestei sau care ar viza o creșterea semnificativă a contribuției sale la bugetul UE, informează MTI, citat de Agerpres.

Acesta a susținut declarații în fața presei în cadrul cărora a apărat alocările pentru Politica de Coeziune și pentru Politica Agricolă Comună.

De asemenea, liderul de la Budapesta a transmis că noile surse de finanțare a bugetului UE nu trebuie să împovăreze excesiv Ungaria.

„Nu contează dacă, pe ansamblu bugetul este mai mic sau mai mare (…) Sumele alocate altor capitole pot fi reduse, dar ceea ce contează din punctul de vedere al Ungariei este ca fondurile alocate Politicii de Coeziune și Politicii Agricole Comune să nu fie diminuate”, a precizat Magyar.

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Referindu-se la sprijinul destinat Kievului, prim-ministrul Ungariei a criticat diferențele în materie de beneficii între țara lui și Ucraina.

Acesta a explicat că Ungaria are o alocare de 32-34 de miliarde de euro. După ce scade contribuția la bugetul multianual, beneficiul net ar fi de 15 miliarde de euro.

Conform estimărilor lui Magyar, Ucraina ar urma să primească din bugetul multianual al UE pentru 2028-2034 până la 100 de miliarde de euro, deși nu este stat membru, mai spune prim-ministrul maghiar.

Bugetul UE ar putea fi deschis împrumuturilor „elimitate” și plății dobânzilor aferente ajutoarelor financiare pentru Ucraina, ceea ce „este inacceptabil”, consideră Peter Magyar.

Evaluând atmosfera și modul de desfășurare a discuțiilor din cadrul summitului extraordinar încheiat abrupt joi, oficialul de la Budapesta apreciază că sunt șanse minime să se ajungă la o concesie în cadrul reuniunii programate pentru jumătatea lunii decembrie.

„Reuniunea Consiliului de astăzi (n.r. joi) a fost total inutilă”, a concluzionat el după summitul încheiat mai devreme din cauza dezacordurilor, estimând că pozițiile statelor membre cu privire la bugetul UE pe termen lung sunt acum chiar și mai divergente decât erau joi dimineață.

Summitul extraordinar al Consiliului European convocat joi la Bruxelles pentru a identifica un compromis privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034 s-a încheiat fără progrese concrete, pe fondul unor tensiuni puternice între statele membre și al refuzului mai multor lideri de a participa la negocierile în format restrâns propuse de președintele Consiliului European, António Costa.

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Împărțiți între tabăra statelor care solicită reducerea cheltuielilor europene și cea a „Prietenilor Coeziunii”, care se opun diminuării fondurilor pentru agricultură și dezvoltare regională, liderii europeni și-au menținut liniile roșii și au pus sub semnul întrebării posibilitatea unui acord până la sfârșitul anului.