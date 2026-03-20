Bugetul pentru 2026 a fost adoptat de Parlament. Ilie Bolojan, mesaj către agențiile de rating și instituțiile financiare: Suntem un partener responsabil

Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 a fost adoptat, vineri, de plenul reunit al Parlamentului cu 319 voturi pentru, 104 voturi împotriva, o abținere, în vreme ce doi parlamentari au ales să nu voteze.

În egală măsură, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat a trecut de votul legislativului cu 314 voturi pentru, 105 voturi împotrivă și 12 abțineri, iar un parlamentar a ales să nu voteze.

La finalul voturilor, premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit tuturor parlamentarilor care au votat bugetul, despre care a spus că „prevede o nouă abordare corectă față de cetățeni.”

El le-a transmis românilor că „toate reformele făcute până acum – reforma administrației, reforma pensiilor speciale, reducerile de cheltuieli din instituțiile publice – sunt reflectate în acest buget.”

„Bugetul reprezintă și centura de siguranță pe care o avem în fața unor derapaje nedorite. Nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele rând și risipi finanțele publice. Spunem adevărul și facem tot ce ne stă în putință pentru a echilibra situația financiară. Avem forța necesară să îndreptăm lucrurile și să punem România pe baze corecte și realiste”, a mai spus Bolojan.

Prim-ministrul a subliniat nevoie continuării eforturilor susținute pentru „a întări România”, capacitatea acesteia de a răspund oricărui șoc care poate veni din afară, având în vedere contextul internațional.

Adresându-se „partenerilor instituționali, agențiilor de rating și instituțiilor financiare”, Ilie Bolojan a subliniat că „România dovedește prin acest buget, prin păstrarea țintei de deficit de 6,2%, că este un partener responsabil, corect, care respectă angajamentele asumate.”

În egală măsură, prim-ministrul s-a adresat și cetățenilor.

„Le mulțumesc pentru eforturile și înțelegerea pe care au dovedit-o în această perioadă și îi asigur că acest buget asigură investițiile necesare pentru continuarea lucrărilor publice mari și cele locale din România, că asigură fondurile necesare pentru funcționarea instituțiilor publice, pentru plata salariilor, pensiilor și tuturor formelor de sprijin pentru cei care nevoie de asta”, a conchis Ilie Bolojan.

Bugetul pentru anul 2026 este construit pe un Produs Intern Brut estimat la 2.045 miliarde lei, iar pentru 2027 la 2.182 miliarde lei, conform Ministerului Finanțelor.

Deficitul bugetar este estimat la 6,2% din PIB, respectiv 127,7 miliarde lei, fiind proiectat să scadă la 5,1% din PIB în 2027.

Veniturile totale ale bugetului cresc de la 34,7% la 36,0% din PIB, reflectând atât măsurile de consolidare fiscală, cât și o îmbunătățire a colectării. Din acest total, 31,1% din PIB reprezintă venituri curente – venituri fiscale, contribuții și alte venituri ale statului.

Astfel, veniturile totale ale bugetului general consolidat sunt estimate la aproximativ 736,5 miliarde lei în 2026, în timp ce veniturile curente se ridică la 636,3 miliarde lei.

Construcția bugetară are la bază venituri stabilizate și eficientizarea activității administrației fiscale.

În ansamblu, bugetul este construit astfel încât resursele suplimentare să fie orientate prioritar către investiții și absorbția fondurilor europene, în paralel cu continuarea consolidării fiscal-bugetare.