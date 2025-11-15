Bugetul UE pentru 2026 prioritizează coeziunea și mediul. Securitatea și apărarea, la fundul sacului

Uniunea Europeană va avea în 2026 un buget de 192,8 miliarde euro în angajamente și 190,1 miliarde euro în plăți, după ce Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord interinstituțional privind finanțele pentru anul viitor. Documentul va sprijini principalele priorități ale Uniunii: consolidarea competitivității, întărirea capacității de apărare, gestionarea fluxurilor migratorii și acordarea de asistență umanitară.

Bugetul menține totodată un nivel important de flexibilitate: 715,7 milioane euro rămân disponibile sub plafoanele financiare ale actualului cadru financiar multianual (2021–2027), pentru ca UE să poată reacționa rapid la situații neprevăzute sau crize.

Negociatorul-șef al Consiliului pentru bugetul 2026, ministrul danez de finanțe Nicolai Wammen, a subliniat că acordul confirmă capacitatea UE de a-și urmări prioritățile strategice:

„Acordul de astăzi arată că Europa poate livra, chiar și în vremuri dificile. Bugetul UE pentru 2026 ne va permite să acționăm în direcția priorităților noastre comune – securitate, competitivitate și controlul frontierelor – asigurând în același timp capacitatea Uniunii de a răspunde rapid și eficient la nevoi și crize neprevăzute”, a declarat oficialul danez, în numele președinției Consiliului.

Bugetul pe 2026 continuă să finanțeze următoarele domenii esențiale (mld. € în angajamente):

Piață unică, inovare și digital: 22,1 mld. €

Coeziune, reziliență și valori europene: 71,6 mld. €

Resurse naturale și mediu: 56,5 mld. €

Migrație și managementul frontierelor: 5 mld. €

Securitate și apărare: 2,8 mld. €

Vecinătate și politica externă: 15,6 mld. €

Administrație publică europeană: 13,3 mld. €

Bugetul este completat de fondurile rămase din NextGenerationEU, programul creat pentru redresarea post-pandemie.

Bugetul pentru 2026 este al șaselea din cadrul financiar multianual 2021–2027 și pregătește terenul pentru un an marcat de provocări de securitate, presiuni asupra frontierelor și nevoia de a menține competitivitatea economică a Europei.

Acordul va fi supus aprobării formale a Parlamentului European și a Consiliului în următoarele 14 zile. Consiliul urmează să îl adopte oficial pe 24 noiembrie, cu majoritate calificată.