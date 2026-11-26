Parlamentul European și Consiliul vor trebui să negocieze 20 de dosare legislative sectoriale pentru viitorul buget multianual al UE, iar prioritățile legislativului sunt creșterea economică, beneficiile concrete pentru cetățeni, noile resurse proprii și finanțarea Ucrainei, a declarat joi președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. După participarea la reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles, ea a subliniat că instituția este pregătită să negocieze constructiv, dar că aprobarea unui acord al liderilor nu poate fi considerată garantată.

„Nu este o sarcină ușoară să îi aduci pe cei 27 împreună. Iar ceea ce tocmai le-am spus liderilor este: gândiți-vă acum ce va fi necesar pentru a aduna 361 – numărul de voturi necesare pentru aprobarea Parlamentului asupra cadrului financiar multianual. Așadar, principalul meu mesaj de astăzi a fost că drumul cel mai rapid către un acord este să îl construim având în vedere ambele cifre”, a afirmat Metsola.

Întrebată dacă Parlamentul ar putea respinge un acord al statelor membre asupra propunerii aflate în negociere, președinta instituției a evitat să anticipeze rezultatul.

„Parlamentul nu este o instituție care doar aprobă formal. Nu vom fi niciodată. Nu am fost niciodată. Așa că să vedem ce teren de compromis găsește Consiliul după depășirea tuturor liniilor roșii”, a declarat Metsola.

Ea a explicat că negocierea dosarelor sectoriale va necesita timp, iar rezultatul va trebui evaluat inclusiv din perspectiva obținerii majorității necesare în legislativul european.

În privința priorităților bugetare, Metsola a pledat pentru investiții care să stimuleze economia și să producă rezultate vizibile pentru cetățeni.

„Bugetul european nu este un buget de cheltuieli, ci planul nostru de investiții pentru viitor. Pentru fiecare euro investit, generăm aproximativ trei euro în beneficii economice pentru cetățenii și întreprinderile noastre”, a susținut președinta Parlamentului European.

În opinia sa, finanțarea trebuie să urmeze prioritățile Uniunii în economie, locuri de muncă, securitate și energie, iar rezultatele să fie vizibile în viața cetățenilor, prin școli renovate, spitale modernizate și drumuri îmbunătățite. În acest context, ea a avertizat că o reducere cu peste 46 de miliarde de euro a finanțării pentru coeziune față de actualul cadru financiar multianual ar fi foarte greu de explicat.

Metsola a salutat faptul că noua propunere de negociere reflectă solicitarea Parlamentului privind introducerea unor resurse proprii suplimentare. Acestea ar trebui să contribuie la rambursarea datoriei și la reducerea presiunii asupra bugetelor naționale.

„Plata pentru trecut nu trebuie să se facă în detrimentul investițiilor în viitorul nostru. Așadar, trebuie să fim îndrăzneți, trebuie să fim ambițioși și trebuie să construim pe baza propunerii aflate pe masă”, a afirmat ea.

Întrebată despre opoziția premierului irlandez Micheál Martin față de taxa pe serviciile digitale, Metsola a reiterat sprijinul Parlamentului pentru noile resurse proprii, fără să anticipeze rezultatul negocierilor asupra acestei contribuții. Ea a susținut că veniturile suplimentare pot ajuta la apropierea pozițiilor statelor membre și la finanțarea ambițiilor europene.

În privința Ucrainei, președinta Parlamentului European a cerut o finanțare credibilă, sustenabilă și predictibilă, prezentând continuarea sprijinului drept o investiție și în securitatea Europei.

Metsola a apreciat că Parlamentul poate avansa suficient de repede pentru a răspunde calendarului urmărit de liderii europeni. Instituția a acordat mandate de negociere pentru 16 dintre cele 20 de dosare, cele patru rămase vizând agricultura și planurile naționale.

Odată stabilită poziția Consiliului, negocierile dintre instituții pot începe, a precizat ea, îndemnând la trecerea de la „linii roșii” la identificarea unor zone de compromis.

Discuțiile au loc pe baza propunerii prezentate de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pe 21 noiembrie, care reduce viitorul buget cu aproximativ 204 miliarde de euro, în prețuri curente, față de proiectul inițial al Comisiei Europene. Costa urmărește limitarea contribuțiilor naționale și propune noi venituri legate de serviciile digitale, mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră, deșeurile electronice, produsele din tutun și sistemul de comercializare a certificatelor de emisii.

Negociatorii Parlamentului European au respins nivelul reducerilor propuse de Costa, chiar dacă au salutat progresele privind noile resurse proprii. Poziția adoptată de Parlament în aprilie merge în direcția opusă, reprezentând o majorare cu aproximativ 10%, respectiv 175,1 miliarde de euro în prețurile din 2025, față de propunerea Comisiei pentru cheltuielile bugetare, cu rambursarea datoriei NextGenerationEU finanțată separat, peste plafoanele bugetului. Parlamentul solicită, de asemenea, alocări suficiente și clar delimitate pentru agricultură, coeziune și Fondul Social European.

Adoptarea Cadrului Financiar Multianual necesită unanimitate în Consiliu și aprobarea Parlamentului European.