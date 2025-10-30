Connect with us

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Bugetul UE 2028–2034/ Negociatorul-șef al PE, Siegfried Mureșan, cere Comisiei să renunțe la planurile naționale pentru agricultură și coeziune: Majoritatea pro-europeană, unită în a apăra aceste priorități

Published

49 minutes ago

on

© European Union 2025 - Source : EP

Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE / PNL), negociator-șef al Parlamentului European pentru Bugetul multianual al Uniunii Europene 2028 – 2034, a co-semnat astăzi o scrisoare adresată Comisiei Europene, prin care solicită modificarea propunerii privind planurile naționale din viitorul Buget multianual.

„Nu suntem de acord cu forma actuală a propunerii Comisiei Europene privind alocarea majorității fondurilor europene viitoare prin intermediul unor planuri naționale. În forma actuală, propunerea riscă să genereze o competiție între fermieri și regiuni pentru accesul la finanțare europeană, lucru cu care nu putem fi de acord. Atât agricultura, cât și politica de coeziune sunt la fel de importante. Nu doar în România, ci în toate statele membre ale Uniunii Europene. De aceea, solicităm o finanțare dedicată pentru toată politica de coeziune (nu doar pentru regiunile cele mai defavorizate), o finanțare corectă și echitabilă pentru fermierii din toate țările membre și o bază legală separată pentru fondurile de coeziune și pentru politica agricolă comună”, a declarat deputatul european Siegfried Mureșan, după transmiterea scrisorii.

Citiți și 

Parlamentul European amenință Comisia cu respingerea bugetului UE pentru 2028–2034. Centriștii cer modificări majore în planul Ursulei von der Leyen

Parlamentul European cere Comisiei Europene să modifice proiectul de buget multianual al UE post-2027: Nu ține seama de cerințele noastre esențiale. Nu poate constitui o bază pentru negocieri

„Considerăm, de asemenea, că regiunile trebuie să aibă un rol central în implementarea fondurilor din planurile naționale. De aceea, solicităm ca negocierile dintre Comisia Europeană și autoritățile locale și regionale să fie obligatorii din punct de vedere legal, fiindcă primarii și aleșii locali știu cel mai bine care sunt nevoile în comunitățile pe care le conduc și unde ar trebui să fie folosite fondurile europene. Noi, majoritatea pro-europeană din Parlamentul European, suntem uniți în a apăra aceste priorități în viitorul Buget multianual al Uniunii Europene”, a mai spus eurodeputatul.

Scrisoarea a fost semnată de Siegfried Mureșan, ca negociator-șef al Parlamentului European privind Bugetul multianual al Uniunii Europene, alături de Manfred Weber, președintele Grupului PPE din Parlamentul European, Iratxe García Pérez, președinta Grupului Socialiștilor și Democraților, Valérie Hayer, președinta Grupului Renew Europe, Terry Reintke și Bas Eickhout, co-președinții Grupului Verzilor, precum și de Carla Tavárez, negociatoarea-șefă din partea Socialiștilor, și de ceilalți co-raportori alternativi ai Parlamentului European.

Cele patru grupuri politice pro-europene dețin majoritatea mandatelor în Parlamentul European.

Related Topics:

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Dan Motreanu: Cetățenii și firmele din România au dreptul la energie la prețuri accesibile. Comisia Europeană va majora de cinci ori bugetul pentru interconectări

Published

2 days ago

on

October 28, 2025

By

© Dan Motreanu - Facebook

Cetățenii și companiile din România trebuie să beneficieze de energie la prețuri corecte, a transmis eurodeputatul PNL Dan Motreanu, care a anunțat că a adresat o întrebare Comisiei Europene privind cauzele prețurilor ridicate la energie în sud-estul Europei.

În răspunsul transmis, comisarul european pentru Energie și Locuințe, Dan Jørgensen, a precizat că executivul european propune o majorare de cinci ori a bugetului pentru interconectarea sistemelor energetice ale statelor membre, în viitorului cadru financiar multianual.

„O mai bună conectare a sistemelor energetice va duce la reducerea prețurilor și în România”, a subliniat Motreanu, citând răspunsul oficial al Comisiei.

Potrivit acestuia, Comisia Europeană va prezenta în perioada următoare un plan de acțiune pentru extinderea interconexiunilor și reducerea costurilor pentru consumatori, anunț făcut de comisarul Dan Jørgensen aflat în vizită la București.

Citiți și

Comisarul european pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor până la finele anului

România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie

Eurodeputatul liberal a arătat că prețurile ridicate la energie din sud-estul Europei sunt generate, în principal, de blocajele impuse de Austria asupra fluxurilor de electricitate prin rețeaua sa de interconectare, o problemă semnalată de mai multe state din regiune.

Comisia Europeană colaborează cu guvernele statelor membre pentru a atenua creșterile bruște ale prețurilor energiei și pentru a maximiza capacitatea comercială transfrontalieră, a spori flexibilitatea sistemelor energetice și a reduce vârfurile de cerere.

De asemenea, Grupul operativ pentru Uniunea Energetică a intensificat analiza asupra regiunii Europei de Sud-Est pentru a spori gradul de pregătire pentru perioada de vară, evaluând măsuri suplimentare de cooperare regională și investiții comune în infrastructura energetică.

Continue Reading

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Dan Motreanu cere ca Tik Tok și Meta să fie sancționate de Comisia Europeană pentru încălcarea obligațiilor de transparență impuse prin Actul legislativ privind serviciile digitale

Published

3 days ago

on

October 27, 2025

By

© European Union 2024 - Source : EP

Europarlamentarul Dan Motreanu (PNL/PPE) a cerut, luni, ca TikTok și Meta să fie sancționate de Comisia Europeană pentru încălcarea obligațiilor de transparență impuse prin Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA), după ce instituția europeană a constatat, cu titlu preliminar, mai multe nereguli în activitatea acestor platforme.

„TikTok și Meta încalcă obligațiile de transparență care le revin în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale, a constatat Comisia Europeană. Încă de acum câteva luni de zile, împreună cu mai mulți europarlamentari, am solicitat Comisiei Europene să estimeze când va lua o decizie cu privire la posibila încălcare a Legii Serviciilor Digitale de către Meta”, a scris Motreanu pe Facebook.

Potrivit eurodeputatului, Comisia Europeană a stabilit că TikTok și Meta nu au oferit cercetătorilor accesul adecvat la datele publice, încălcând astfel obligațiile de transparență impuse de legislația europeană.

De asemenea, Meta nu a pus la dispoziția utilizatorilor mecanisme clare de notificare a conținutului ilegal și nici posibilitatea de a contesta eficient deciziile de moderare a conținutului, atât pentru Instagram, cât și pentru Facebook.

„Companiile vizate pot examina documentele din dosarele de investigație ale Comisiei și pot răspunde în scris la constatările preliminare ale Comisiei. De asemenea, pot lua măsuri pentru a remedia încălcările”, a precizat Motreanu.

Europarlamentarul a amintit că în cazul unei decizii de neconformitate, platformele riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală anuală, conform DSA.

„Comisia continuă investigațiile cu privire la alte încălcări potențiale ale legislației europene de către marile companii digitale”, a adăugat Dan Motreanu.

Continue Reading

PARLAMENTUL EUROPEAN

Gabriela Firea își continuă mandatul de eurodeputat și anunță sprijinul pentru candidatul PSD la Primăria Capitalei: Îmi doresc un București european, bine administrat și aproape de oameni

Published

5 days ago

on

October 25, 2025

By

© Gabriela Firea - Facebook

Eurodeputatul Gabriela Firea a anunțat astăzi, 25 octombrie, că va continua să își exercite mandatul de membru al Parlamentului European, obținut în urma alegerilor europene din 2024, și că își va oferi sprijinul deplin candidatului Partidului Social Democrat la Primăria Capitalei. 

„Ori de câte ori am început un proiect – privat sau public, l-am dus până la capăt, oricât de greu mi-a fost sau câte provocări au apărut pe parcurs. Merg pe aceeași linie şi acum: doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar, obținut în urma votului și încrederii românilor, chiar dacă pentru o mamă cu doi copii școlari naveta la Strasbourg şi Bruxelles nu este simplă. (…) Mă preocupă şi vreau să-mi aduc contribuția la proiectele europene care vizează o viață mai bună pentru România, pentru copii, familii, femei, tineri, seniori, fermieri, antreprenori etc.”, a transmis deputatul european într-un mesaj postat pe pagina de Facebook. 

Fostul primar general al Capitalei a precizat își dorește  ca Bucureștiul să devină un oraș european, condus de un edil care continue proiectele importante începute în trecut și să lanseze investiții noi, esențiale pentru locuitori. 

„Am speranța că vom avea un primar general care să nu mai creadă că viața începe cu el şi să continue toate investițiile foştilor edili, în paralel cu lansarea unora noi, absolut necesare. În administrație, continuitatea nu este un moft, pentru că proiectele, investițiile, sunt clădite pe așteptările, timpul și banii cetățenilor. Iar să îi respecți pe cetățeni este prima obligație a oricărui om politic”, a mai punctat Gabriela Firea.

Aceasta a confirmat totodată că va acorda „susținere totală colegiului social-democrat care urmează să își depună candidatura la Primăria Capitalei, reafirmându-și angajamentul față de echipa PSD și de alegătorii partidului: „Sunt şi voi rămâne devotată echipei noastre social democrate și, în special, oamenilor care ne acordă încrederea”, a conchis eurodeputatul social-democrat.

 

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Advertisement
ROMÂNIA6 minutes ago

Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
CHINA15 minutes ago

China va începe procesul de achiziționare de „energie americană”, anunță Donald Trump după întâlnirea cu Xi Jinping
CHINA46 minutes ago

China și SUA colaborează pentru a pune capăt războiului din Ucraina, însă „uneori trebuie să-i lași să lupte”, afirmă Donald Trump
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI49 minutes ago

Bugetul UE 2028–2034/ Negociatorul-șef al PE, Siegfried Mureșan, cere Comisiei să renunțe la planurile naționale pentru agricultură și coeziune: Majoritatea pro-europeană, unită în a apăra aceste priorități
CHINA1 hour ago

Trump a ordonat Armatei SUA reluarea testelor nucleare după o pauză de 33 ani. Anunțul a fost făcut înainte de întâlnirea cu Xi Jinping și a provocat prudență la Kremlin
CHINA2 hours ago

Xi Jinping își arată deschiderea de a colabora cu Donald Trump pentru a construi o bază solidă pentru relațiile bilaterale: „China și SUA ar trebui să fie parteneri și prieteni”
ROMÂNIA2 hours ago

România va găzdui, în martie 2026, Conferința europeană la nivel înalt dedicată sistemului de garanție-returnare, anunță vicepremierul Tánczos Barna
PARLAMENTUL EUROPEAN2 hours ago

Parlamentul European amenință Comisia cu respingerea bugetului UE pentru 2028–2034. Centriștii cer modificări majore în planul Ursulei von der Leyen
COMISIA EUROPEANA3 hours ago

UE celebrează 40 de ani de Schengen oferind unui număr de 40.000 de tineri oportunitatea de a descoperi Europa prin inițiativa DiscoverEU
ROMÂNIA3 hours ago

Hackout Business. ICI București subliniază importanța cooperării dintre mediul de afaceri, instituțiile publice și comunitatea tehnică în dezvoltarea unei culturi digitale de securitate

ROMÂNIA6 minutes ago

Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ROMÂNIA20 hours ago

ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
ROMÂNIA2 days ago

România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
COMISIA EUROPEANA2 days ago

Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
COMISIA EUROPEANA3 days ago

Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
ROMÂNIA3 days ago

România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
ROMÂNIA1 week ago

Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
COMISIA EUROPEANA2 weeks ago

Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
U.E.2 weeks ago

Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
U.E.3 weeks ago

Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!

Trending