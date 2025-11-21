FONDURI EUROPENE
Bugetul UE post-2027: România are maturitatea și expertiza de a nu fi “remorca” UE, ci parte a deciziei, afirmă Nicușor Dan
România are “maturitatea și expertiza” pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie al Uniunii Europene într-un moment în care aceasta negociază viitorul buget multianual 2028-2034, a afirmat vineri președintele Nicușor Dan, atrăgând atenția cu privire la “disparitățile” care pot conduce la o creștere a decalajelor între statele membre și pot genera ” o frustrare și la tensiuni sociale care ne duc în zona de pericol de securitate”.
Șeful statului a făcut aceste precizări într-un discurs susținut în deschiderea evenimentului „High-Level Conference Cohesion2027+”, organizat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și care participă vicepreședinți executivi ai Comisiei Europene, Raffaele Fitto și Roxana Mînzatu.
“Mult timp concetățenii noștri ne-au acuzat că suntem un fel de remorcă a Uniunii Europene, și eu cred că România are în momentul ăsta maturitatea și expertiza pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie. Și o facem într-un moment foarte important în care decidem cumva strategia, direcția Uniunii Europene – deci a României – 2028-2034″, a spus președintele, în deschiderea intervenției sale.
El a subliniat că Uniunea Europeană se confruntă simultan cu două provocări majore.
“Sunt două cuvinte pe care o să le auzim mult timp de acum încolo — economie și securitate“, a explicat șeful statului, precizând că “economia pentru că competiția globală a devenit mult mai intensă, și securitate pentru că, de asemenea, am văzut că ordinea internațională bazată pe reguli este pusă în discuție”.
În privința economiei, președintele a pledat pentru consolidarea pieței unice ca soluție pentru reziliența și competitivitatea europeană.
“Cine este mic, este mai puțin competitiv decât cine este mare. Și, din cauza asta, Europa a suferit, economia europeană și deci noi toți am suferit foarte mult pentru că suntem încă fragmentați”, a spus el, adăugând că „este interesul nostru al tuturor ca piața unică să devine, să fie consolidată și, prin asta, economia Europei să fie mai competitivă, deci și a noastră”.
Nicușor Dan a tratat pe larg și tema inovării, evidențiind nevoia de echilibru între ambițiile europene și realitățile diferitelor state membre.
“Suferim la capitolul competitivitate și din cauză că nu suntem suficient de performanți la capitolul inovare”, a afirmat el. În același timp, a arătat că viitoarele programe europene trebuie calibrate cu atenție, pentru a nu perpetua decalajele: „Cadrul Financiar Multianual vorbește foarte mult de această zonă de cercetare, dezvoltare, inovare, doar că — și ăsta este mesajul meu — trebuie să avem grijă la disparități”.
Președintele a avertizat că “dacă competiția o să fie una care nu ține cont de contextul de dezvoltare al membrilor Uniunii Europene, o să avem o competiție care va fi câștigată de cei mai buni și o să vedem o creștere a decalajului între țările mai dezvoltate și țările mai puțin dezvoltate”.
“Asta va duce, bineînțeles, la o frustrare și la tensiuni sociale care ne duc în zona de pericol de securitate”, a afirmat Nicușor Dan.
Președintele a insistat că “în zona de cercetare, dezvoltare, inovare, trebuie să avem grijă la condițiile specifice pe care fiecare din țări le are, și obiectivul nostru este să facem ca economia din zona europeană să progreseze în fiecare din țările membre”.
Referindu-se la dimensiunea de securitate, Nicușor Dan a salutat atenția pe care instituțiile europene o acordă flancului estic, menționând explicit că “necesitatea este mai prezentă în Flancul Estic, și salut preocuparea Comisiei pentru Flancul Estic”.
În acest context strategic, președintele a reafirmat sprijinul României pentru extinderea Uniunii Europene în vecinătatea estică și în Balcanii de Vest.
Potrivit acestuia, “extinderea Uniunii Europene, și în Moldova, și în Ucraina, și în Balcanii de Vest, nu este un act de caritate, este o investiție în securitate, și România va susține acest lucru”.
Conferința la nivel înalt privind viitorul politicii de coeziune: “Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivității economice incluzive și a rezilienței în întreaga Europă”, desfășurată la București, consolidează demersurile României pentru o viitoare Politică de Coeziune puternică, care să rămână principala politică de investiții structurale pe termen lung a UE, în sprijinul unei dezvoltări armonioase și eliminării decalajelor de dezvoltare, a transmis și Guvernul într-un comunicat.
Conferința are loc într-un moment definitoriu pentru Uniunea Europeană, în contextul discuțiilor politice privind cadrul financiar multianual post-2027.
Ministrul Pîslaru a lansat “Tabloul de Bord PNRR”, care permite monitorizarea celor 21.000 de proiecte finanțate: Este universul fondurilor UE și un rezultat de succes pentru România
Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat joi lansarea publică a platformei „Tabloul de Bord PNRR”, un instrument digital care permite monitorizarea în timp real a celor peste 21.000 de proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
„Astăzi lansăm public o platformă îndelung așteptată atât în Guvern, cât mai ales în spațiul public și în societatea civilă: tabloul de Bord PNRR, cu cele peste 21.000 de proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență”, a declarat ministrul, invitând publicul să exploreze instrumentul, descris drept „universul fondurilor europene”.
Tabloul de bord este disponibil direct pe site-ul oficial al Ministerului: https://mfe.gov.ro.
Lansarea acestei platforme fusese anunțată de ministrul de resort la începutul lunii septembrie, în cadrul unui eveniment consacrat competitivității europene, când Pîslaru a propus și un nou model de investiții bazat pe fondurile din bugetul UE, finanțările din bugetul național și contribuția mediului privat.
Lansarea tabloului de bord are loc cu o zi înainte ca România să găzduiască o reuniune europeană consacrată politicii de coeziune, la care vor participa miniștri de resort din zece țări UE, precum și vicepreședinții executivi ai Comisiei Europene, Raffaele Fitto și Roxana Mînzatu.
Pîslaru a subliniat că platforma reprezintă „o bună practică la nivel european și un rezultat de succes pentru România”, oferind acces rapid la informații privind modul de cheltuire a fondurilor europene.
El a reiterat angajamentul de la preluarea mandatului, respectiv că „România nu a pierdut niciun euro din componenta de grant a PNRR-ului. Este vorba de un total 21 miliarde euro”.
Noul instrument digital permite vizualizarea situației proiectelor la nivel de județ și localitate, urmărirea evoluției absorbției și a progresului financiar și tehnic.
„Prin tabloul de bord putem vedea distribuția per județ și pentru fiecare localitate a fiecărui proiect, evoluția în timp a gradului de absorbție, progresul financiar și tehnic înregistrat. De asemenea, tabloul permite filtrarea avansată și căutare semantică în timp real”, a adăugat el.
Ministrul a punctat că platforma asigură pentru prima dată o monitorizare completă a proiectelor PNRR.
„Datorită acestei platforme, avem acum monitorizarea reală a fiecărui proiect din PNRR, ceea ce ne va permite să luăm toate măsurile astfel încât să ne asigurăm că aceste proiecte să ajungă la bun sfârșit”, a mai punctat Pîslaru.
Realizarea platformei a fost descrisă ca un efort amplu.
„Realizarea platformei a fost un exercițiu minuțios, care a necesitat foarte multe eforturi din partea tuturor instituțiilor implicate și prin acesta sunt bucuros că setăm un nou standard de deschidere a banilor publici și a administrației publice”, a mai afirmat ministrul investițiilor și proiectelor europene.
El a subliniat caracterul inedit al demersului, precizând că „este pentru prima dată când avem situația pentru fiecare proiect și — mai mult — în spiritul transparenței și al bunei guvernări — deschidem aceste date publicului larg, jurnaliștilor și oamenilor din societatea civilă”.
Pîslaru a transmis mulțumiri echipelor implicate.
„Pentru realizarea acestei platforme doresc să mulțumesc echipei profesioniste din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, colegilor miniștri și instituțiilor coordonatoare de reformă (…), experților de la Banca Mondială (…), precum și prim-ministrului Ilie Bolojan, care a înțeles imediat importanța acestui efort de transparență”, a completat acesta.
În încheiere, ministrul a afirmat că România are acum șansa de a transforma PNRR într-un model european.
„Avem acum oportunitatea să transformăm PNRR într-un exemplu de succes la nivel european, cu seriozitate și profesionalism”, a conchis el.
Țările UE au aprobat PNRR-ul revizuit al României, anunță ministrul finanțelor: România urmează să primească încă 10,7 mld. euro până la sfârșitul anului 2026
România a obținut joi aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) de la Bruxelles, a anunțat ministrul finanțelor Alexandru Nazare, precizând că România ar urma să încaseze încă 10,7 miliarde de euro până la sfârșitul anului 2026.
„Aprobarea planului revizuit vine după o perioadă intensă de negociere, dialog tehnic și instituțional cu Comisia Europeană. Renegocierea PNRR a fost începută cu peste 1 an în urmă, acesta fiind al 3-lea Guvern care duce discuții cu Comisia Europeană referitor la aspectele ce țineau de implementarea planului și renegocierea alocărilor. Responsabilitatea și seriozitatea cu care am purtat dialogul cu Comisia în ultimele 4 luni au condus la menținerea nivelului maxim al alocării de granturi disponibilă României. Am reușit să agreăm o structură simplificată a planului, prin care reducem presiunea asupra bugetului de stat, prin diminuarea componentei de împrumut și asigurăm o mai bună implementare a reformelor necesare pentru competitivitatea economiei românești. România a încasat până în prezent 10,7 mld euro din PNRR și urmează să primească până la sfârșitul anului viitor aproximativ aceeași sumă. Relansarea economică este condiționată de atragerea tuturor banilor europeni de care dispunem, atât cele din PNRR, cât și cele de coeziune”, a declarat ministrul Alexandru Nazare, citat într-un comunicat al Ministerului Finanțelor.
Planul revizuit are o valoare totală de 21,41 miliarde euro, din care o componentă majoră de granturi (fonduri nerambursabile), de 13,57 miliarde euro, și 7,84 miliarde euro împrumuturi, fiind configurat pe șase cereri de plată (dintre care trei deja transmise).
Numărul jaloanelor și țintelor a fost redus de la 518 la 390, fără a diminua ambiția reformelor asumate.
Modificările au vizat în principal eliminarea investițiilor cu risc de neimplementare, trecerea unor proiecte performante din componenta de împrumut în grant și introducerea unor investiții noi cu impact economic și social ridicat, precum capitalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare sau achiziția de ambulanțe pentru DSU.
În cadrul reuniunii ECOFIN au mai fost aprobate planurile revizuite ale Luxemburgului, Belgiei, Estoniei, Croației și Slovaciei.
Pe agenda reuniunii de la Bruxelles se află, de asemenea, teme majore privind consolidarea economiei europene, printre care reforma vamală a Uniunii Europene și revizuirea Directivei privind impozitarea produselor energetice și a electricității.
Reforma vamală europeană
Miniștrii de finanțe au ajuns azi la un acord în ceea ce privește propunerea de regulament privind introducerea unui tratament tarifar simplificat pentru vânzările la distanță și eliminarea pragului de 150 de euro pentru scutirea de taxe vamale.
România a susținut eliminarea pragului, considerând-o o măsură esențială pentru combaterea subevaluării bunurilor vândute online și reducerea pierderilor semnificative de venituri din taxe vamale și TVA.
Revizuirea Directivei privind impozitarea energiei (ETD)
Un alt dosar important aflat pe agenda ECOFIN a vizat revizuirea Directivei privind impozitarea produselor energetice și a energiei electrice (ETD), parte a pachetului legislativ „Fit for 55”.
Miniştrii de finanțe europeni au salutat eforturile Președinției daneze de a avansa negocierile pe un dosar complex, din discuţii rezultând că textul actual necesită în continuare ajustări pentru a asigura un echilibru între obiectivele climatice și competitivitatea economică.
Planul de pace propus de SUA: Zelenski avertizează că Ucraina se află într-unul “dintre cele mai dificile momente ale istoriei sale” și are de ales “între a pierde un partener major sau demnitatea”
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Planul de pace propus de SUA: Deciziile privind interesele Europei au nevoie de consensul aliaților europeni din NATO, transmit Macron, Merz și Starmer după discuții cu Zelenski
Reacția României la planul de pace propus de SUA: Președintele Nicușor Dan afirmă că orice plan de pace trebuie aprobat de Ucraina
Donald Tusk îi îndeamnă pe polonezi să fie uniți în fața tentativelor Moscovei ce vizează „ca noi să fim certați cu Europa, Ucraina și mai ales între noi”
Valentin-Alexandru Jucan și reprezentanții autorităților de reglementare în audiovizual din întreaga UE au abordat cele mai presante provocări pe care AI le aduce sectorului media în vederea identificării unor soluții
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european
Grupul de Lucru al OCDE pentru Productivitatea Resurselor și Deșeuri. Ministerul Mediului: România a implementat un sistem solid, modern și verificabil de gestionare a deșeurilor
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță
UNESCO Global Network of Learning Cities in Romania Conference: For two days, the city of Cugir was the epicenter of promoting lifelong learning and sustainable development
Conferința Rețelei globale UNESCO a Orașelor care Învață din România: Timp de două zile, orașul Cugir a fost epicentrul promovării educației pe tot parcursul vieții și dezvoltării durabile
Zelenski va semna un acord cu Grecia pentru importul de gaze naturale, estimat la 2 mld. de euro, și se așteaptă la „un acord istoric” cu Franța pentru apărare aeriană
Șefa diplomației UE: Folosirea activelor rusești înghețate este cea mai clară soluție pentru finanțarea Ucrainei
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
