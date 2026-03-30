Bulgaria a încheiat perioada de tranziție la euro, depășind așteptările. Peste 90% din numerarul aflat în circulație la începutul lui 2025 a fost deja colectat

Banca Națională a Bulgariei (BNB) a anunțat că, până în 27 martie 2026, tranziția de la leva la euro progresează în linie cu cadrul juridic stabilit și planurile operaționale aprobate anterior, informează Novinite, potrivit Agerpres.

Aproximativ 91% din numerarul aflat în circulație la începutul anului 2025 a fost, deja, colectat de BNB, astfel că au rămas în circulație 2,9 miliarde de leva, sub formă de bancnote și monede. Ritmul procesului a depășit așteptările inițiale, pragul de 90% fiind atins înainte de termenul-limită inițial, stabilit la 30 iunie 2026, datorită coordonării eficiente a instituțiilor implicate.

În același timp, circulația de numerar în euro s-a extins semnificativ. Până în 27 martie 2026, emiterea netă de bancnote și monede în Bulgaria a depășit 7,8 miliarde de euro, asigurând funcționarea lină a plăților și satisfăcând necesitățile companiilor și gospodăriilor.

De la 1 februarie 2026, euro este singurul mijloc legal de plată din Bulgaria și marchează finalizarea oficială a tranziției valutare. Țările-membre ale Uniunii Europene care nu au adoptat încă moneda unică sunt; România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia și Danemarca.

De asemenea, BNB a avertizat că inflația în țară ar urma să crească la 3,7%, în 2026, urmând să se atenueze la 3,2% în 2027 și în 2028, tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu fiind factorul-cheie de risc.

Actualul conflict a sporit incertitudinile pe piețele globale ale energiei, ceea ce afectează direct previziunile privind inflația, atât în zona euro, cât și în Bulgaria. majorarea prețului energiei rămâne principalul canal de transmisie prin care războiul din Orientul Mijlociu ar putea alimenta presiunile inflaționiste în viitorul apropiat, a apreciat BNB.

În plus, instituția a prezentat două scenarii alternative de risc pentru a reflecta potențiala escaladare a perturbărilor de pe piața energiei. În scenariul nefavorabil mai temperat, inflația va fi mai ridicată decât nivelul de referință cu 0,7 puncte procentuale, în 2026, cu 1,4 puncte procentuale, în 2027, și cu 0,6 puncte procentuale, în 2028.

În cel mai sever scenariu, inflația ar depăși nivelul de referință cu 1,2 puncte procentuale, anul acesta, 3,4 puncte procentuale, în 2027, respectiv 2,3 puncte procentuale, în 2028, în urma efectelor secundare semnificative în rândul componentelor prețului de consum.

BNB atrage atenția că aceste simulări sunt ilustrative și nu includ posibilele răspunsuri fiscale sau monetare, ci doar demonstrează modul în care șocurile externe se pot propaga în economia Bulgariei.