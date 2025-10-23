EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Bugetul UE 2026: Gheorghe Falcă obține creșterea finanțărilor destinate mobilității militare și infrastructurii de transport feroviar
Eurodeputatul Gheorghe Falcă (PNL/PPE), în calitate de raportor pentru avizul Comisiei pentru Transport și Turism (TRAN), a susținut și obținut creșterea finanțărilor destinate mobilității militare și infrastructurii de transport feroviar, în bugetul UE pentru 2026, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.
„Mobilitatea militară rămâne o prioritate strategică pentru Uniunea Europeană, într-un context geopolitic marcat de tensiuni și de necesitatea consolidării capacității de reacție. Fondurile suplimentare vor permite adaptarea infrastructurii civile la nevoile logistice militare, prin modernizarea drumurilor, căilor ferate, porturilor și a coridoarelor multimodale. Parlamentul a decis, de asemenea, majorarea creditelor pentru mobilitatea militară cu 35 milioane de euro peste nivelul propus de Comisie, recunoscând cererea ridicată și capacitatea mare de absorbție, în special în regiunile de la frontiera cu Ucraina și Federația Rusă”, a declarat eurodeputatul Gheorghe Falcă.
El a mai obținut și o creștere semnificativă a bugetului pentru infrastructura feroviară, cu accent pe proiectele transfrontaliere și pe dezvoltarea coridoarelor TEN-T.
„Obiectivul este clar: construirea unui spațiu unic european feroviar, cu trenuri interoperabile, infrastructură modernă și fără blocaje la frontiere. Europa are nevoie de o rețea feroviară care să funcționeze unitar, la fel ca piața internă. Pentru ca libertatea de circulație să fie deplină, spațiul Schengen trebuie să funcționeze și pe calea ferată”, a explicat eurodeputatul liberal.
Eurodeputatul Falcă subliniază și faptul că Parlamentul European a solicitat „crearea de centre europene de securitate maritimă în Marea Neagră, Marea Nordului și Marea Baltică, ca reacție prioritară la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”.
„Aceste centre vor trebui să coordoneze acțiunile existente ale Uniunii și NATO, inclusiv în materie de deminare, și să gestioneze resursele financiare destinate sprijinirii infrastructurii maritime strategice. Localizarea lor în regiunile Mării Negre, Mării Nordului și Mării Baltice este esențială pentru protejarea securității Uniunii și consolidarea cooperării cu NATO”, explică eurodeputatul român.
Potrivit acestuia, votul dat de Parlamentul European pentru aprobarea bugetului UE de anul viitor vine să confirme mesajul: „O Europă sigură, interconectată și competitivă începe cu investiții inteligente în infrastructura sa de transport – pe uscat, pe mare și în aer – pentru o Uniune capabilă să se apere și să se miște liber, fără bariere”, a transmis, de la Strasbourg, Gheorghe Falcă.
Din plenul PE, Victor Negrescu atrage atenția că Europa are nevoie de un buget curajos, „care investește în oameni, oferă stabilitate și nu lasă nicio regiune și nicio persoană în urmă”
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a solicitat, în poziția legislativului european, măsuri concrete pentru o Europă mai sigură, mai echitabilă și mai bine pregătită pentru provocările viitorului.
„Bugetul Uniunii Europene pentru 2026 nu este doar despre cifre, ci despre direcția în care merge Europa”, a declarat Victor Negrescu în plenul Parlamentului European.
Victor Negrescu a subliniat că unul dintre proiectele-cheie pe care le-a propus și care a fost adoptat de legislativul european este crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, o inițiativă esențială pentru protejarea rutelor energetice și comerciale, dar și pentru întărirea prezenței europene într-o zonă strategică pentru întreaga Uniune.
„Totodată, am spus nu austerității și am cerut mai multe resurse pentru IMM-uri, tineri, sănătate, combaterea atacurilor cibernetice și noi proiecte pilot, precum cel prin care am propus finanțarea rutei Via Transilvanica”, a adăugat vicepreședintele Parlamentului European.
Referindu-se la viitorul buget european, Victor Negrescu a insistat asupra nevoii unei abordări curajoase.
„Europa are nevoie de un buget curajos, care investește în oameni, oferă stabilitate și protecție cetățenilor săi și nu lasă nicio regiune și nicio persoană în urmă”, a concluzionat deputatul european.
Parlamentul European a adoptat un amendament co-semnat de Siegfried Mureșan care vizează consolidarea Centrului European de Competențe Cibernetice, cu sediul la București
Parlamentul European a adoptat un amendament co-semnat de eurodeputatul Siegfried Mureșan la bugetul UE pentru 2026 care vizează consolidarea Centrului European de Competențe Cibernetice, cu sediul la București.
„Plenul Parlamentului European a votat astăzi un amendament co-semnat de mine la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, prin care propunem crearea a 15 noi posturi în cadrul Centrului European de Competențe Cibernetice”, a anunțat Mureșan.
Eurodeputatul a subliniat importanța consolidării capacității acestui centru, „mai ales în contextul creșterii atacurilor cibernetice din partea inamicilor Uniunii Europene, în special a Federației Ruse”.
„În fața acestor provocări, rolul centrului este de a susține inițiativele europene în domeniul securității cibernetice și de a mobiliza resurse pentru investiții în proiecte strategice de securitate cibernetică”, a subliniat Siegfried Mureșan.
După votul de miercuri, amendamentul devine parte din poziția oficială a Parlamentului European care intră într-o perioadă de trei săptămâni de negocieri cu Consiliul, care și-a adoptat poziția în septembrie, pentru a ajunge la un acord privind bugetul pentru anul viitor înainte de sfârșitul anului. Prima rundă de negocieri este prevăzută pentru 4 noiembrie.
Centrul de competențe al UE în materie de securitate cibernetică reprezintă prima structură a Uniunii Europene găzduită de România. De altfel, decizia înființării acestei structuri a fost luată în timpul președinției României la Consiliul Uniunii Europene.
Noul centru:
- va facilita activitatea Rețelei de centre naționale de coordonare
- va furniza sprijin financiar în materie de securitate cibernetică din programele Orizont Europa și Europa digitală
Centrul are următoarele obiective:
- să contribuie la implementarea celor mai recente tehnologii în materie de securitate cibernetică
- să sprijine întreprinderile nou-înființate și IMM-urile din sectorul securității cibernetice
- să consolideze cercetarea și inovarea în domeniul securității cibernetice
- să contribuie la eliminarea lacunelor în materie de competențe în domeniul securității cibernetice
Dan Motreanu: Parlamentul European sprijină introducerea unor condiții de muncă mai bune pentru stagiari
Parlamentul European susține îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru stagiari, prin introducerea unor reguli clare privind contractele, remunerația și accesul la protecție socială, a anunțat eurodeputatul PNL Dan Motreanu într-o postare pe Facebook.
Potrivit acestuia, mandatul de negociere al Parlamentului cu statele membre (Consiliul UE) se bazează pe mai multe principii cheie, printre care prevenirea abuzurilor, introducerea contractelor scrise și garantarea asigurărilor sociale pentru stagiari.
Conform propunerilor adoptate, stagiile vor trebui să aibă o durată limitată și să includă activități specifice nivelului de debut profesional. Cei care doresc să urmeze un stagiu vor trebui să semneze un contract scris care să prevadă remunerația, sarcinile, obiectivele de învățare și durata programului.
Stagiarii ar urma, de asemenea, să beneficieze de protecție socială, precum asigurare de sănătate, iar organizațiile-gazdă vor desemna o persoană de contact la care aceștia se pot adresa pentru sprijin și consiliere în caz de practici incorecte.
Parlamentul European propune ca stagiile fără plată, fără componentă de formare sau mentorat, să fie considerate abuzive. De asemenea, noile reguli vor acoperi toate tipurile de stagii, cu excepția celor obligatorii care fac parte din programele educaționale universitare și a uceniciilor.
Nu în ultimul rând, organizațiile urmează să desemneze o persoană la care stagiarii să se poată adresa pentru sfaturi și sprijin în cazurile de suspiciune de practici incorecte.
Atât Parlamentul European, cât și Consiliul UE și-au adoptat pozițiile de negociere, ceea ce permite începerea discuțiilor interinstituționale pentru stabilirea formei finale a directivei privind condițiile de muncă ale stagiilor în Uniunea Europeană.
