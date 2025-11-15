U.E.
Bugetul UE pentru 2026 prioritizează coeziunea și mediul. Securitatea și apărarea, la fundul sacului
Uniunea Europeană va avea în 2026 un buget de 192,8 miliarde euro în angajamente și 190,1 miliarde euro în plăți, după ce Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord interinstituțional privind finanțele pentru anul viitor. Documentul va sprijini principalele priorități ale Uniunii: consolidarea competitivității, întărirea capacității de apărare, gestionarea fluxurilor migratorii și acordarea de asistență umanitară.
Bugetul menține totodată un nivel important de flexibilitate: 715,7 milioane euro rămân disponibile sub plafoanele financiare ale actualului cadru financiar multianual (2021–2027), pentru ca UE să poată reacționa rapid la situații neprevăzute sau crize.
Negociatorul-șef al Consiliului pentru bugetul 2026, ministrul danez de finanțe Nicolai Wammen, a subliniat că acordul confirmă capacitatea UE de a-și urmări prioritățile strategice:
„Acordul de astăzi arată că Europa poate livra, chiar și în vremuri dificile. Bugetul UE pentru 2026 ne va permite să acționăm în direcția priorităților noastre comune – securitate, competitivitate și controlul frontierelor – asigurând în același timp capacitatea Uniunii de a răspunde rapid și eficient la nevoi și crize neprevăzute”, a declarat oficialul danez, în numele președinției Consiliului.
Bugetul pe 2026 continuă să finanțeze următoarele domenii esențiale (mld. € în angajamente):
- Piață unică, inovare și digital: 22,1 mld. €
- Coeziune, reziliență și valori europene: 71,6 mld. €
- Resurse naturale și mediu: 56,5 mld. €
- Migrație și managementul frontierelor: 5 mld. €
- Securitate și apărare: 2,8 mld. €
- Vecinătate și politica externă: 15,6 mld. €
- Administrație publică europeană: 13,3 mld. €
Bugetul este completat de fondurile rămase din NextGenerationEU, programul creat pentru redresarea post-pandemie.
Bugetul pentru 2026 este al șaselea din cadrul financiar multianual 2021–2027 și pregătește terenul pentru un an marcat de provocări de securitate, presiuni asupra frontierelor și nevoia de a menține competitivitatea economică a Europei.
Acordul va fi supus aprobării formale a Parlamentului European și a Consiliului în următoarele 14 zile. Consiliul urmează să îl adopte oficial pe 24 noiembrie, cu majoritate calificată.
UE majorează cu 25 milioane de euro sprijinul pentru Vecinătatea Estică în 2026, pentru a compensa retragerea finanțării americane pentru societatea civilă din regiune, inclusiv din R. Moldova
Uniunea Europeană va suplimenta cu 25 de milioane de euro fondurile dedicate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova, în cadrul bugetului UE pentru anul 2026. Decizia vine după ce Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord final asupra proiectului de buget, transmite MOLDPRES, preluat de Agerpres.
Eurodeputatul român Siegfried Mureșan a explicat că această creștere a alocărilor este menită să acopere parțial golul lăsat de retragerea sprijinului financiar din partea Statelor Unite ale Americii pentru organizațiile societății civile din regiune.
„Acordul include amendamentul pe care l-am co-semnat la Bugetul Uniunii Europene pentru 2026, prin care solicităm o majorare cu 25 de milioane de euro a fondurilor destinate Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova. În contextul retragerii sprijinului american, considerăm că este responsabilitatea UE să sprijine organizațiile neguvernamentale independente, astfel încât acestea să își poată continua activitatea. Societatea civilă are un rol esențial în consolidarea democrației în statele din vecinătatea noastră, în special în țările candidate, precum Republica Moldova, care se confruntă cu presiuni și agresiuni antidemocratice din partea Federației Ruse”, a declarat Siegfried Mureșan.
Inițiativa de creștere a bugetului pentru Vecinătatea Estică a pornit din Parlamentul European, unde amendamentul a fost aprobat în plen pe 22 octombrie 2025. Bugetul UE pentru 2026 va fi votat în sesiunea plenară din noiembrie.
Acord la Bruxelles asupra bugetului UE pentru 2026. Victor Negrescu: România își consolidează rolul în arhitectura europeană de securitate cibernetică
Negociatorii Parlamentului European, ai Consiliului și ai Comisiei Europene au ajuns la un acord privind bugetul UE pentru 2026, după zile de discuții tehnice și ore prelungite de negocieri la Bruxelles. Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European și membru al echipei de negociere, a anunțat sâmbătă dimineață că rezultatul reflectă „un angajament real pentru o Europă mai puternică, mai sigură și mai pregătită pentru provocările viitorului”.
Negrescu a subliniat că acest buget „nu este doar un set de cifre”, ci un document care investește direct în domenii cu impact asupra vieții cotidiene a europenilor.
„Ca membru al echipei de negociere a Parlamentului European m-am luptat pentru prioritățile care ating direct viața oamenilor: educație, mobilitate, energie, cultură, cercetare, sprijin pentru IMM-uri, protecție civilă, siguranță și apărare, dar și valori democratice solide”, a transmis eurodeputatul.
Negocierea a avut loc într-un climat politic dificil, însă, potrivit lui Negrescu, rezultatul arată că „atunci când există voință, se pot obține rezultate concrete pentru Europa, pentru România și pentru fiecare cetățean”.
Eurodeputatul a detaliat și o serie de creșteri bugetare obținute în negocieri, inclusiv amendamente pe care le-a susținut activ alături de grupul social-democrat:
Investiții în infrastructură și energie
- +8,5 milioane € pentru Connecting Europe Facility – Transport
- +15 milioane € pentru Connecting Europe Facility – Energie
Educație, competențe și cultură
- +3 milioane € pentru Erasmus+, pentru mai multe burse și mobilități
- +1 milion € pentru programul Creative Europe
- +1 milion € pentru programul CERV – Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori
Economia europeană și IMM-uri
- +2 milioane € pentru Single Market Programme, dedicate sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii
Protecție civilă și dialog social
- +1,5 milioane € pentru organizațiile lucrătorilor
- +10 milioane € pentru Mecanismul de protecție civilă al UE
Securitate și vecinătate estică
- +10 milioane € pentru mobilitatea militară
- +25 milioane € pentru Parteneriatul Estic și Republica Moldova
Cercetare și securitate cibernetică
- +20 milioane € pentru programul Horizon Europe
- Consolidarea Centrului european de competențe în domeniul securității cibernetice (ECCC) de la București — un pas important pentru rolul României în arhitectura digitală europeană.
Eurodeputatul a subliniat că acordul bugetar demonstrează „că, indiferent de diferențele dintre instituții, putem construi compromisuri solide atunci când interesul cetățenilor este pe primul loc”. Potrivit acestuia, bugetul pentru 2026 aduce „mai multe oportunități pentru tineri, condiții mai bune pentru lucrători, sprijin suplimentar pentru IMM-uri, un răspuns mai eficient în situații de urgență, investiții în securitate, mai multă inovație și un rol consolidat al României în domeniul securității cibernetice europene”.
Bugetul UE pentru 2026 urmează să fie supus votului final în sesiunea plenară din noiembrie.
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat vineri, după reuniunea Grupului celor Cinci (E5) de la Berlin, că Uniunea Europeană trebuie să își consolideze sprijinul financiar pentru Ucraina în 2026 și să răspundă ferm intensificării atacurilor hibride care vizează statele membre.
Mulțumind Germaniei pentru decizia de a crește sprijinul anual pentru Kiev la 11,5 miliarde de euro, Kallas a subliniat că acest angajament „trimite un mesaj puternic” și „salvează vieți”.
„Germania merită recunoștința întregii Europe. Decizia de a crește sprijinul anual la 11,5 miliarde de euro transmite un mesaj puternic. Conducerea Germaniei în sprijinul Ucrainei salvează vieți și dă un exemplu pentru restul Europei.”
Russia’s overnight strikes on Kyiv make clear that Russia intends to press on with war.
In Berlin today we discussed how to increase our support to Ukraine while building up Europe’s defence.
My press remarks here ↓ pic.twitter.com/BSpdwje8pw
— Kaja Kallas (@kajakallas) November 14, 2025
Totodată, Kallas a avertizat că nevoile Ucrainei vor crește semnificativ anul viitor și a punctat că sprijinul pentru Kiev este „un chilipir” în comparație cu costul unei eventuale victorii rusești.
„Ucraina va avea nevoie de mai multă finanțare anul viitor. Există mai multe opțiuni, dar folosirea activelor rusești imobilizate este cea mai clară modalitate de a susține apărarea Ucrainei. Este și modul de a arăta Rusiei că timpul nu este de partea sa”, a declarat șefa diplomației UE.
Citiți și Germania va cumpăra arme americane de 150 milioane de euro pentru Ucraina, prin inițiativa PURL a NATO
Înaltul Reprezentant a reamintit și faptul că sancțiunile rămân un instrument esențial în menținerea presiunii asupra Kremlinului.
„Războaiele sunt pierdute de cei care rămân primii fără bani sau soldați. De aceea continuăm să punem presiune pe Rusia cu sancțiuni. Lucrăm la cel de-al 20-lea pachet, iar sancțiunile funcționează mai bine atunci când sunt sincronizate cu ale partenerilor internaționali”, a spus ea.
Kallas a salutat și noile sancțiuni americane, afirmând că acestea „deja privează Rusia de venituri folosite pentru a finanța războiul”.
Mai departe, șefa politicii externe a UE, a atras atenția că Europa se confruntă cu o intensificare clară a acțiunilor hibride și a cerut o acțiune coordonată la nivel european.
„Astăzi am discutat și despre creșterea atacurilor hibride împotriva Europei: sabotaj, atacuri cibernetice, incursiuni cu drone au devenit o realitate cotidiană. Nu putem accepta ca aceasta să fie noua normalitate (…) Trebuie să lucrăm împreună, sistematic, pentru a contracara amenințările hibride și pentru a restabili descurajarea”, a afirmat Kaja Kallas.
În acest context, a reamintit că UE a prezentat „o foaie de parcurs clară pentru a acoperi lacunele de capabilități în nouă domenii și a punctat că „acum începe munca pentru a le acoperi.”
Înaltul Reprezentant a anunțat că, săptămâna viitoare, va prezenta, împreună cu Comisia Europeană, un plan amplu pentru îmbunătățirea mobilității militare pe continent, subliniind urgența modernizării infrastructurii europene.
Noua strategie va urmări adaptarea drumurilor, podurilor, tunelurilor, liniilor de tren și aeroporturilor astfel încât acestea să poată susține transportul militar de mare amploare. În paralel, statele membre vor fi încurajate să își pună în comun resursele de transport și să creeze mecanisme prin care deplasarea trupelor și echipamentelor să poată fi autorizată mai rapid, fără birocrație inutilă.
Kallas a explicat că toate aceste măsuri sunt esențiale pentru capacitatea de reacție a Europei „Trebuie să putem deplasa trupele și echipamentele militare unde este nevoie și când este nevoie”, a conchis înaltul oficial european.
