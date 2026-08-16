Bulgaria a devenit lider mondial la stocarea energiei solare în baterii, devansând Chile și Australia (BTA)

Bulgaria a devenit una dintre principalele piețe mondiale pentru stocarea energiei în baterii, capacitatea adăugată în 2025 fiind, teoretic, suficientă pentru a transfera 77% din noua producție zilnică de energie solară către orele fără lumină solară, potrivit unei analize publicate de Ember, relatează BTA, citată de Agerpres.

Bulgaria devansează astfel Chile, cu 76%, și Australia, cu 60%. Țara a adăugat aproximativ 3 GWh de capacitate de stocare în 2025, după ce cu un an înainte dispunea de o capacitate aproape inexistentă. Până în mai 2026, capacitatea instalată s-a dublat, ajungând la 8,6 GWh.

Dezvoltarea bateriilor a permis ca energia solară să aibă un rol mai important și după lăsarea serii. În prima jumătate a anului 2026, energia solară combinată cu stocarea în baterii a acoperit, în medie, 24% din cererea de electricitate a Bulgariei între orele 19:00 și 21:00, față de zero în aceeași perioadă din 2023.

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La nivelul Uniunii Europene, ritmul este mai lent. Statele membre au adăugat anul trecut 27 GWh de capacitate de stocare, suficientă teoretic pentru transferarea a 16% din noua producție zilnică de energie solară către alte intervale orare.

Ember precizează că procentul de 77% pentru Bulgaria reprezintă un potențial teoretic, nu cantitatea efectivă de energie solară stocată și livrată ulterior.

La nivel global, energia solară a generat peste 10% din electricitatea produsă în prima jumătate a anului 2026, aproape dublu față de 2023. În același timp, costul mediu de instalare a sistemelor de stocare în baterii a scăzut cu 95% între 2010 și 2025, de la 2.634 de dolari la 140 de dolari pe kWh.