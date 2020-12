Bugetul UE: Polonia și Ungaria, hotărâte să își mențină veto-ul. Aşteptăm propuneri din partea preşedinţiei germane a Consiliului UE

La un an de mandat, președintele Consiliului European, Charles Michel, reiterează efortul său depus pentru menținerea spiritului de solidaritate și unitate în rândul statelor membre.

„Solidirate și unitate între cele 27 de state membru, pentru asta am luptat în primul meu an de mandat”, a scris Charles Michel pe contul său de Twitter.

Solidarity and unity among #EU27 is what I strived for during my first year as @eucopresident

To be continued… pic.twitter.com/JTaXpC307d

