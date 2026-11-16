Bugetul UE 2028–2034: „România va susține un plan național și regional de parteneriat cu o componentă regională puternică și distinctă”. Niculescu le cere primarilor proiecte mature

România va susține, pentru viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, un plan național și regional de parteneriat cu o componentă regională puternică și distinctă, construită pe strategiile de dezvoltare ale regiunilor, a declarat luni premierul Luca Niculescu, la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România. Totodată, șeful Guvernului le-a cerut primarilor să pregătească din timp proiectele și să participe activ la consultările privind alocările pentru perioada 2028–2034.

Premierul a prezentat această abordare în contextul angajamentului de a continua descentralizarea implementării fondurilor europene, prin consolidarea rolului regiunilor.

„Pentru viitorul exercițiu european, 2028–2034, România va susține un plan național și regional de parteneriat cu o componentă regională puternică și distinctă, construită pe strategiile de dezvoltare ale regiunilor”, a afirmat Niculescu, potrivit transcrierii publicate de Guvern.

În perspectiva noii perioade de programare, acesta a insistat asupra pregătirii documentațiilor necesare investițiilor, astfel încât proiectele să poată fi demarate fără întârzieri.

„Vă încurajez să pregătiți de pe acum portofoliul de proiecte: documentații tehnice, avize, analize cost-beneficiu. Ne dorim ca România să înceapă noua perioadă de programare cu proiecte mature și fără întârzieri. Fac apel la dumneavoastră să participați activ la consultările pentru pregătirea alocărilor din viitorul cadru financiar multianual”, a declarat premierul.

Niculescu a subliniat că fondurile europene reprezintă principala sursă de finanțare a investițiilor publice într-un an de consolidare bugetară. Pentru accelerarea implementării, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va monitoriza săptămânal toate programele europene, urmărind responsabilitățile și termenele pentru depășirea blocajelor.

Guvernul va publica lunar și un tablou de bord privind absorbția, cu date pe programe și județe, astfel încât administrațiile locale și cetățenii să poată urmări stadiul finanțărilor și eventualele întârzieri.

În relația cu administrațiile locale, premierul a anunțat și elaborarea Codului finanțelor publice locale, ca instrument de creștere a predictibilității.

Totodată, Guvernul își propune să adopte proiectul bugetului pentru 2027 în decembrie, astfel încât Parlamentul să îl poată vota până la sfârșitul anului. Niculescu a amintit că adoptarea târzie a bugetelor locale în acest an, urmată de procedurile de achiziție, a dus la pierderea unui sezon de lucrări.

În privința stabilității fiscale, șeful Guvernului a precizat că orice schimbare va fi însoțită de o evaluare de impact publicată înainte de adoptare, care va include și efectele asupra bugetelor locale.

Premierul a cerut, în schimb, responsabilitate în utilizarea resurselor, arătând că alocările vor fi corelate cu execuția efectivă și cu nevoile reale ale comunităților, iar rezultatele vor fi raportate public.